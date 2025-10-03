SEVENTEEN 最新小分隊 CxM 登場！超放鬆美式風格又帥又性感！

via SEVENTEEN's X

Hi there，繼 BSS、JxW、HxW 之後，SEVENTEEN在上週推出了第四支小分隊 CxM，由成員S.COUPS(崔勝哲) 及MINGYU(金珉奎) 兩人所組成，來自團體中負責展現 Hip-Hop 的兩位成員，其實在作品推出之前就可以略知一二了，風格一定會是比較偏向這類型的音樂，而在他們的第一張迷你專輯《HYPE VIBES》(2025) 發行之後也確實如此，和不少人所想的一樣是很有個性的路線。

這次的小分隊 CxM 其實在網路上已經被猜測很久了，最早在今年7月時就已經備受討論了，所以在正式公告宣布之後我並沒有太意外，反而對於這件事的發生蠻興奮的，兩位人氣都頗高的帥哥男團成員聯手，這個迴響是不可能差到哪裡去的。而此次的主打歌〈5,4,3 (Pretty woman)〉(2025) 找來了Lay Bankz合作，很明顯地是要貫徹 Hip-Hop 的這個面向，而這樣的組合所激起的火花也是我沒想過得好！

從歌名就可以看出端倪，〈5,4,3 (Pretty woman)〉取樣了Roy Orbison經典的〈Oh! Pretty Woman〉(1964)，這已經算是被取樣、引用過很多次了的一首標誌性歌曲，而這次 CxM 直接將這首歌最廣為人知的旋律當作主軸，不得不說這是有點冒險的舉動，弄得不好就容易讓自己的新歌失去特色；不過顯然地這次的〈5,4,3 (Pretty woman)〉處理得很不錯，雖然將取樣的旋律當作主要基底，但因為走了偏向饒舌歌曲的路線，所以這樣蠻不 K-Pop 的處理倒不算是少見。

在歌曲當中我覺得把兩人的聲音展現得很好，在各自聲線都蠻有特色的情況下，可以從饒舌唱段中將聲音辨識得很清楚，同時也讓兩人的魅力透過歌聲傳達得很好。而講到饒舌就必須說說合作歌手 Lay Bankz，我相信應該很多 K-Pop 粉絲或是說在台灣的音樂圈內，對他熟悉的人不算多，但是他在這首〈5,4,3 (Pretty woman)〉裡是真的擔起了畫龍點睛的重要責任，他的段落不短、相反地還有點長，但是他卻沒有讓人感到無趣或不耐煩，反倒在兩個大男人的小分隊之中，用實力擔任起來「pretty woman」的角色。

以〈5,4,3 (Pretty woman)〉這樣一首很放鬆、很瀟灑的歌曲來說，這次的 MV 拍攝得非常好！從場景、參與舞者來看，應該是 CxM 兩人在美國時拍攝的沒錯，泳池、別墅、街道都是強烈的美式風格，在些微劇情的安排也很有這方面的風格，整體來說是很順暢的，儘管可以看出合作的 Lay Bankz 沒有合體拍攝，不過剪接也算是很巧妙的連結起來，沒有出現滯澀感。最後也說一下粉絲們津津樂道的，應該就是 S.COUPS、MINGYU 的養眼鏡頭了吧，除了大家都注意到的身材，還有兩個大男孩賣萌的鏡頭，這部 MV 真的很照顧粉絲啊！

而在 MV 的成功之外，在昨日也播出了〈5,4,3 (Pretty woman)〉的首個打歌舞台，或許為了彌補了 MV 中沒有合體的小缺憾，這場舞台竟然將 Lay Bankz 請到韓國來助陣啊！這個可能雖然有在心中想過，但沒料到他們真的實踐了這件事，在本就很穩定、很精彩的 CxM 演出中，又增添了很大的驚喜感啊！就算這首歌只有這場打歌舞台也沒關係了，因為我實在太喜歡這場了！

CxM 這個組合不算是意想不到，而是粉絲們都敲碗很久的小分隊了，因此相信在正式公告時大家都覺得很開心，而更令人驚艷的是 S.COUPS 和 MINGYU 他們給出的作品，在這張迷你專輯中塞了很多的面向進去，雖然這篇文主要在分享主打單曲〈5,4,3 (Pretty woman)〉，但確實在專輯中可以聽到很不一樣的 CxM，在這首主打歌之外的五首歌也都非常推薦大家去聽聽！再過陣子或許我也會選個兩首最喜歡的來跟大家分享！這一切都在表達，我真的太愛這個小分隊啦！

