【心理測驗】一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓你焦慮的根源

有時候明明沒發生什麼事，卻總覺得煩躁、焦慮、提不起勁？其實，這種情緒背後往往藏著妳沒察覺到的「心理黑洞」。透過這份直覺測驗，只要憑感覺選出一張圖片，就能揭開妳最近焦慮的來源，找到情緒卡關的真正原因。

【題目】請憑直覺選出下列最吸引妳的一張圖：

A. 夕陽下的海面

B. 被雨打濕的窗戶

C. 深夜街燈下的空路口

D. 森林裡透光的小徑

一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓妳焦慮的根源。女子漾AI製圖

測驗結果

A. 夕陽下的海面：妳焦慮的是「未完成的事」

一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓妳焦慮的根源。女子漾AI製圖

妳是一個對自己要求很高的人，腦袋常被「該做的事」塞滿，無法停下來。妳的焦慮來自對完美的追求，總覺得自己還不夠好、還沒達成什麼。

建議妳試著練習「不做也沒關係」的時刻，讓身心真正休息。偶爾放空，不代表懶惰，而是一種整理思緒的能力。

B. 被雨打濕的窗戶：妳焦慮的是「被忽略的情緒」

一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓妳焦慮的根源。女子漾AI製圖

妳最近情緒壓抑太久，表面平靜，其實內心積滿不滿與委屈。妳可能在關係或工作中，習慣當那個懂事的人，不想惹麻煩、不想讓人失望。

但妳越壓抑，焦慮就越大。試著找一個安全的人說說心裡話，或用書寫、運動的方式宣洩情緒。妳不需要一直「撐」，被看見、被理解是妳的療癒關鍵。

C. 深夜街燈下的空路口：妳焦慮的是「未來的不確定」

一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓妳焦慮的根源。女子漾AI製圖

妳正處於一個選擇的十字路口，也許是工作、愛情或生活方向。妳害怕走錯路，卻又不敢停下來，焦慮因此蔓延。

妳要知道，沒有人能一次選對方向，人生本來就會迷路。與其糾結，不如先踏出一步。行動，才是妳走出焦慮的開始。

D. 森林裡透光的小徑：妳焦慮的是「被壓抑的真我」

一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓妳焦慮的根源。女子漾AI製圖

妳有太多想法、創意或渴望被理解的部分，但現實環境讓妳不得不收起真實的自己。妳的焦慮，來自於「想被看見，卻又怕被批評」。

妳其實比想像中勇敢，現在該做的不是壓抑，而是學習「讓真實的自己被溫柔地看見」。不完美也沒關係，妳的光正在慢慢被打開。