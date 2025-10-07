「電影推藨」#殺人啟弒 李炳憲和孫藝珍首次當夫妻，當職場競爭成了生存的極限考題「電影首映」

感謝 #龍祥電影 邀約觀看 #殺人啟弒 10/9（五）上映

劇情：在造紙廠工作了25年並備受讚譽的職員萬洙（李炳憲 飾）與妻子美莉（孫藝珍 飾）、兩個孩子和兩隻狗過著平凡幸福的日子，對自己的人生感到非常滿意，覺得已經擁有一切。

某天，他遭然間被解僱，儘管萬洙下定決心要趕快找到工作，但現實卻是屢屢碰壁，走投無路的他為了妻子和孩子，以及守護辛苦買來的房子，展開擦槍走火的的就業之戰。

影帝李炳憲與影后孫藝珍首度同台飾演夫妻檔，是韓國近幾年電影最豪華的演技派陣容。

故事改編自美國作家唐納德‧E‧韋斯特雷克的小說-斧頭，雖然主題沉重，但注入一些黑色幽默用諷刺的方式來調節氣氛。

李炳憲飾演中年被裁員，年近半年要面臨職場競爭，還要面對妻兒子女的家庭壓力，用一個中年男子在壓力下的心理轉變與行動作為核心，很容易引起共鳴。

在求職的過程中，看到妻子和小孩面對捉襟見肘的情況，使得道德界線被一步步模糊，人性的陰暗面逐漸浮現，為了生存逐漸觸及灰色地帶，甚至可能採取極端手段。

電影不只是講述失業悲歌，每個努力生活的人，有可能在失控邊緣，也是在探討人在逼不得已時，還剩什麼底線？

#殺人啟弒 10/9（五）上映

#殺人啟弒 預告：https://www.youtube.com/watch?v=WlC1nNq2GX8

