金高銀為《妳和其餘的一切》增胖6公斤再瘦身！自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕」

圖片來源：Netflix提供

2大韓劇女神金高銀、朴智賢近期在Netflix《妳和其餘的一切》細膩地演繹出閨蜜之間的愛恨交織的複雜情誼，2人從童年時期的初識、吸引，到步入中年的療癒與成長，猶如雙生火焰般在命運種下靈魂羈絆。近日金高銀受訪時透露《妳和其餘的一切》更多精彩細節，歡迎劇迷們跟著女子漾一起深入探討！

圖片來源：Netflix提供

金高銀、朴智賢《妳和其餘的一切》相愛相殺

圖片來源：Netflix提供

Netflix人氣夯劇《妳和其餘的一切》講述「柳誾重」（金高銀 飾）和「千商燕」（朴智賢 飾）2位閨蜜跨越30年的情誼與心結，她們互相羨慕、嫉妒，彼此愛戀、憎恨，一生不斷糾纏，譜出錯綜複雜的情感故事。金高銀、朴智賢以細微且精彩的演出引發觀眾們的共鳴，再次獲得好評。

圖片來源：Netflix提供

「柳誾重」、「千商燕」猶如雙生火焰

圖片來源：Netflix提供

金高銀在《妳和其餘的一切》飾演「柳誾重」一角，該角雖然童年坎坷，但憑藉著自信謙遜的性格，贏得周遭人們的喜愛。金高銀近日受訪時透露也自己對「柳誾重」和「千商燕」2個角色都能感同身受，自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕，雖然不能說完全認同，但我理解他們當時的感受。」。

圖片來源：Netflix提供

金高銀為了《妳和其餘的一切》增重再瘦身

圖片來源：Netflix提供

金高銀在《妳和其餘的一切》飾演「柳誾重」，走過20歲、30歲至40多歲各個人生階段，金高銀為籌備該角下足苦心，透露：「20多歲的時候，因為想讓臉頰胖胖的，所以特別增重，想表現出大一新生的感覺」，還補充道：「我大概增重6公斤，演出30多歲的時候再瘦3公斤，飾演40歲的時候又減了3公斤」。

圖片來源：Netflix提供

《柔美的細胞小將》後2搭朴智賢

圖片來源：Netflix提供

《妳和其餘的一切》是金高銀繼人氣漫改劇《柔美的細胞小將》再度與朴智賢搭檔演出，金高銀受訪時也談起2人之間的關係：「當時我們只是短暫地見過面。我很喜歡朴智賢，她演技很棒，所以我特別推薦她。」。金高銀也認為「千商燕」角色的敘事深度、情感面向很廣，而且還大幅跨越不同的年齡階段，她在一開始很想知道誰能勝任這個角色，同時也很好奇該如何找到這樣的搭檔，最後由朴智賢出現演出，令金高銀不忘大讚：「智賢演得非常好！」。

圖片來源：Netflix提供