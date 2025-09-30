如果愛有證據，他會在哪裡？《愛的在場證明》暖心登場！展覽必看亮點一覽

如果愛有證據，他會在哪裡？

我們在社群媒體上面看到很多判斷對方是否愛一個人的標準，或有很多認為愛一個人就應該要有什麼樣子的表現的成見。但實際上，如果愛不是那樣的形狀，就不能稱為「愛」嗎？

於是，我們在這場展覽談論愛、訴說愛、表達愛，也證明愛，但我們不提供愛的標準，我們只定格愛最深刻也最日常的樣子。

蒐集那些生活中，你不曾想過的愛的瞬間

【1座愛的空間｜沉浸式互動】

沉浸於 1 座愛的空間－展場不是傳統的白牆，而是一座「自由探索」的愛的場域。你可以坐下來、靠著牆、甚至直接躺下來，在這裡感受屬於你自己的愛的氛圍。這是一個走進去就能被包圍的空間，也是一個能安靜對話的角落。

【5 種愛的距離｜從世界到自己】

穿越 5 種愛的距離－從「世界」到「職場」，再到「家庭」、「親密關係」以及「自己」。愛不只是單向的，它存在於不同的距離與座標。每走一步，你會發現愛在不同情境中的樣貌，或微小，或巨大，卻都真實。

【100 份愛的證明｜散落在展區角落】

蒐集 100 份愛的證明－散落在展區的每個角落，都有一份小小的愛。它可能是一張照片、一段錄音、一個互動裝置，或是一段你忽然想起的回憶。你會不經意地發現：「原來愛一直都在，只是我們忽略了它。」

如果你對愛感到好奇，你想理解「愛」到底是什麼東西？或是你最近需要一些愛的力量。這場展覽，或許能為你帶來更多意想不到的驚喜。在這裡你將重新看見世界的善良，與自己的豐盛：看見自己，也看見他人留下的「愛」。

今年十月中秋連假一起來，《愛的在場證明》特展

這裡有一份為你準備的愛：一場展覽，讓你重新看見愛的證據。

別錯過這次機會，來親眼收下屬於你的《愛的在場證明》。

現在就購票👉

https://ncx.tw/Ssr7g

📌票價資訊：

預售票（9/25–10/2） 單人 $250｜雙人 $400

展期票（10/3–10/8） 單人 $300｜雙人 $500

*12歲以下、65歲以上免費入場

《愛的在場證明》特展

日期｜2025/10/03(五)－10/08(三)

時間｜10：00－21：00

地點｜PPP時尚藝文空間（捷運台北中山站 步行5分鐘）

參與方式｜憑票入場

主辦單位｜農純鄉