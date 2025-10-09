【劇評】2023最佳愛情典範-陸劇《愛情而已》：偷跑出來的時間裡，愛情讓我們成為更好的自己，最好是你，愛情而已。

22歲坐慣冷板凳的羽毛球選手(宋三川)，32歲迷茫不前的總裁特助(梁友安)，兩人在人生低谷時相遇，刺激成長，相互治癒。自然又治癒的姐弟戀，十歲之差的時間裡，愛情不僅僅是愛情而已，弟弟的熱血勇氣，姐姐的成熟果敢，引領你選擇自己的道路，愛自己所選，體悟出運動、職場、愛情及夢想的尊重與平視，成為更好的自己。

片名：愛情而已 (Nothing But You)

類型：【陸劇】愛情、職場、運動、成長

年份：2023年

集數：38集

主演：吳磊、周雨彤

編劇張英姬的而已系列，在2020年播出的《三十而已》，同樣透過細膩描繪人物的階段情感，透過故事讓愛回到最本質的初衷。無論是《三十而已》還是《愛情而已》的年齡焦慮與關係焦慮，兩者的「而已」態度，都讓人有種療癒及解放的力量，這次看完《愛情而已》，讓我都有點期待未來的下一部，而已。

低谷相遇的梁友安與宋三川

永遠深刻的一幕是首集，喜愛狗的梁友安渴望每天回家一開門，有人撲向自己的治癒感，在認養123時被問：妳是怎麼理解生活的？

身為二十四小時待命的總裁特助，她說：生活從來不是她自己掌控的。

我的工作價值，你隨手就可以扔到碎紙機裡，這就是我做了四年半的工作，我時刻緊繃，我隨時待命，指哪打哪，生活像是被困在同一天裡。

四年半的時間裡，她鍛鍊成一位職場上的女強人，工作處理地安穩妥當，能圓融應對各種職場的錯綜複雜，卻也因為老闆的信任及依賴，成為她想轉崗的絆腳石。看似有著一份高階又不錯的職位，卻是停滯不前。

我就像是一個在跑步機上不停奔跑的人，看上去24小時不停歇，其實就在原地一步都沒有向前，最重要的是連坡度、速度，都是別人替我安排好的。

梁友安每次回家，多麼希望可以好好吃飯、放鬆喘息，母親卻深陷於過去的不幸福婚姻，飯桌上總脫離不了：「不要談戀愛、不結婚，更不要孩子。這個世界上，除了你自己，誰都有可能是禍害你的人，連我都是禍害你的人。」

梁友安的人生處境，想必在真實生活中，是常態。三十多的職場定位迷茫，家庭的各種情感勒索，如同編劇寫《愛情而已》所言，不單是一個愛情故事，而是更貼近生活的寫實。

大夥訓練完紛紛離去的羽球館裡，有個默默地拾起羽毛球的身影，早晨總是最早抵達，架起所有球網，在一旁與發球機對打的男孩—宋三川。一場因失誤輸球的比賽，母親選擇不告而別，意外得知母親患病的自責，結下他心中「怕輸」的心結，每到逆風球的時刻，彷彿脫了線的風箏，瞬間失去了球感，尤其在羽球比分的18比18最顯著，那是母親離去的那一刻。

在安從假髮店門口陪伴小女孩的他，覺得那母親要是走了，那孩子就沒媽了！便默默地幫助病友，把擔任領跑關門兔的薪資，偷偷地塞到病友抽屜裡，如同梁友安戳中他的那段話：也許差這麼一次，我就能好了。

微博@宋三川_下山送三餐

長期坐冷板凳的宋三川，表面上似乎是看開及接受現狀，決心從羽球隊退役。但心中的那把火，依然還存在著。

場場都輸的人還敢上，可能還是因為想贏吧！

兩人的原生家庭都不完整，一個32歲的職場女性，另一個是22歲的運動員，皆面臨著一道生死坎，人生軌跡似乎被按下了暫停鍵，被困住了一樣。但他們並沒有選擇逃避，而是一同攜手突破，將燃起的勇氣，化作前行的力量。

也因為困境貼近於生活，讓觀眾更有共鳴感，舒服自然而療癒的故事，賦予勇氣和力量，是我一向偏愛的題材。

觸底反彈，反客為主

微博@MOMOWESTWICK

馬拉松上，梁友安目睹宋三川為何沒有遵守關門兔規則的原因，正因為眼見他那股勁，不妥協於薪資損失的結果，也不做自己不喜歡的事，豁出去的那一下，戳中了妥協於職場，熱情逐漸消失殆盡的她。

因緣際會下，梁友安得知宋三川是一名羽毛球運動員，也瞭解他的心結狀況，在日復一日的相處下，梁友安心中篤定他就是那個潛力股，即便老闆心有所選，她心中仍堅定深信，盡自己所能及地幫助宋三川，不要放棄應在球場上發光的存在。

衝吧 那勇敢的少年

請跳出這命運的怪圈

只求熱血 混著熱淚

就算 跌宕怪就怪夢太美

衝吧 做翱翔的少年

要讓那看輕的人慚愧

讓青春 不顧一切 只為一瞬間

愛就愛 轟烈

每當這首〈反客為主〉的歌曲唱著，宋三川身上流淌的那股熱血，揮汗下堅定的神情，突破自我的吶喊(那一刻，我看見《穿越火線》路小北的影子)，真的會被他深深地感染及震撼。梁友安擋在計分板前的18比18，那一幕，宋三川的心底有了姊姊的位置。

也因為這場比賽，蔣杰(梁友安老闆)認為是梁友安設計一切，為了達轉崗目的而引咎辭職，不留餘地將梁友安轟了出去。雖然說藉此機會，可以逃脫老闆的綑綁，但畢竟是自己曾經努力過的痕跡，此番被老闆狠狠地羞辱，任誰心裡都不好受。

光芒是職位的，價值是工作的，離了那個位置，你一點痕跡都不會留下。

宋三川身上的男友力，我也好喜歡！是那種不油膩幼稚的氣息，兼具少年感及穩重感的男孩。梁友安不發一語低著頭，流著淚收拾東西，宋三川的一句：「抬起頭走出去，我會跟在你身後。」賦予了梁友安一道勇氣。還記得宋三川望向蔣杰的那一眼，都快生吞欺負姊姊的人了！

失業後的梁友安，大概是這四年半以來，唯一好好休息的時刻了。打掃屋子，寫著書法，觀劇飲酒......的奔放生活，自然地流露出做自己的解放，插曲〈夜空〉：

常常想 未來會是怎樣的 為什麼委屈或快樂

會和世界擦出花火 也讓我可以自己閃爍

夜空那麼多光亮 遠或近的陪伴

哪一顆會隨我 一起旋轉

偶爾的偏離方向 也許才能遇上

未曾見過的 卻更耀眼的光

點綴的星光 終會漫天吧

這一段打從心底地讓人放鬆，在夜空中，即便偏離軌道，我依然讓自己閃爍，在未來遇見更耀眼的光。(宋三川？嗯？我覺得他就是那光。)讓自己放縱後，梳理好心情，明天還是會好天氣的！

這首歌是我自己蠻喜歡的曲風，歌詞美得療癒，鼓舞人心，賦予力量，心煩意亂時，可以放鬆心情的一首歌。

宋三川心裡清楚自己的狀況，終究還是離開羽毛球隊。梁友安追尋生活中的那份治癒感，這是她32歲前從未體驗過，頭一次自己決定的決策，當一位遛狗師，對於深愛狗狗的她，再快樂不過了！緣份再將彼此拉近到一個生活裡，宋三川幫梁友安訓練體能，在跑步的那段，宋三川骨子裡有種讓人崇拜的氣息，很多聽得簡單又深奧的話，卻能戳中人心的力量，在《愛情而已》你都能深刻感受。

只有使勁地呼出廢氣，才能給新鮮的空氣騰出位置。

有沒有一種事就是，其實你心裡早就不想做了，可就是放不下，那不是捨不得，是害怕，害怕第二天睜眼，不知道該做什麼，有時候放棄，就是要比堅持更勇敢一點。

這也讓我想起《穿越火線》路小北（吳磊飾）說過的一句話：「堅持別人不能堅持的，才能擁有別人不能擁有的。」

羽轉網，對於一個22歲的運動員來說，在別人眼裡幾乎是不可能，何況兩者的動力鏈截然不同，而宋三川就是有那股與生俱來的瘋勁，堅定地向安從表示：「我就是先例！」

別人愈說我不行，我就愈想證明給他們看！

之前是背負著別人的夢想，這回我要給自己選條路，好壞都賴不著別人那種。

梁友安決定接下蔣杰承諾給她一定自主權的工作，在易速的人眼裡，她就是下放於誰都不看好的俱樂部，擔任一個收拾爛攤子的經理人。在請款的時候，想起了過去特助時期，職場的阿諛奉承，相較於眼前的嘲諷刁難、人情冷暖，真的是職場最寫實的場景。

如果因為這點她早已看透的職場生態而挫敗，那她就不是梁友安了！

微博@宋三川_下山送三餐

梁友安將宋三川招進俱樂部，想藉由他身上的那股勁，燃起俱樂部的運動魂，同時也幫助宋三川，找回最初的夢想。

有時候看著宋三川對於自己想做的事，那股非凡的意志力，真心打從心底佩服！

只要一個事是你真心想做的，再難也難不到哪兒去。

在蔣焦焦眼裡，這個俱樂部就是圍繞著他運行的星空，突然來一個羽轉網的人，深感自己的地位受到威脅，當然也不會給他好臉色，而宋三川總會用行動來讓人閉上嘴，心服於他。

宋三川是個心思細膩，處事圓融成熟的男孩，看完《愛情而已》，你會見到他的難能可貴。

曾經在巔峰待過的運動員，在俱樂部從基礎雜事做起，別人訓練時，在一旁沖著球場地板，邊聽邊學，回家作筆記、查資料，研究球路技巧。球場上，總是有個最早到，最晚歸的揮拍身影，那個人便是宋三川。陳哲、岱奕的熱情與不私藏，由衷感謝！生活中，就是需要有這股暖流的存在，彼此才能變得更好！

每天都在變好的感覺，真挺讓人上癮的。

微博@On_Stars

隨著時間推移，梁友安將俱樂部整頓一番，總算像點樣子了。宋三川破發成功張岩教練的那場，可見他是個用腦子在打球的運動員，思緒細膩，沉著冷靜，這般性情的展現，我打從心底向他看齊，從劇中學習他的那股勇氣及力量。

蔣焦焦也真心接納了宋三川，球員與教練間的感情，也愈來愈融洽，整個俱樂部正往好的方向邁進。

無論是大齡之際羽轉網的宋三川，還是轉崗的梁友安，甚至是破罐破摔的張岩教練、單親媽媽羅念、離婚的陳可、勇於追愛的蔣焦焦與梁桃，他們都勇於追隨自己的心，觸底反彈，反客為主。

成為對方的底氣，讓愛的人可以做自己

宋三川追姐姐的方式是讓人沒有壓力，不會感到不舒服的那種。沒有技巧性的把妹招數，油膩的甜言蜜語，而是讓自己變得更好，減輕姊姊的壓力，分擔煩惱，在身後保護著梁友安不受欺負，讓她不用再去面對從前的習慣。

梁友安因為家庭的關係，媽媽的婚姻灌輸，以及大學被男友落井下石而被退學，使得她在面對愛情時，築起一面高牆，下意識地自我防衛。在愛上宋三川以前，「找一個戀愛對象就像玩翹翹板，找一個重量相當是前提」這句話是梁友安所認知的愛情。

原以為奈特是個可以嘗試相處的對象，就在他展現出優越感之下，還有得不到就潑了妳一身髒水的心態，直接滅了心中那把好不容易燃起的小火苗。

寧可情商為零地乾脆拒絕，也不想拖泥帶水。

奈特與蔣杰的共通性，如同梁友安畫給蔣杰的那張視角圖，他們認為自己是中心，望出去的視角，每個人都繞著他們運行，脫離不了軌道。然而，梁友安與陳可，甚至是羅念、梁桃等女性，所望的視角是平行的，關注的事情有很多，不會把其中一個點擺在第一順位。(奈特那種言語間的優越感跟潑髒水行為，看了真的會嗤之以鼻！)

人心上又沒裝上水龍頭，說喜歡的時候擰開，被拒絕了就關上，喜歡你這件事暫時收不回來了。

宋三川第一次告白就被拒絕，但其實梁友安知道他不一樣，心裡也有他，只是心中的那道牆難以破防，加上球員與經理人的敏感關係，讓梁友安沒有勇氣邁前一步。

勇氣，是我從20歲到30歲裡，比膠原蛋白流失得更快的東西。

打球、贏對手、拿冠軍是為了你自己，不要把這些掛在我身上，我擔負不起另一個人的人生。

微博@宋三川_下山送三餐

宋三川心裡雖然難過，依然調適好自己與梁友安的關係，尊重姊姊的想法，把重心放在眼前該努力的球賽，一同把俱樂部搞好，履行承諾梁友安數次的話：

「我就要贏著走，讓妳抬頭挺胸，贏著走出去， 我會努力成為妳的底氣，讓妳可以做自己。」

這句話完全戳中我心！真誠自然的堅定，比起甜言蜜語，無謂的「加油」二字，更來得安心、放鬆。

他知道梁友安為了俱樂部有多難，沒少給人低頭，總是堅強地解決問題，在她身後缺少的底氣，能做自己的自主權，宋三川給了她。

等妳有一天，想要拋出來了，我絕對穩穩地接住妳。

在易速年會拚了命贏得發言權，遞麥克風給梁友安的那一刻...

羽轉網成功，我們就約會一次，就咱倆。

用十座獎盃走近妳身邊，換取十歲之差的年齡距離。

這就是宋三川追姊姊的霸氣，不強求對方，用行動來表達決心！另一方面，邁向自己的夢想，讓俱樂部更好，也讓梁友安在職場上有底氣，還能拉近彼此愛的距離。你們說！是不是非常難能可貴！

在一個安全距離，拉近彼此，而不是拖住對方。

如果有勇氣就可以

跨越時間 認知的 距離

那沒關係 我可以追上你

原來天晴 改變的決定

不過是那麼 簡單確定

更好的我們

才成就了自己

同名歌曲《愛情而已》唱到你心坎裡，在梁友安大學的優秀校友佈告欄前，宋三川借口紅寫下梁友安的名字，那一刻姊姊的心破防了...

梁友安的主動，宋三川的回應，那一夜的愛情而已。宋三川選擇不想成熟地面對梁友安的躲避與酒後衝動。其實蠻心疼宋三川的真摯，甚至懊悔自己有了放棄比賽的念頭，但他其實也知道梁友安在怕什麼。在關鍵時刻，趕上了夢想，依然守在梁友安身後。

宋三川在打逆風球時，從前的肌肉記憶又回來了，正視了自己只是從羽球逃跑，而不是真正地放下。梁友安盡自己最大努力，打探到他母親的下落，一路綠皮車上的相處談話，還有這一路以來看著宋三川與梁友安，自然又掏心的彼此，是我深愛《愛情而已》的理由。

宋三川問了梁友安，那一夜，有沒有意義？是梁友安口中的酒後衝動，還是非他不可？

那一刻，你真的把我身上的殼擊碎了！我就好像從來沒有受過傷一樣，那是20歲的梁友安和20歲的宋三川。

梁友安身上的殼，在遇見宋三川後，真正擊碎了；宋三川遇見梁友安時，心也就落地了。如同劇中所說，在你認為一切可能打敗愛情時，愛情，也可以打敗一切！

兩人在綠皮車寫下當前所畏懼的事情，宋三川在停靠站撕下「怕輸」二字，投進垃圾桶那一幕，倒映出劇中想要表達的「勇氣」，正視自己心中的怯懦，並沒有那麼困難、可怕。正視問題，才能無阻地繼續前行。

微博@On_Stars

童鹿(宋三川母親)的骨灰已經放置將近六年，宋三川額頭輕靠著母親的骨灰罈，雙手捧著痛哭，好好地跟母親道別，完成母親心願灑向大海。而這幕，更是安從面對摯愛的放手，當年的不告而別，樂當宋三川口中的假爸，開一間假髮店位於腫瘤醫院對面，那是安從給童鹿的底氣，真摯的愛情，來到永別這道門前，是最難橫跨的心坎。

宋三川放下了多年不敢正視的心結，在安從提出是時候分家時，那一聲：「爸！今晚吃什麼？」真的欣慰且感動。雖然兩個不是親生父子關係，在劇裡，安從是個亦父亦友的角色，我自己也很喜歡他們那般自然的鬥嘴及互動，相信宋三川在這之前，早已接納了安從，只是心疼安從的深情。

來到了曾經輝煌過的羽球館，承載著母親的夢想之地，宋三川坐在椅上，遠望著偌大的球館，梁友安藉著「洞」的故事，詢問宋三川：「洞填滿了，你覺得浩志它好了嗎？」

「我覺得他好了。」

得來不易的外卡賽，是宋三川給梁友安最大的底氣！那透支的訓練，努力走向姊姊身旁的決心，是旁人都看得心疼的傻勁，只為了讓梁友安可以不用再向人低頭，不畏他人蜚語，可以做自己，守在她身後，成為她的底氣。

29集插曲唱著：衝吧！那勇敢的少年，請跳出這命運的怪圈，只求熱血混著熱淚......

宋三川扛住傷，用實力賭上眾人的懷疑及議論，尤其是最後的兩球，運用他羽轉網的優勢，拿下勝利！滴落的汗水，堅定的神情，宣洩的嘶喊......

梁友安熱淚盈眶，拭去淚水的心情，深感共鳴。曾經在別人眼裡的不可能，他做到了！張岩教練總說宋三川身上有一股瘋勁，在人人都想放棄的時刻，他死死地咬著，不放。

所有的熱愛

都曾被現實澆滅

遺憾的盡頭

心 傷痕累累和你遇見

敞開了一切

你擁抱著我的 每一刻狼狽

帶給我心跳動的滋味

要多幸運才能陪著你

擁抱破碎 共同進退

熱血笨蛋換來的復健之路，一身狼狽，也擁抱了愛情。

在人生中某些非常重要的時刻，哪怕對方只剩一個1了，你也會拿出你的99，義無反顧的。

微博@MOMOWESTWICK

在成都，一個月的復健生活，自然輕鬆的兩人世界，貼近生活的自然姿態，沒有過多的轟烈，只有愛裡最純粹的情感，眼裡僅有彼此，用心生活，是令人嚮往的愛情。

除了日常的情侶互動，拼圖那段我自己很喜歡！一起設立一個目標，以輕鬆心態來創造生活小確幸，有點簡單，有點浪漫，有點驚喜感。即便不是在同一個區域裡，我們也都在同幅畫裡。

三生友幸，最好是你，愛情而已

友安媽媽因為自己的婚姻不幸福，用負面濾鏡看待所有人，總在感情這道坎上過不去。

「他剛認識的時候不行吧？」「要是日後沒出息怎麼辦？」「現在的未來之星，日後誰的福氣不知道，前人栽樹，後人乘涼，妳圖什麼？圖日後跟我一樣嗎？」總想一些尚未發生的、不確定的，多年來梁友安在感情這道坎上，深受家庭影響，是宋三川從圈套裡，牽著她逃離。

只要這段感情，是能夠讓兩個人更努力、更好，那就很值得啊。要真扛不住考驗的話，我會傷心，但我不會有遺憾。

梁友安無法原諒爸爸的無縫接軌，以及帶給媽媽和家的傷害，在倫理道德面前，始終無法跨越，宋三川就是能做到讓梁友安沒心理負擔，想讓她做她想做的事，心裡想著，幫她做她不想做的事。

「對講機只有八百米的距離，一人一個，等它下次再響的時候，就是我回來了。」這是川式浪漫，呵護感情的方式，簡單自然的異地生活，每日的視頻，分享彼此點滴生活。梁友安想讓宋三川更好，即便心裡有多渴望他留在身旁，也願意放手讓他展翅綻放，如同劇中傳達的觀點：在一個安全距離，拉近彼此，而不是拖住對方。

宋三川即使已在網球大放異彩，仍然是那個不恥下問，在桌前查資料、作筆記，努力讓自己變更好的男孩；梁友安還是那個能力絕佳，獨當一面，成熟果敢的姊姊。

十歲的時間差裡，只要擁有勇氣，就能跨越時間的距離，來到身旁，走進心理。宋三川過23歲生日時，簡單而真誠的話語，再次穩定了梁友安心中的顧慮，最好的愛情，不就是「平視」嗎？

為什麼一定要仰視或者俯視呢？最好的愛情，難道不應該是平視嗎？我每一天都在努力的事，就是像現在這樣可以平視妳。

微博@MOMOWESTWICK

梁氏姊妹分享愛情觀時，可以發現兩個人的出發點不同，來自於年齡差。如同梁友安說過：「勇氣，是我從20歲到30歲裡，比膠原蛋白流失得更快的東西。」

梁桃的衝動果斷：敢結婚就敢離婚，想結就結，沒準到30歲反而不想結了，我不是視愛情為終點，而是不想錯過那個人。

曾經，梁友安面對婚姻那輛公車：開走就開走唄。雖然心裡知道，只要她再多追兩步就能上車。

此刻，在梁桃堅定瀟灑的言語中，梁友安走出心中的那面高牆：「完了，我竟然有點想追那輛公車了。」

開著環線的宋三川，終於等到梁友安上車了！

兩人攜手走過低谷，宋三川的觸底反彈，梁友安的反客為主，相互激勵成長，治癒低潮，愛情不僅僅是愛情而已，而是讓彼此成為更好的自己。

還記得首集梁友安說過，她渴望生活的治癒感，如今的一屋二人三餐四季，還有可愛的123......

三生友幸，最好是你，愛情而已。

圖/微博@愛情而已、吳磊