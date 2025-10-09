新想將捷運西門町地下街進化為「西門地下市」IP生態圈

據臺北市政府觀光傳播局統計，今年1至8月西門町榮登臺北市景點人氣之冠，且依 2023 年「來臺旅客在臺北市消費及動向調查」，更指出是外籍旅客最青睞的旅遊景點。挾帶龐大的人流潛力，加上西門捷運站每日平均達 13.2 萬人次的運量，這片潮流文化的聖地，正準備迎來一場全新的文化商業模式創新。

過往捷運地下街大多被視為交通過道，停留時間短暫，然而，新想 DayDreamer 執行長周上閔認為：擁有電影、音樂、文創、塗鴉、動漫及潮流等多元元素的西門町文化，不應侷限在地面上；而是從步出捷運出口的那一刻開始，就開始感受到獨特的西門町氛圍。也期待將單純的「交通節點」活化為「潮流文化匯集的城市據地」，填補台北長期缺乏的風格聚落空洞，也為原有的公共空間改造，提出全新的商業典範。

新想 DayDreamer 自 2016 年創立即逐步夯實 IP 商業版圖。 從自有零售品牌 FANFANS 粉粉，到2020 年跨足餐飲領域，推出角色主題餐廳 FANFANS CAFÉ，成功 整合零售與餐飲模式。透過籌辦一系列橫跨動漫、遊戲、運動及療癒插畫等領域的 IP ， 包括：《飛天小女警》、《哈利波特》、《咒術迴戰》、《 2023 WBC 世界棒球經典賽》， 2024 年《魷魚遊戲 SQUID GAME 》以及《 BLACKPINK THE GAME 快閃店》等活動，證明新 想 DayDreamers 在授權應用與商品化的核心競爭力。

新想DayDreamer 夯實商業基礎打造生態系

2024 年新想籌辦《魷魚遊戲 SQUID GAME 》

不僅成功整合動漫、遊戲與電影等授權商品，2025 年起新想 DayDreamer 以旗下品牌 FANME ，深入經營 K-pop 娛樂領域，簽名會及演唱會不僅已規畫至2026年末，也於今 年成功舉辦過多場活動，如：NCT DREAM、MEOVV、I-DLE全員以及團員MINNIE個人 的線上、線下簽名會等。這些豐富的實績證明了新想 DayDreamer 在授權應用與商品化 的核心競爭力。且能替所有不同興趣的粉絲族群，打 造一個能持續深耕的娛樂文化場 域。

旗下品牌 FANME ，深入經營 K-pop 等娛樂領域

因此，新想 DayDreamers 決定從過往擅長的單點快閃與期間限定活動，進一步經營全 長182公尺、近20個店鋪的捷運西門町地下街。執行長周上閔指出：「長期以來，台北缺 乏如東京秋葉原、首爾弘大等比肩的潮流據點。我們看中的不僅是西門町每天龐大的人 流節點，更是其獨特的文化底蘊與高密度的年輕社群。因此投入全集團資源進行全面的 翻新、改造。後續將有動漫、二次元、KPOP以及潮流等品牌與店鋪入駐，我們希望可以 提供持續性且多元的娛樂文化體驗，並建立獨特的歸屬感，因此將其稱為『 UNDERCITY : XIMEN 西門地下市』」(下稱西門地下市 )。

西門地下市

預計將在年底登場的「西門地下市」將過去被忽略的地下空間，轉譯為驅動潮流文化與 城市經濟的全新引擎。不僅只是單純外觀上的翻新，新想 DayDreamer 將規劃獨特的市 民系統與地下市長，希望將這座捷運地下街蛻變而成的「西門地下市」，能成為所有娛樂 文化族群的歸屬地。不僅證明了 IP 經營的無限可能，也為台灣在城市發展與潮流文化 上，開啟全新的篇章。