2025-10-15 22:58 女子漾／編輯Wendi
《回魂計》8大花絮！舒淇差點出演李心潔角色，傅孟柏從8塊肌變12塊肌！
Netflix全新台劇《回魂計》10/9震撼上線，劇情以一起詐騙綁架案作為開端，2位母親「汪慧君」（舒淇 飾）和「趙靜」（李心潔 飾）因仇恨結盟，與觀眾們一起展開殘酷人性的嚴苛試煉…《回魂計》一開播火速掀起外界高度關注，今天就讓我們藉由8大花絮來深入劇情吧！
Netflix《回魂計》花絮1：舒淇原本要演出「趙靜」、出道30年首度演出影集
舒淇原本要在《回魂計》當中演出「趙靜」（李心潔 飾），後來她主動選擇「汪慧君」，原來是舒淇一直以來從來沒有演過柔弱家庭主婦角色，而《回魂計》不僅是舒淇出道30年來「哭最多」的一部戲，同時也是她首次演出影集。
Netflix《回魂計》花絮2：李心潔、舒淇背後淵源
李心潔、舒淇在《回魂計》首度合作，2人分別是電影《見鬼1》、《見鬼2》女主角，她們私下有許多共同好友，但同台演戲還是第一次。舒淇描述自己與李心潔在劇中就像「最強婦仇者聯盟」，一冷一熱、一主動一被動，在復仇任務當中分別代表理智與情感，而如此對比的角色設定，也為全劇更添張力。
Netflix《回魂計》花絮3：傅孟柏從8塊肌變12塊肌
傅孟柏在《回魂計》飾演十惡不赦的詐騙集團首腦「張士凱」，窮凶惡極的演出令人戰慄，但其實他私下演出其實相當狼狽。舒淇日前在亞洲上線記者會讚賞傅孟柏相當敬業：「 我看著傅孟柏的身材一天天消瘦，本來8塊腹肌，第7天變12塊。他光著身體吊鋼絲，無法有保護措施，真的是吊起來硬扛，看他一直練引體向上，真的很辛苦。」。
Netflix《回魂計》花絮4：傅孟柏拍攝死刑戲份時心跳狂飆「感覺快死了」
《回魂計》當中遭判死刑的「張士凱」被綁在刑台上準備執行處決，在拍攝這場戲時傅孟柏的內心其實非常緊張，心跳狂飆至130，心裡忍不住想著：「完了，我等下要走了！」，他本人也透露：「當執行台升起來的時候，我看到大家看我的眼神，真的覺得我完了，我們有專業護理師在旁，他一直叫我冷靜，現在回想起還是雞皮疙瘩。」。
Netflix《回魂計》花絮5：傅孟柏為戲嚐盡苦頭
傅孟柏在《回魂計》搏命演出，他所飾演的極惡反派「張士凱」不僅要虐待少女們，自己被虐的戲份也超級多。傅孟柏在泰國拍攝追逐戲拍了整整3天，拍完連攝影師都說他「好像小了一隻」，劇中特效傷妝甚至必須花費1小時卸妝，最後他的假傷口和真破皮連化妝師都傻傻分不清楚，在一次用酒精卸妝時，傅孟柏忍不住痛到大叫：「那是真的！」。
Netflix《回魂計》花絮6：李心潔當初一拿到《回魂計》劇本就全讀完
李心潔受訪時表示自己在第一次拿到《回魂計》劇本的當下就一口氣讀完，完全停不下來，劇中一句：「我們要你全家都付出應有的代價」同時展現出深沉母愛與復仇決心。李心潔透露因為「趙靜」這個角色非常沉重、心理負擔很大，所以演出過程也很辛苦，但同時也笑稱：「演得非常過癮！」
Netflix《回魂計》花絮7：李心潔自爆《回魂計》最崩潰橋段是認屍
李心潔在《回魂計》飾演受害者母親之一「趙靜」，對加害女兒「欣怡」（方郁婷 飾）兇手的憤怒始終無法平息。李心潔坦言拍攝《回魂計》時期真得很累，經常靠著導演提供的初剪片提振精神，她也自曝劇中認女兒屍體的橋段最崩潰，光是看劇本就不知該怎麼面對，是表演以來面臨過最殘忍的戲。
Netflix《回魂計》花絮8：鍾欣凌反派角色太狠毒「連自己都被嚇到」
鍾欣凌在《回魂計》扮演「張士凱」（傅孟柏 飾演）的母親「張嘉鳳 / 悅心」，表面上是宗教組織「三清太極會」慈悲為懷的領袖，其實是暗中操控一切的「大魔王」。鍾欣凌受訪時笑說「張嘉鳳 / 悅心」心狠手辣到連自己都覺得毛骨悚然，表示自己在拍攝過程中必須壓抑本能喜感，轉而展現冷血的一面，直呼：「演完真的覺得自己都被嚇到！」。
《回魂計》｜媽媽們的復仇｜Netflix
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower