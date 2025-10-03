雅德思生醫蟬聯APEA大獎　以平價透明醫療推動牙醫平權並跨足越南

2025-10-03 14:36 miyakemi

再度獲得國際肯定

2025 年 9 月 25 日，雅德思生醫再次榮獲亞太地區最具影響力的 APEA（Asia Pacific Enterprise Awards）「卓越企業領袖獎」，成為台灣牙科產業少數連續兩年獲此殊榮的品牌。這份榮耀不僅屬於企業，更是對創辦人賴虹十多年來堅持「平價且透明的牙科醫療」理念的最好肯定。

創辦理念：醫療平權的實踐者

「醫療平權」不是口號，而是賴虹一路以來的信念。自 2012 年創立第一間診所以來，她堅持讓牙科醫療不再與高昂費用劃上等號。透過透明的療程說明、合理收費與嚴謹把關的醫材品質，雅德思降低了民眾的就診門檻，讓更多人能安心維持口腔健康。賴虹認為，口腔健康與全身健康、心理自信緊密相連，唯有全民皆能負擔，才能真正提升社會的身心健康。

管理哲學：互信、互利、互惠

作為創辦人，賴虹的領導核心在於「以人為本」。她相信，一個醫療體系的強大，不僅依靠設備與技術，更取決於團隊的信任與共識。因此，她始終以互信、互利、互惠為原則，與員工並肩作戰，並建立醫師專注於專業的合作模式。這樣的管理方式不僅讓團隊穩健成長，也使雅德思逐步實踐「全民皆有牙」的理想。

品牌拓展：從單一診所到全台多間據點

十餘年間，雅德思生醫已從單一診所，發展至全台多間診所，成為台灣成長最快速的牙科連鎖品牌之一。除了診所數量的增加，雅德思更強調品牌化與數位化的推進，打造「普及化、系統化」的牙科生態圈，改善城鄉差距，讓更多偏鄉與高齡族群獲得即時且合理的醫療服務。

國際布局：越南作為第一站

在深耕台灣的同時，雅德思也正式跨足國際，於越南胡志明市設立據點。越南人口龐大、醫療需求殷切，但資源分布不均，雅德思希望將台灣驗證過的「平價透明」牙科模式帶到當地，並推廣牙科保健教育。未來，雅德思將以越南為起點，逐步擴展至東南亞其他國家，推動「牙醫平權」走向國際，讓更多人從牙齒健康延伸到整體的身心健康。

面對產業變局的三大策略

展望未來，賴虹提出三大策略：

1. 擴大據點，深入在地 —— 持續將診所拓展至偏鄉及高齡化地區，縮短城鄉資源差距。


2. 加速國際化布局 —— 以越南為起點，逐步進軍東南亞，打造跨國經營體系。

3. 推動醫療創新與數位化 —— 導入數位系統，提升診療效率與服務體驗。

全民健康願景

賴虹強調，雅德思的目標並非單純擴張規模，而是打造一個可持續發展的全民牙科健康生態圈。這個生態圈的核心在於：不論收入與地域，每個人都能獲得合理、透明且值得信賴的醫療服務。隨著國際布局推進，雅德思將持續以「牙醫平權」為核心價值，讓口腔健康成為全民身心健康的重要基礎。

 

miyakemi

miyakemi

已從事自媒體業多年，以美食、生活、保養為主 歡迎大家追蹤 https://instagram.com/miyakemi

#越南 #核心

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

編輯推薦

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16 12:51 女子漾／編輯張念慈
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

編輯推薦

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖運勢

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

2025-09-17 10:46 女子漾／編輯ANDREA

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#癌症 #古裝 #過世 #死因 #演藝圈 #于朦朧 #還珠格格

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
最新陸劇「高收視率」榜單Top5！《深情眼》輸給「這部夯劇」，孫儷21年前經典舊作也上榜！

最新陸劇「高收視率」榜單Top5！《深情眼》輸給「這部夯劇」，孫儷21年前經典舊作也上榜！

2025-09-24 07:36 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝

微博熱門話題製造機、雲端運算平台「酷雲」日前針對上個月電視劇進行統計，評選出最新陸劇「高收視率」榜單Top5，想知道有哪些人氣夯劇上榜嗎？趕快跟著女子漾一起來揭曉吧！

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《我們的河山》

圖片來源：央視
圖片來源：央視

被譽為「全民抗戰史詩」的時代劇《我們的河山》改編自同名小說，集結王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽、王森、孫爽、白恩、于洋群星們共同主演，劇情背景在1937年代中國崮城縣，一位青年共產黨員「莊埼風」（王雷 飾），在其上級領導「周密」（於洋 飾）的指導下深入民間，運用謀略與智慧喚醒廣大群眾，將團結民意凝聚成抗日洪流。

圖片來源：央視
圖片來源：央視


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《無憂渡

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

任嘉倫、宋祖兒主演的人氣古裝劇《無憂渡》改編自網路作者半明半寐小說《半夏》，劇情描述神秘捉妖師「久宣夜」（任嘉倫 飾）和擁有陰陽眼的富家千金「段半夏」（宋祖兒 飾）在人妖共處的世界中找尋身世、共解懸案，並發展出一段超越生死的深情愛戀。

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝


最新陸劇「高收視率」榜單Top5《大染坊》

圖片來源：iqilu
圖片來源：iqilu

2004年傳奇電視劇《大染坊》由侯勇、羅剛、劉奕君、薩日娜，孫儷共同演出，劇情主軸為清末民初山東周村、印染業奇才「陳壽亭」在亂世中勵志崛起的故事，被譽為「中國商戰劇開山鼻祖」，該劇近期時隔21年重播，再度擠進排行榜，經典不在話下。

圖片來源：eslite
圖片來源：eslite


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《深情眼

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV

Netflix人氣甜寵劇《深情眼》根據人氣網路作家耳東兔子同名小說改編，劇情描述年過30的單身女郎「葉濛」（張予曦 飾），在都市職場打拚多年，決定帶著積蓄返鄉生活，結束北漂生涯，她在家鄉小鎮意外邂逅擁有一雙深情雙眸的落魄少年「李靳嶼」（畢雯珺 飾），隨著2人的曖昧火花不斷延燒，這段浪漫情緣也開始交織…

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《錦月如歌

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方

稱霸月冠軍的古裝夯劇《錦月如歌》改編自千山茶客小說《重生之女將星》，原著當中的女主角「禾晏」遭人陷害導致眼瞎，於是重返前世向兄長索命…而電視劇中拿掉奇幻穿越橋段，描述「禾晏」（周也 飾）女扮男裝化為禾家嫡長子「禾如非」奔赴沙場，卻慘遭歹毒家人設計差點丟掉小命，她大難不死前往掖州投軍，與昔日同窗「肖珏」（丞磊 飾）再次重逢，2人一起智鬥奸佞、扶助弱者、抵御外邦、守護國家，撰寫一代傳奇。

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#電視 #劇情 #陸劇 #孫儷 #深情眼 #無憂渡 #小說改編 #錦月如歌

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

最新文章

新垣結衣代言「十六茶」快閃店登場！中秋雙十連假 一起走進療癒之森

新垣結衣代言「十六茶」快閃店登場！中秋雙十連假 一起走進療癒之森

#新垣結衣 #療癒

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.03 0
雅德思生醫蟬聯APEA大獎　以平價透明醫療推動牙醫平權並跨足越南

雅德思生醫蟬聯APEA大獎　以平價透明醫療推動牙醫平權並跨足越南

#越南 #核心

miyakemi 2025.10.03 3
MilkLove粉絲尖叫！《鯨魚雜貨鋪》雙人親簽拍立得限量送

MilkLove粉絲尖叫！《鯨魚雜貨鋪》雙人親簽拍立得限量送

#粉絲

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.03 4
【大立美晶亮立克】3C族必備保健食品！Karen的親身體驗分享

【大立美晶亮立克】3C族必備保健食品！Karen的親身體驗分享

#好物推薦 #護眼 #眼睛 #保養

跟著KarenW.品味人生 2025.10.03 4
9月十大內閣聲量排行出爐！「他」蟬聯冠軍 農業部長陳駿季因「這議題」慘遭墊底？

9月十大內閣聲量排行出爐！「他」蟬聯冠軍 農業部長陳駿季因「這議題」慘遭墊底？

#花蓮堰塞湖 #災情 #李洋

網路溫度計DailyView 2025.10.03 685
陸劇《許我耀眼》愛情金句盤點：這10句經典台詞讓人熱血又心碎

陸劇《許我耀眼》愛情金句盤點：這10句經典台詞讓人熱血又心碎

#許我耀眼 #劇情 #金句 #浪漫 #愛情金句 #金句語錄

女子漾 /編輯周意軒 2025.10.03 100
奧斯卡影帝 馬修麥康納睽違多年新作《火燒天堂鎮》重現加州野火事件

奧斯卡影帝 馬修麥康納睽違多年新作《火燒天堂鎮》重現加州野火事件

#奧斯卡

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.03 23
韓國現代百貨快閃新光三越 A11！ 11 大韓牌接力登場時間表一次看

韓國現代百貨快閃新光三越 A11！ 11 大韓牌接力登場時間表一次看

#新光三越台北 #流行彩妝 #韓國 #穿搭 #淚之女王 #金智媛 #百貨公司

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.03 38
艾瑪華森訪談引風波，J.K. 羅琳回應狠批：「她對真實世界經驗所知甚少」

艾瑪華森訪談引風波，J.K. 羅琳回應狠批：「她對真實世界經驗所知甚少」

#哈利波特 #演員 #電影 #哈利·波特 #羅琳

女子漾／編輯桑泥 2025.10.03 181
德國經典 頂級商旅 The All-New Caravelle 正式登台 紅點設計大獎肯定 同級唯一四輪傳動

德國經典 頂級商旅 The All-New Caravelle 正式登台 紅點設計大獎肯定 同級唯一四輪傳動

#品牌大使 #造型 #頒獎典禮

時尚品味生活誌 2025.10.03 9
18+