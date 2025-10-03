2025-10-03 17:20 女子漾／編輯ANDREA
緊張到窒息！5部與《今際之國》同款日韓生存影劇，人性比遊戲更殘酷！
Netflix人氣影集《今際之國的闖關者》第三季即將迎來最殘酷的試煉，有栖與宇佐木雖已重返現實，甚至攜手步入婚姻，卻仍難以擺脫那段血腥遊戲的陰影，而在此時兩人也分別在一個機緣下，進入到過往最瘋狂的遊戲之中，這樣的劇情不僅延續了觀眾對生死遊戲的緊張感，也讓人聯想到其他同樣以「極限求生」為題材的日韓作品。
以下精選五部與《今際之國的闖關者》氛圍相似的經典影劇，帶你感受不同形式的人性試煉與殘酷對決。
《今際之國的闖關者》第三季劇情主要描述男女主角有栖良平與宇佐木柚葉已經回到現實世界並結為夫妻，過著看似平靜幸福的生活，儘管兩人失去了對今際之國事件的完整記憶，但過去的淒慘景象時不時浮現在心頭，某天宇佐木突然消失，並在一名自稱研究死後世界的男子隆二的引導下神秘回到今際之國，有栖為了尋找她，不得不再度踏入這個充滿生死遊戲的殘酷世界。第三季中伴隨著新角色隆二出現，老班底回歸，以及操弄人心的最後一張鬼牌，劇情進入前所未有的生死對決，有栖與宇佐木能否逃出生天，成為最大懸念。
1.《魷魚遊戲》（韓國）
這是韓國最具代表性的生存遊戲劇集，故事圍繞456名陷入債務危機的人被迫參加一場殘酷的遊戲，獲勝者能贏得巨額獎金。劇中細膩刻畫人性黑暗與團隊背叛，遊戲場面大場面且設計精巧，強烈的情感衝突與哲理思考讓觀眾無法停止觀看，成為全球話題焦點。
2.《大逃殺》（日本）
這部電影可說是生存遊戲題材的始祖，描寫日本政府實施極端教育法，隨機選擇學生被迫在無人島上互相廝殺，只有最後一人生存。劇情帶有強烈的反烏托邦色彩及社會批判，參與者人物心理變化真實，令人震撼且回味深刻。
3.《要聽神明的話》（日本）
改編自同名漫畫，故事描述高中生面對超自然力量強制參加致命遊戲，違規者即遭殘酷懲罰。這部作品結合恐怖與心理懸疑元素，節奏緊湊且充滿意想不到的轉折，探討命運與人性，深受喜歡緊張刺激劇情觀眾愛好。
4.《國王遊戲》（日本）
這是一部圍繞被稱為「國王」的匿名發號施令者，對班上全體學生發布命令，違抗則面臨死亡懲罰的故事。劇中展現人性的脆弱與道德考驗，情節刺激且帶有強烈的社會寓言意味。
5.《Sweet Home》（韓國）
此劇改編自同名網路漫畫，講述主角與鄰居在怪物襲擊的公寓內努力求生的故事。雖與今際之國的闖關者同屬生存類型，但更多聚焦於怪物與人性慾望的黑暗面。視覺特效出眾，怪物設定創新，結合恐怖與生存遊戲元素令劇情張力十足。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower