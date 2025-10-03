雅德思生醫蟬聯APEA大獎　以平價透明醫療推動牙醫平權並跨足越南

再度獲得國際肯定

2025 年 9 月 25 日，雅德思生醫再次榮獲亞太地區最具影響力的 APEA（Asia Pacific Enterprise Awards）「卓越企業領袖獎」，成為台灣牙科產業少數連續兩年獲此殊榮的品牌。這份榮耀不僅屬於企業，更是對創辦人賴虹十多年來堅持「平價且透明的牙科醫療」理念的最好肯定。

創辦理念：醫療平權的實踐者

「醫療平權」不是口號，而是賴虹一路以來的信念。自 2012 年創立第一間診所以來，她堅持讓牙科醫療不再與高昂費用劃上等號。透過透明的療程說明、合理收費與嚴謹把關的醫材品質，雅德思降低了民眾的就診門檻，讓更多人能安心維持口腔健康。賴虹認為，口腔健康與全身健康、心理自信緊密相連，唯有全民皆能負擔，才能真正提升社會的身心健康。

管理哲學：互信、互利、互惠

作為創辦人，賴虹的領導核心在於「以人為本」。她相信，一個醫療體系的強大，不僅依靠設備與技術，更取決於團隊的信任與共識。因此，她始終以互信、互利、互惠為原則，與員工並肩作戰，並建立醫師專注於專業的合作模式。這樣的管理方式不僅讓團隊穩健成長，也使雅德思逐步實踐「全民皆有牙」的理想。

品牌拓展：從單一診所到全台多間據點

十餘年間，雅德思生醫已從單一診所，發展至全台多間診所，成為台灣成長最快速的牙科連鎖品牌之一。除了診所數量的增加，雅德思更強調品牌化與數位化的推進，打造「普及化、系統化」的牙科生態圈，改善城鄉差距，讓更多偏鄉與高齡族群獲得即時且合理的醫療服務。

國際布局：越南作為第一站

在深耕台灣的同時，雅德思也正式跨足國際，於越南胡志明市設立據點。越南人口龐大、醫療需求殷切，但資源分布不均，雅德思希望將台灣驗證過的「平價透明」牙科模式帶到當地，並推廣牙科保健教育。未來，雅德思將以越南為起點，逐步擴展至東南亞其他國家，推動「牙醫平權」走向國際，讓更多人從牙齒健康延伸到整體的身心健康。

面對產業變局的三大策略

展望未來，賴虹提出三大策略：

1. 擴大據點，深入在地 —— 持續將診所拓展至偏鄉及高齡化地區，縮短城鄉資源差距。

2. 加速國際化布局 —— 以越南為起點，逐步進軍東南亞，打造跨國經營體系。

3. 推動醫療創新與數位化 —— 導入數位系統，提升診療效率與服務體驗。

全民健康願景

賴虹強調，雅德思的目標並非單純擴張規模，而是打造一個可持續發展的全民牙科健康生態圈。這個生態圈的核心在於：不論收入與地域，每個人都能獲得合理、透明且值得信賴的醫療服務。隨著國際布局推進，雅德思將持續以「牙醫平權」為核心價值，讓口腔健康成為全民身心健康的重要基礎。