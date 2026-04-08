2026-04-08 08:19 女子漾／編輯 Wendi
等了9年《楚喬傳》續集來了「小趙麗穎」黃楊鈿甜6件事，迪麗熱巴、周迅、湯唯角色少女時期角色都是她！
等了9年《楚喬傳》續集來了 ！女主角黃楊鈿甜曾在9歲時《楚喬傳》中飾演「童年楚喬」，如今18歲的她親自接棒《冰湖重生》成人版角色，被譽為「無縫接軌」。05後小花黃楊鈿甜，她擁有一張貌似趙麗穎的明星臉，究竟黃楊鈿甜身上隱藏著什麼樣的人生故事呢？快跟著女子漾小編一起來看看吧！
《冰湖重生》黃楊鈿甜1：小學時期就獲得全國模特兒冠軍
黃楊鈿甜2007年出生於中國廣東省，她從4歲開始接受中國舞訓練，5歲轉學爵士舞，小學期間獲得各大舞蹈大賽獎項肯定、全國模特兒大賽冠軍，8歲登上湖南衛視節目《中華文明之美》，11歲被選為廣東省第三屆「最美南粵少年」，小小年紀就展現出驚人的表演天賦。
《冰湖重生》黃楊鈿甜2：10歲出演《楚喬傳》被封為「小趙麗穎」
母胎美人黃楊鈿甜9歲那一年出演首部電視劇《楚喬傳》，劇中飾演女主角趙麗穎少女時期角色「楚喬」，黃楊鈿甜的水汪汪大眼、巴掌小臉與趙麗穎有幾分神似，因此贏得「小趙麗穎」的封號，從此奠定了她在古裝大女主劇的亮眼發展。
《冰湖重生》黃楊鈿甜3：迪麗熱巴、周迅、湯唯角色少女時期扮演者
黃楊鈿甜同年在迪麗熱巴、張彬彬《秦時麗人明月心》演出女主角少女時期角色「公孫麗」，隔年在周迅《如懿傳》飾演女主小時候「烏拉那拉·如懿/青櫻」，從此知名度大漲。黃楊鈿甜12歲時在湯唯首部古裝陸劇《大明風華》再演女主角幼年角色「孫若微」，可以說是古裝大女主劇的首席演員。
《冰湖重生》黃楊鈿甜4：睽違5年2搭迪麗熱巴已長成荳蔻少女
隨著年齡增長，黃楊鈿甜也開始挑戰不同類型角色，她在2021年《長歌行》，出演14歲的女配角「圖伽郡主」，該角是漠南國郡主，與迪麗熱巴飾演的「李長歌」不打不相識，後2人結為閨蜜。這也是黃楊鈿甜繼《秦時麗人明月心》之後，睽違5年再度合作，黃楊鈿甜已然長成能夠獨當一面的新生代演員。
《冰湖重生》黃楊鈿甜5：穩坐05後小花女神之列
才貌兼備的黃楊鈿甜被譽為陸劇圈中正在崛起的05後小花之一，近期她在《五福臨門》飾演酈家五妹「樂善」，將這個性格刁蠻嬌橫，活潑直率的角色演繹地活靈活現，不僅戲份比女主角盧昱曉還要多，表現也更加亮眼！黃楊鈿甜當初在試戲時PK掉14個女演員才拿到「樂善」角色，最終果然沒讓導演失望！
《冰湖重生》黃楊鈿甜6：《五福臨門》爆紅戲約不斷
憑著《五福臨門》爆紅的新生代女神黃楊鈿甜僅有18歲，接下來她將在時代劇《致1999年的自己》與李昀銳2度合作，2人在上一檔《五福臨門》飾演一對父女，緊接著又要在《楚喬傳》續集《楚喬：冰湖重生》3搭演出，黃楊鈿甜未來還有耽改劇《山河表里》、懸疑劇《人魚》即將上檔，前途想必大有可為。
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