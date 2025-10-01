【劇評】超搭CP李現、周雨彤主演《春色寄情人》，道盡各種人生無常，無論天長地久。

改編自舍目斯小說《情人》，是我期待已久的兩位演員李現、周雨彤主演。年少性格桀驁，自幼與奶奶相依的遺體整容師陳麥冬，在高鐵上重逢高中同學莊潔，是在大城市打拼的金牌醫材銷售，看似豪放輕浮，其實是掩飾身體殘缺的自卑。兩人在低谷的高中時期相識，重逢後的成年之愛更是傳達給觀眾，要相惜於當下，別禁錮自己的愛。

片名：春色寄情人（Will Love In Spring）

類型：【陸劇】愛情、都市

年份：2024年

集數：21集

主演：李現、周雨彤

以下有諸多人間清醒的佳句，值得收藏！

先介紹幾首在《春色寄情人》我覺得非常有味道的歌：

王鶴野〈綠洲〉

王鶴野〈逆行宇宙〉

陳婧霏〈生活在別處〉

陳婧霏〈午夜愛未眠〉

陳婧霏〈夜空〉

整部劇的ost聽下來，有一種愛很深，心有距離的拉扯感，尤其是陳婧霏的歌，慵懶而魅。其中〈綠洲〉有一句歌詞是這麼說的，我覺得很貼切：

若世界之于我是寂寥的荒丘，你是綠洲。

莊潔與陳麥冬的愛，相遇在他們最底谷時，就像兩隻刺蝟，多年後再相見，在你面前，終於不用再展刺。

南枰＜——＞上海

生人勿近，也是一種賀爾蒙，看完春色，你會對陳麥冬遺體整容師這職業敬畏！是個不容易的工作，值得人尊重！這部劇的題材很特別，切入的視角及關切的議題都相當值得去探討與反思的！

愛情線相較於生離死別、奶奶的閨蜜情、男主職業及女主本身的殘疾心路，略遜一籌。

被愛這件事，從來都不是天經地義。

去愛一個人，而不是等著被愛，這是從孩子變成成人的唯一方式。

「現實，就是我喜歡你陳麥冬，但我更喜歡上海。」不免俗的一番吵，但當下主要還是在於溝通的方式及告知的時機，並不是立即性的遠距問題。兩個又是相當倔的人，特別難哄，碰觸到生死的最後一刻才醒悟，結尾這一段是有點把愛情線開高走低了。

人都要面對現實，那些風花雪月，親親抱抱的衝動，當不了飯吃。

只有先愛自己，才會真正懂得如何愛別人。

能理解將親情、友情、愛情相扣到生死議題，但回歸到有愛情的戲劇，整體感覺也相當重要，前面成人之愛氛圍感濃烈，加上兩人的CP感強烈，看得時候是相當過癮的！即便在吵架期間，看莊潔在哄陳麥冬時，抑或是生氣咬嘴唇時，也是相當趣味！

唯獨結局在收尾的時候，形成一個落差，就很像那種氛圍對了，但最後蜻蜓點水畫下句點。看了這麼多年的劇，故事的收尾真的是門學問，即便是HE，那股餘韻的拿捏很重要！

潛意識裡想博取同情的人，都是巨嬰。

嬰兒才會拿脆弱當武器，去支配大人，所有那些用不幸和創傷，去束縛自己。

說到愛情線，真的要特別提一下高中時期的他們，一段不是在浪漫下萌芽的愛情，卻深刻感人。原本是沒什麼交集的同班同學，那一年陳麥冬因家庭所帶來的影響，從此變得清冷孤傲，一場車禍奪去了莊潔的右腿，也帶走了爸爸，自卑也隨之帶回學校，兩人在班級上宛如南北兩端的同類人。

藝術活動算是牽起這段宿命的源頭，兩人被分配一起扮樹，見到彼此身上造型的那一刻，兩人相視淺笑。陳麥冬時常嘴角帶血，是老師眼中的問題學生，但照顧莊潔這件事倒是將老師的話銘記。

人活著不被他人理解才正常，太想被認同，才是痛苦的根源。

理想是用來幻想，現實是用來幻滅的。

有兩幕我很喜歡，一次是有人又找陳麥冬碴，向莊潔借了拐杖，隨後充滿故事痕跡地走到她面前，清冷口吻道「我是在教妳，拐杖也可以是武器」，對當時極度自卑的莊潔而言，那真的是一句衝擊又溫暖的話。

兩個缺口，觸摸而變得溫柔。

第二幕簡直是將宿命感拉滿，那場大雨，陳麥冬淋了一身前來，誰也沒說話，他拿了拐杖蹲下身，背起莊潔，那一段僅有BGM和雨聲的情愫，直接輾壓成人線的收尾，年少時期拍得很讚，就是要這樣的感覺！不能在收尾冷掉啊！

這時候就是要來介紹一下新生代演員啦！首先是馬柏全，他分別與李現在《去有風的地方》及周雨彤《愛情而已》合作過，前者是弟弟謝之遠，後者是網球員代奕，對我而言他算是熟面孔，今年18歲的他，與17歲的都蘭一同演出，2021年出道的都蘭，目前的作品不多，年齡相仿的兩人都是值得關注的青年演員。

正因為我身體有殘缺，所以才更要力爭上游，要比普通人更有鬥志。

躺在病床上即將做小手術的莊潔滔滔不絕，一路人來熟，跟自家巡視沒兩樣，甚至還能想待會如何跟執刀醫生打好關係，果然是金牌銷售員，不浪費分秒！隔了這麼多年，回南枰的高鐵上，陳麥冬再見到眼前搭訕的女孩，也難以置信這是當年他所認識的莊潔。

陳麥冬倒是沉穩了許多，因為職業的關係，大多的時刻他依然一副生人勿近的模樣，當初踏入這行業是因為自己的好友宋然離世，他將罪過怪罪在自己身上，因緣際會認識了處理好友事宜的整容師，這項職業給了他很大的觸動，進而跟著師父學習。

只有你可以決定自己的活法，想要什麼就去努力，失敗也不後悔。

兩人的職業像是在修復自己的失去的部分，同時也幫助了更多人。莊潔謹記著陳麥冬說過的話，接受了自己的殘缺，相當努力去證明自己的價值，唯一在感情這方面怯步，尤其在親密關係時，始終過不了假肢這關。那之後，陳麥冬做了功課，親自為她穿上假肢，直言且溫柔地讓她卸下心防。

不要因為別人的眼光，就絆住自己，更不要因為自己的職業，就降低擇偶標準，懂你的人，自然會接納你的一切，不懂的人，就算你改變了也沒有用。

陳麥冬平時不太笑，不太會去參加喜慶或是熱鬧的場合，也不喝酒，甚至是一些言語上的忌諱，讓我也稍微瞭解到這行業的性質，比較讓人心疼的是，身邊的人可能會有顧慮，不免俗還會有一些聲音與目光，自身得去調適接納。

劇中有不少面對逝者的過程，其中有個孩子問奶奶怎麼一直睡，陳麥冬目光平視孩子，安撫著他，那一幕心很酸，面對生離死別從來不分年紀。

一通電話，陳麥冬便要前往處理，遇見家屬爭執也不足為奇，從前在學校是打架常客的他，看他隱忍著，甚至在勸架時被攻擊，撞見這幕的莊潔上前呼了那人耳光道「有沒有王法了！」簡直太颯！不愧是我們周姊詮釋。見著對方想反手打莊潔，陳麥冬那句「別逼我動手！」太帥了！

每個人都有厭倦生命的時刻，原因可大可小，但痛苦的重量卻是一樣的。

只有拼盡全力地活著，才能證明我們的獨一無二。

這項職業挺沉重的，也是神聖的工作，在心態上的調適不是人人都能做到，有一次在醫院遇到一個罹病即將截肢的患者，他向陳麥冬吐心聲，聽得出來他對世界不抱希望，他第一時間不是勸他活著，反倒幫他分析起來費用，甚至是後續造成的麻煩，如此逗的人讓對方有點意外，這項職業讓他將生命看得通透，而最後也送了這人幾句話，讓他給自己生命點選擇的機會。

❗以下有包含一點劇情關鍵內容，斟酌閱讀❗

該離開的總會離開，留不住，生而為人，只能節哀。

死亡是最讓人無能為力的，也是最公平的，每個人的骨灰重量都是1800克到3100克，它從不以成功或失敗論英雄，只要存在過，就已經是意義了。

有一些不幸也會降臨到一些好人身上。

長大成人是精神上的，不是年齡。

失去的本質，是在教會我們，慢慢學會接受，總會撐過去的。

人該和那種雪中送炭的人在一起。

人生無常，世事難料，誰也不要為了誰犧牲。

第七集相當沈重，猝不及防，何叔是他們的第二個爸爸，也有一個同母異父的小妹何裊裊，平時鬼靈精怪，不受控，實質上是相當聰明懂事的孩子。

意外總是來得如此無聲息，一來就是奪走你最愛的東西，看著莊潔在車站蹲著掩面痛哭，回到家裡還要堅強地撐起，媽媽廖濤再次承受愛人的離去，弟弟莊研帶著小妹守著靈堂，那一連串的心真的是揪到不行，尤其是小妹說她童年結束時，聽得是心疼不已！

小提一下小妹，年僅13歲的張熙唯，2023年看過《偷偷藏不住》的大家肯定不陌生，是小桑稚的扮演者，愈來愈美，演技也非常地到位，是相當有潛力的童星。

陳麥冬的工作給了逝者無比的尊嚴，生命的尾聲，最莊嚴的服務，每一次的彎腰行禮，都是一場生命的洗禮。

人不是從跨年才開始倒數的，從一出生開始就是，離終點愈近就是一份孤獨。

生老病死，來什麼接什麼，懂得再多，不如自己經歷一道，誰都逃不掉的。

最後要提的是陳奶奶與林奶奶的閨蜜情，這段深厚的友情，不亞於孫子的愛情，林奶奶可以說是很疼陳奶奶，知道陳奶奶的性子，並沒有把自己的狀況告訴她，瞞不了一時，卻也做了充足的告別。陳奶奶的心情我們能想像，即便再長的時間，做好再多的準備，那一刻還是會被擊垮。

跨年夜，陳奶奶怕林奶奶在醫院無聊，準備了無數的笑話，一句句說給她聽，兩人珍惜當下的每一刻，手機螢幕傳來的歡笑聲，綻放在有煙花的夜空裡。

要學會順應，天下雨就撐傘，出太陽就曬被子，來什麼接什麼。

真正的開悟是在任何時候，任何情況下，都能從容地活著。

林奶奶每一次的談吐，都能感受到她對生命的知足，通透地生活，優雅而從容。好喜歡兩位奶奶那天散步在田間的談天內容，如果她們能一直這麼愜意地走下去，真的是一段令人稱羨的好友誼！

真正的愛，無論說法是什麼都不會貶值的。

只要能在一起，可以不論天長地久，因為是你，我可以。

如我前面說的，這個故事的探討相當有意義，一般觀眾最喜愛的愛情線也夠味，但就是那最後結局的呈現，真的是可惜了點！

雖然在成人世界的兩人，面對感情不斷糾結，也不夠坦然，但在現實中也許這是許多人的復刻。放到劇中的確足夠寫實，但以戲劇的角度來說，前面如此濃烈的情感，中後節奏偏快，最後突如其來的醒悟收尾，顯得倉促，且不對味了呀！

雖然說那醒悟的事件是有點小狗血，但呼應到生死議題，再回歸到現實生活，人的確在面臨生死瞬間會幡然醒悟，才懂得珍惜。整體來說還是相當不錯的故事！

既《去有風的地方》雲苗村後，李現又帶我們到了南枰鎮，兩個角色設定都是跟奶奶一起生活的返鄉青年，兩部也都是很有意義的故事！李現真的好適合接這種類型的劇本喔！

圖/微博@春色寄情人、周雨彤微博、馬柏全