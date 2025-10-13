上班族的救星！「導熱均勻、不沾耐磨」ZWILLING 德國雙人黑曜鍋2.0料理必備神器

照片來源/德國雙人

在講究效率與健康飲食的年代，尤其對於上班族來說，下班時間寶貴，需要煮飯快、清洗輕鬆、操作便利的鍋具，不沾鍋儼然成為下廚首選！但訪間出現不沾鍋對健康危害的議題，讓大部分民眾對於不沾鍋塗層又愛又怕，如何選擇好的不沾鍋就至關重要！

但是市面上大多數的不沾鍋，用久了就刮痕斑駁、煮完一鍋卡油超難洗、鍋子太重單手不好翻炒，有時候還有塗層安全的疑慮。

來自德國，擁有近300年歷史的頂級廚具品牌「德國雙人ZWILLING」將深受料理愛好者推崇且在市場上持續暢銷的黑曜鍋系列，再度進化，推出第二代「NOW PLUS Ⅱ 黑曜鍋2.0 不沾鍋系列」一次解決以上所有消費者痛點。

黑曜鍋2.0的最大亮點就是「耐磨升級」，久用不怕刮，好清洗又安全。鍋內塗層通過 62 萬次耐磨測試，使用美國進口食品級不沾材質，安全無 PFOA，不只持久耐用，還能真正做到「煮什麼都不黏鍋」。外壁材質也同樣令人驚艷，不怕油污、也不怕爐架刮痕，煮完只要沖一沖就乾淨，甚至丟進洗碗機也沒問題。

「手感升級」：有防燙擋火圈、耐久度通過 3.5 萬次測試不鬆動，加上符合人體工學的曲線，女生單手也能輕鬆翻炒。鍋型方面則一次推出四種尺寸——：18 公分湯鍋、24 與 28 公分深煎鍋、30 公分大炒鍋，無論是煮湯、煎牛排還是快炒青菜，都能一次到位不同尺寸滿足一家挑嘴的胃。

「外觀升級」：這次黑曜鍋2.0不只保留了深受消費者喜愛的金屬鍋緣，不怕鍋鏟不小心碰撞磨損，更換上清新高質感的薄荷綠色系，除了實用，完美符合時尚廚房、精緻居家的追求。對於年輕小家庭或單身族群來說，這樣的鍋具正好滿足「好煮、好洗、好看」的三大訴求。

作為廚具界的領導品牌德國雙人ZWILLING 一直秉持「健康、美味、永續」理念，讓料理不只是填飽肚子，更是一種愉悅體驗，黑曜鍋2.0延續暢銷熱潮，讓下廚從此變得輕鬆、快速又優雅，勢必將掀起新一波「換鍋潮」！

