【劇評】煙花綻放《在你的冬夜裡閃耀》，一切的相遇皆有它的意義，我們相約下一次的平行時空見。

片名：在你的冬夜裡閃耀（Winter Night）

類型：【陸劇】愛情、奇幻、穿越

年份：2022年

集數：24集

主演：喬欣、馬思超、周翊然、王薇、葉筱瑋

近幾年，以「穿越時空」為題材的影劇愈來愈多，但觀眾也不必擔心劇情無新意。穿越，本身就是一個神祕未知的領域，可以從不同的地方切入，享受其中的奧秘，共情於不同時空。我自己看過的劇情裡，較多是以「遺憾」來貫穿整個故事，不是每個人都能獲得一次彌補遺憾的機會，與自己重修舊好。

每次以為自己要崩潰了，但是咬住牙回頭一看，我又走了好長一段路。

29歲生日當天，失業又失戀的鄭達前，搭乘列車回到老家白河，在鐵原站的月台，遠望天際一道火流星劃過，迎面而來的列車，那束光芒又急又刺眼，放下遮掩的手，方才站在眼前的另一個自己，隨光消逝，月台霎時漆黑寂靜。

回到了三個月前，父母親沒有離異，父親也還健在，慕子李創業失敗且出車禍失憶﹐鄭達前不是回到過去，而是回到三個月前的平行時空。看了諸多穿越劇，身旁的人反應大都相同，覺得眼前這個既熟悉又陌生的人，真是病了！整個性情大變，風格也不一樣了！無論是達前一家，還是子李一家，對於達前的話語與舉動，瞠目結舌的反應極為逗趣。

心要像煎餅似的，攤得夠開，才能什麼都包得住。

達前在原來的時空，可謂親情、愛情、友情皆失意，在回到自己的時空之前，達前決定在這個時空填補原來時空的缺口，彌補心中的遺憾。尤其是因為父親的行為，使家庭支離，多年的不願相見，成了來不及的最後一面。想著在這時空盡力扭轉父親的惡習，不讓家庭步上原時空的後塵。

這個冬天，我將清單中《在你的冬夜裡閃耀》找出來看，跟著白河小分隊一同感受道地的東北氣息，牽手滑冰、燃放煙花、聚吃火鍋、手握紅薯、雪地釣魚、圍坑坐聊......這些冬日裡的小事，質樸又美好。

正因為這些細小質樸的生活小事，在冬夜裡的家庭日常，每戶人家的酸甜苦辣，成就了《在你的冬夜裡閃耀》的溫情。這是一部家庭元素濃厚的戲劇，親情、友情、愛情交織其中，感受人與人之間的那份人煙氣。

在這個世界上，不一定要擠在同一張飯桌上，擠在一間房間才是一家人。

此趟奇幻之旅，帶著現實色彩，刻劃不同家庭的情感碰撞。在原時空的遺憾，讓我們瞭解「把握當下」的重要性，逝去的東西回望也無補，那就抓住眼前的美好與快樂，讓生活少一點遺憾。在這個時空，達前見到了爸爸，彌補了那來不及的最後一面，挽救了家庭支離的局面，也找著那位自己一直在尋覓的人，許下愛戀的約定。從前相距的友情，變得格外緊密，在彼此的冬夜裡依偎閃耀。

角色的鮮明互動，接地氣的情感，不同家庭分支出的愛情支線，在滿遍皓雪裡依然紅火。達前與子李就是一對歡喜冤家，明明心裡惦記著對方，還是要酸彼此一把；任帥飾演的英俊叔，與《開端》鍋姨劉丹飾演的琴姨，是標準愛拌嘴的老夫老妻；使人欣羨甜蜜的慕叔慕姨，彼此就是自己的全世界；子希與米藍這對姊弟戀，展於子希小時的一見鍾情，小心翼翼的愛戀，羞澀地萌芽。

失敗，有時候未必是一件壞事，一切都可以重新開始。

子李與子希這對兄弟的怨懟日常，是冬夜裡少不了的歡笑，也是冬夜裡少不了的淚水。餐桌上少了一個人的身影，那段獨自哭泣的夜晚，是曾經口中那位啃老的哥哥支撐著弟弟。在哥哥想重新站起，弟弟的一句家裡有我，支持著哥哥的勇氣與決定。

無論你多大，都要去做自己想做的事，不要在意別人眼光。

夢想就像你出發時的一張車票，到不到目的地不重要，但如果你連這張車票都沒有，那不就一直停留在原地了嗎？

少一點遺憾的時空，多給了扭轉的機會，也讓達前相助於這個時空的朋友，少走一些遺憾的彎路。不盡相同的時空，帶我們看見不同的遺憾，也讓我們在其中成長。

遺憾，終是在「選擇」之後，擺脫不了的自我懊悔。「重視內心」便是自我和解的開端，達前多了一次機會填補心中的遺憾，與自己重修舊好，這一次緊握而不再錯過。子希是白河小分隊裡年紀最小的，人生第一個重大選擇便是高考這道分水嶺，我深刻地記得他反問慕叔的那句話：「我努力學習不就是讓自己可以做選擇嗎？」

我自己的未來，我自己選擇。

這是我的夢想，很有可能它以後就作廢了，但起碼現在它讓我有衝動，想去試一試。

所有人都認為優秀的他應該念最好的學校，但他自幼的熱愛是繪畫，他想走自己想走的路，做自己想做的事。不為他人，遵從自己內心，這一點自始自終的堅定，是他勝​其他人的地方。

經歷的一切，它都是有意義的。

那些錯過的往事，遺失的美好，愛的距離，齊聚在這個冬夜的滿天星餐廳。

白河小分隊在不同的時空寫著自己的故事，彌補了另一個時空的缺口，在冬夜裡綻放屬於自己的光亮，等待下一次的相見。

圖/微博@在你的冬夜裡閃耀、馬思超kido