2026新年《後宮甄嬛傳》馬拉松2/12將開播！帶你回顧劇中21句經典台詞：曾經我是你的嬛嬛，現在我是鈕祜祿·甄嬛

2026-02-12 16:34 女子漾／編輯趙羿婷、周意軒

新的一年，什麼值得期待？沒錯，就是《後宮甄嬛傳》的經典重播！這部堪稱華語影視史上「宮鬥天花板」的經典之作，今年過年於2月12日起也再度展開馬拉松播映，讓大家再次沉浸於甄嬛的愛恨情仇與宮廷權謀中。無論是首次追劇還是二刷、三刷，《後宮甄嬛傳》的精彩依舊歷久不衰。甄嬛從天真少女到心機深沉的鈕祜祿·甄嬛，角色的每一次轉折都讓人心跳加速；更別提劇中句句堪稱經典的台詞，不僅在劇中大放異彩，更在社群平台引發熱烈討論，成為網友們日常生活的必備梗語。趁著《後宮甄嬛傳》即將再度登場，讓我們一起回顧劇中那些經典台詞，品味這場宮鬥大戲中隱藏的智慧與哲理吧！

《後宮甄嬛傳》經典語錄1：「曾經我是你的嬛嬛，現在我是鈕祜祿·甄嬛。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄2：「以色事他人，能得幾時好。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄3：「願得一心人，白首不相離，偏偏這世間一心人太少。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄4：「這世上最不缺的，就是聰明人。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄5：「賤人就是矯情。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄6：「這是一條不歸路，走得越遠，越無法回頭。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄7：「喜怒不形於色，心事勿讓人知。更別叫人容易揣測你的喜惡。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄8：「女人終究還是要為自己而活。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄9：「愛與恨，從來都不是一條直線。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄10：「心機用得太多，最後會反噬自己。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄11：「甄嬛，從來就不會是一個簡單的人。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄12：「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄13：「任何時候都不要為不值得的人、不值得的事費時間、費心力。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄14：「既然無法周全所有人，就只能周全自己了。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄15：「在宮中待久了，苦杏仁吃著也是甜的。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄16：「只怕是深受其害，卻連對手都不知道是誰，那才是真正的可怕呀。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄17：「縱使情深，又能奈何？」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄18：「世上最難得的東西，便是純粹。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄19：「做人做事，都要留有餘地，趕盡殺絕會自斷後路。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄20：「這幾年的情愛和時光，終究是錯付了。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

《後宮甄嬛傳》經典語錄21：「我喜歡一個人，若他在乎我，此生無憾。」

《後宮甄嬛傳》劇照
《後宮甄嬛傳》劇照

#宮鬥 #古裝陸劇 #後宮甄嬛傳

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

2026-02-03 10:55 女子漾／編輯許智捷
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製

北海道 KIRORO（キロロ）滑雪度假村日前發生一起 Backcountry（非雪道）滑雪迷途事件，一對來自台灣、年約 40 多歲的夫妻在雪場管理區域外迷路，於傍晚 4 點 45 分報警求助，最終由滑雪場巡邏隊出動救援，所幸兩人平安無傷。

圖片來源：日テレNEWS NNN
圖片來源：日テレNEWS NNN

事件經日本媒體報導後，引發日本社群大量討論。對此，長期居住台灣、熟悉日台文化的日本部落客「日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん」也在社群平台發文直言這類事件，正在真實影響台灣人在日本的觀感。

Backcountry是什麼？

所謂 Backcountry（簡稱 BC），在歐洲也常被稱為 off-piste，或以 Freeride 統稱，指的是刻意遠離滑雪場管理範圍與正式雪道，進入未經開發的自然雪山區域滑行。

這類地形可能包含高山稜線、峽谷、森林、原始雪坡等，不會有整地、標示、巡邏或即時救援機制。與一般雪道滑雪最大的差別在於，BC 活動中，滑雪者必須自行負責路線選擇、天候判斷與風險評估，包含雪崩可能性、地形陷阱、能見度變化與體力回程問題。

在日本，Backcountry 並非單純的「進階玩法」，而被視為高風險山岳活動的一種。即使部分滑雪場未全面禁止，通常仍要求事前提交計畫、從指定出入口進出，且一旦發生事故，救援多半屬於實費計價，並非免費服務。

日本社會對「違規雪山救援」反感正在升高

該名日本部落客指出，日本社會並非不能接受外國旅客發生意外，但關鍵差別在於是否遵守規則。

他強調，像是自駕發生交通事故，通常被視為不可預期的意外；但 Backcountry 滑雪、未開放登山路線、擅闖雪場管理區外，在日本社會被普遍認定為「明知危險仍選擇違規的行為」，因此輿論反應格外激烈。

他直言，每當日本媒體報導「外國旅客在雪山發生事故、動用救援資源」，留言區往往充斥批評聲浪，而近期涉及台灣旅客的案例，也讓部分在地日本人開始以偏概全，「最無辜的，其實是在日本工作、生活的台灣人」。

「Backcountry 不是滑雪升級版」　在日本屬於高風險行為

該名部落客也特別點名，許多台灣旅客對 Backcountry（バックカントリー） 存在嚴重誤解。Backcountry 並非「雪道玩膩後的進階選項」，而是指離開滑雪場管理雪道、進入自然雪山地形滑行，需自行承擔迷路、雪崩、失溫與滑落等風險。

圖闢來源：Japan Ski Experience
圖闢來源：Japan Ski Experience

在日本，即便部分滑雪場（包含 KIRORO）並未全面禁止 Backcountry，也通常要求提交計畫、從指定出入口進出，且救援費用並非免費。「很多外國旅客是在社群平台看到影片，覺得很帥、很好玩，就跟著去，但裝備、判斷能力完全不足，結果就是直奔遭難。」他直言。

冬季滑雪穿搭地雷：UNIQLO 發熱衣不適合運動

該名日本部落客也特別點出一個台灣旅客極常忽略、卻在日本屬於常識的細節：冬季滑雪或登山時，不建議直接穿 UNIQLO 發熱衣。

原因在於發熱衣在運動流汗後，排汗與快乾能力有限，一旦濕冷反而容易加速體溫流失，在雪山環境中存在失溫風險。他指出，日本從事滑雪或登山運動的人，第一層多選擇 MILLET 等品牌的排汗型機能內衣，再依環境加上保暖層，而非直接依賴發熱衣。

日本輿論焦點：救援不是「理所當然」

從日本網路留言可見，爭議核心並不在於「是否該救人」，而是救援資源與費用誰來承擔。不少日本網友指出，Backcountry 本就是高風險的個人選擇，若發生事故卻動用警方、滑雪場巡邏隊與專業設備，實際成本極高，卻可能由社會共同負擔，這也是反感情緒不斷累積的原因。

#雪道 #旅客 #滑雪場 #發熱衣 #日本人 #台灣旅客 #Backcountry

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

2026-02-07 15:20 女子漾／編輯周意軒
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和

電影《世紀血案》還沒上映，輿論卻已全面失控。這起風暴不只燒到劇組，也直接點名演員，尤其是李千娜，成為網友情緒宣洩的焦點之一。到底發生了什麼？為什麼一句話、一篇貼文，會被放大成「二度傷害」？以下用懶人包一次整理。

1.《世紀血案》在拍什麼？為何題材一曝光就踩雷

《世紀血案》取材自台灣史上最具創傷記憶的重大懸案「林宅血案」。這起事件不只是刑案，更牽動白色恐怖、政治迫害與倖存者一生的心理創傷，因此多年來始終被視為高度敏感題材。問題關鍵在於，電影拍攝與改編過程中，傳出未取得當事人林義雄及其家屬同意。在台灣社會對轉型正義與歷史傷痛高度敏感的背景下，這一點幾乎等同踩到紅線。

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會

2.爭議怎麼爆開？「沒取得同意」成最大導火線

消息曝光後，輿論迅速轉向質疑劇組是否「消費歷史悲劇」、「把他人的人生創傷變成商業素材」。Threads 上更出現大量抵制貼文，「拒看世紀血案」成為熱門標籤，單篇貼文動輒數十萬瀏覽。許多網友的情緒其實並非針對電影品質，而是對「誰有權利重述這段傷痛」的憤怒。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會
《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會

3.李千娜為何被點名？兩個關鍵原因一次看

第一，她在殺青記者會與社群平台上，曾以正向語氣分享拍攝感受，包括「很安心跟團隊一起拍戲」、「期待上映」、「每一場都有無限的 Take 很過癮」。第二，當抵制聲浪擴大後，這些貼文被發現已刪除，讓部分網友解讀為「心虛切割」、「態度轉彎」，情緒因此進一步升溫。在高度情緒化的輿論場中，刪文本身就被視為一種立場。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

4.一句話為何被炎上？「沒那麼嚴重」成致命關鍵

真正讓火勢炸裂的，是李千娜在記者會上提到，若重新翻整事件，也許能讓大家不再活在恐懼中，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。這段話被大量轉傳後，引發強烈反彈。批評者認為，這樣的說法淡化了受害者長期承受的心理地獄，甚至被解讀為替創作合理化。財經網美胡采蘋更直言，這段話「包掉了全部恐怖的額度」，因為真正的恐怖從來不是畫面，而是活下來的人要背負一輩子的痛。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

5.最新進展｜李千娜發聲明致歉，坦承「未做好查證、判斷失職」

《世紀血案》爭議延燒之際，李千娜正式發表個人聲明，向林義雄本人、家屬及所有因此事件感到不適與受傷的人致歉。她坦承自己在未完整理解劇本與歷史脈絡的情況下，以「客串小角色」身分接演，未善盡查證責任，對於記者會上的輕率言論亦深表後悔。

李千娜表示，近期才得知電影未取得林義雄先生或家屬同意即進行拍攝，已違反合約，並與製作公司溝通但僅獲草率回應。她強調，林宅血案屬於台灣社會共同傷痛，任何形式的呈現都應嚴肅以對，並宣布將《世紀血案》全數片酬捐贈給慈林基金會，以表達最基本的歉意。

#網友 #演員 #爭議 #消費 #李千娜

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財

2026-01-23 09:03 女子漾／編輯張念慈
犯太歲示意圖。圖片來源：AI製圖
犯太歲示意圖。圖片來源：AI製圖

面對即將到來的2026丙午馬年，命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中示警，這一年將是宇宙能量強烈變動的「大破大立年」。他特別點名馬、鼠、兔、雞、牛等5大生肖將面臨「犯太歲衝擊，提醒民眾需提前做好心理準備。不過，湯鎮瑋也強調，犯太歲並非絕路，若能懂得「轉念」與「佈局」，這將是人生翻轉的黃金契機。

文章目錄

以下為湯鎮瑋針對「2026年犯太歲5大生肖」的運勢分析與轉運攻略：

生肖馬（值太歲）：戒急用忍，投資自己才是王道

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

身為本命年的主角，屬馬的朋友今年首要課題是「戒之在躁」。受到太歲影響，容易產生莫名衝動想要創業或進行高風險投資，湯鎮瑋提醒，切記不可輕舉妄動，否則容易因一時衝動而慘賠。

幸運的是，今年有「將星」入座，這意味著2026年應定位為「戰略年」而非「行動年」。建議將金錢與時間轉而投資在「進修」與「學習」上。沈潛與累積專業，將成為未來事業爆發最穩固的基石。

生肖鼠（正沖太歲）：動盪最烈，守住荷包是關鍵

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬鼠的朋友今年與太歲「正沖」，加上「大耗星」影響，將是變動最劇烈的一年。生活中可能面臨工作、家庭或居住環境的重大改變，內心容易產生極度想逃離現狀的焦慮感。

此外，屬鼠者需特別警惕「大破財」風險，嚴禁胡亂投資或情緒性消費。面對排山倒海而來的轉變，最好的解藥是「耐心」，建議將這一年視為修煉場，不亂動、不亂花錢，安然接納環境變化，才能安穩度過。

生肖兔（偏沖太歲）：放下執著，隨順因緣解心結

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬兔的朋友今年雖是偏沖，但衝擊主要體現在心理層面。由於極度缺乏安全感，容易對結果產生過度執著，腦中「小劇場」不斷，導致身心俱疲，陷入過度努力卻徒勞無功的循環。

對此，湯鎮瑋送給屬兔者八字箴言：「隨順因緣，不強求結果」。建議在心境上學會放鬆，不強求特定結果，放下執著反而能迎來內心的平靜與快樂。

生肖雞（偏沖太歲）：一喜擋三災，行善積德迎轉機

圖片來源：IG @mbcdrama_now
圖片來源：IG @mbcdrama_now

屬雞的朋友同樣面臨偏沖，但幸運擁有「福德星」與「天德星」護體，是5個犯太歲生肖中最有機會「逆轉勝」的一群。今年非常適合「辦喜事」，無論是結婚、生子或買房，都能有效化解太歲帶來的衝擊，所謂「一喜擋三災」。

此外，透過「累積福報」也能轉運。多參與公益、關懷他人疾苦，不僅能積德，更能拓展視野，當心胸開闊了，運勢自然跟著開展。

生肖牛（害太歲）：嚴防小人，謹慎理財避漏財

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

屬牛的朋友今年面臨「害太歲」，主要衝擊將反映在人際關係與財務細節。職場上需提防遇到「豬隊友」扯後腿，或被迫處理他人留下的爛攤子，導致內心有志難伸。生活上則容易出現「省小錢花大錢」或物品遺失等漏財狀況。

面對不可控的人事紛擾，最佳策略是「獨善其身」。建議屬牛者專注於管理好自己的財務花費，並在人際互動中保持距離，顧好自己的情緒與能量。

專家總結：安太歲即是安「心」

湯鎮瑋最後提醒，許多民眾習慣去廟裡點燈安太歲，這項儀式的真正意義在於「安自己的心」。2026年是宇宙推動人們走出舒適圈的一年，所有的壓力都是成長的養分。面對未來的挑戰，只要心定、不魯莽，就能將危機化為轉機，平安度過這一年。

（民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場）

#生肖 #朋友 #衝擊 #犯太歲 #2026年

