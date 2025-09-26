【線上學習平台】翰林雲端學院 |全民英檢好好學，學習不設限，每個空間都是你的學習教室

英語能力在職場與學術領域的重要性眾所皆知，英語檢定成為許多人提升競爭力的一項重要工具，脫離使用很久的我，這次想用基本的全民英檢初級約中學以上的程度，來恢復自己對英文的熟悉，再慢慢往上去提升，雖然真的很基本，但必須先建立對英語的信心才不會排斥。

翰林雲端學院

因為工作的關係，所以選擇了線上課程作為主要的學習方式，求學階段翰林出版的教材相比他版本確實更有深度，求學期間只要科目是翰林出版的都會小緊張，但現在反而更想選擇翰的。【翰林雲端學苑】全民英檢線上課程，他們家的線上影片是專門做線上課程的，聽起來很抽象，但如果你有上過其他補習班的影片是錄現場回放的，你可能就會知道我在說什麼，懂得人都懂，兩者的差異和吸收度就會有落差。

官網

全民英檢主要分為初試聽力和閱讀，以及複試口說及寫作，在雲端課堂中為兩堂課，本次是以聽力及閱讀為主。

自行拍攝

報名完課約一周內就可以收到一本講義以及雲端的課堂資訊，別忘了撥空準備一本筆記本，隨時記錄！

自行拍攝

課程一開始先介紹全民英檢測驗的項目，協助考生們了解科目。平台設計十分直觀，且介面簡潔，學習資源分門別類，包括聽力、閱讀，而每個模組下又細分為技巧講解、練習題、解析等。整體使用體驗十分友善，對於習慣使用手機和平板學習的我而言，是非常方便的學習環境。

課程資訊

聽力是我過去較為薄弱的一項技能，線上課程提供大量的聽力素材，從短對話到長篇演說都有，課程安排循序漸進，看圖辨義、問答、簡短對話、短文，每個單元都有配套的聽力練習與講解，除了課本練習的內容之外，一題結束後都還有隨堂測驗，一整節結束更加碼了實力增強環節。

自行拍攝

講解的部分都是線上老師一題一題做講解，個人覺得講解的老師很真性情，也會告訴我們訣竅，關於從辨認關鍵字到理解對話邏輯，另外我最喜歡的一點是，每一則影片標題都有備註在講義的第幾頁，非常方便翻頁數，重新登錄也會直接從上次離開的畫面再接續，不用像看影集一樣，自行回憶或快轉到上回的地方。

問題詢問頁

更棒的是，平台有提供「線上問答」的功能，當對內容不清楚的地方，就可以馬上在下方留言，類似知識+的概念。

提問回答

知道的同學可以幫忙解答，老師也會協助回答，雖說是線上課程，但教室裡依然很多人和我們一同學習，給人不孤單的感覺。

而閱讀部分測驗上包含詞彙、段落填空句型解析以及長篇閱讀。課程設計著重於理解文章結構與找出主旨、細節等重點技巧。在這部分我受益良多，特別是「如何在短時間內閱讀並抓住重點」的訓練，完全就是考場上必須知道的小撇步，把這個學起來面對閱讀測驗就能夠充滿信心。

自行拍攝

線上課程最大的優點就是彈性高，尤其像我這種白天上班、晚上才有時間學習，或是偶爾需要出差通勤的族群，搭高鐵的時候聽個聽力測驗，訓練語感，選擇能隨時開啟課程學習的平台是非常重要的考量。

名師派卷

最後的最後更是有平台出題的「名師派卷」，檢閱學習到的知識點。

線上測驗成績單

同時也會記錄學習的時間與完成情況，還有關於錯題的難易度。

成績單分析

學習報告也會提供給學員，提醒哪個模組學習比較落項以及哪部分學習成效佳，不僅是給個人也可以給予他人檢閱並加強，調整學習策略、效率地安排時間精進項目。

對於未來想要參加全民英檢的學員，我建議可以從自己的英語程度與學習習慣出發，選擇適合的課程與學習計畫。

如果你是一位在職人士或學生，線上課程能在時間與效率上達到最大的平衡，而選擇課程時，也建議挑選能夠模擬測驗與學習追蹤系統的完整課程，這樣才能全方位地準備應試。

語言學習是一場長跑，唯有持之以恆，才能真正內化為自身能力。

#線上課程#社會新鮮人 #數位遊牧 #職涯起步 #台灣年輕專業人士 #全球職涯 #遠距工作 #英文 #線上英文課程 #英文課程 #學英文 #語言學習 #多鄰國 #Speak #語言 #英文線上課程 #語言學 #英文單字 #英文筆記 #英文教學 #英文課 #讀書 #讀書方法 #讀書方法分享 #翰林 #翰林雲端學院 #翰林e評量#讀書帳