顏正國50歲病逝！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇

顏正國病逝享年50歲！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇

《好小子》童星顏正國7日驚傳病逝，享年50歲。這位曾以天才童星之姿紅遍亞洲的演員，人生卻歷經高低起伏，從銀幕風光到鐵窗歲月，他在獄中以書信與女筆友相識相戀，通信長達6年，出獄後結為連理，隔年誕下愛女，成為他口中「人生中最真的奇蹟」。如今浪子撒手人寰，留下的真情故事，再度引發外界不捨與追思。

顏正國2001年因擄人勒贖案入獄，一度被求處死刑，後因《懲治盜匪條例》廢除改判15年徒刑。服刑期間他研讀經書、勤練書法，並在低潮中透過書信迎來改變人生的愛情。他透漏，妻子姓劉是一名上班族，兩人透過信件往返多年，從鼓勵、傾訴到互生情愫，逐漸建立起深厚感情。他曾形容：「那段時間她給了我活下去的力量。」

2012年服刑11年後，顏正國因表現良好獲准假釋，出獄第一件事就是與筆友登記結婚。隔年愛女誕生，他在受訪時滿臉笑意地說：「這段感情是我生命中最真的奇蹟。」妻子則曾透露，學生時期就知道顏正國，「當年只是想給他鼓勵，沒想到變成一輩子的緣分。」

重獲自由後，顏正國靠著書法與電影重新出發，出版《放下拳頭，揮毫人生新顏色》，分享獄中省思與重生歷程。2018年他執導《角頭2：王者再起》成為億萬導演，事業重回巔峰。他曾多次受邀校園演講，提醒青少年遠離誘惑：「我犯過錯，但希望別人不要再重演。」

事實上，顏正國從小即展現表演天賦，小學二年級演出侯孝賢導演《兒子的大玩偶》，入圍金馬獎最佳童星；接著以《好小子》系列成為家喻戶曉的童星。

然而過早成名也帶來壓力，他在求學期間遭排擠、捲入幫派，12歲染上毒癮，人生一路滑落。服刑期間他痛下決心改變，出獄後積極彌補與家人、兒子的關係，並以行動證明「浪子也能回頭」。

根據殯葬業網紅「鋼鐵爸」透露，顏正國於10月7日下午4時57分病逝於板橋亞東醫院，死因為肺腺癌四期。消息曝光後，粉絲湧入他社群留言悼念，「小時候的偶像，一路好走」、「阿國，天堂沒有苦」、「謝謝你用人生演完最動人的一場戲」。

顏正國生平大事記

1975年：出生於台灣。

1983年：以《兒子的大玩偶》入圍第20屆金馬獎最佳童星，年僅8歲。

1986年：憑《好小子》系列電影紅遍兩岸三地，被譽為「國民童星」。

1987年：代表《好小子》系列獲得香港電影金像獎最佳兒童演員特別表揚。

1990年：投入多部影視作品拍攝，後期因名氣壓力與環境影響，染上毒癮並涉入幫派。

2001年：涉入擄人勒贖案遭求處死刑，後改判15年徒刑。

2003年：在獄中開始學習書法與經書抄寫，作品曾入選矯正署獄政文化展。

2006年：與筆友通信往返6年，感情萌生。

2012年：因表現良好假釋出獄，與筆友登記結婚。

2013年：愛女出生，家庭生活穩定。

2015年：出版書法自傳《放下拳頭，揮毫人生新顏色》。

2018年：執導《角頭2：王者再起》，成為票房破億導演。

2020年：自導自演電影《少年吔》，再度入圍金馬獎新導演獎初選名單。

2023年：受邀教育部「浪子回頭生命教育」巡迴講座主講人。

2025年10月7日：因肺腺癌四期病逝於板橋亞東醫院，享年50歲。