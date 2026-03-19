許光漢同款搶先曝光！UNIQLO 2026春夏3套穿搭公式公開，一穿就有型 圖片來源:UNIQLO

當「基本款」不再只是安全牌，而是能撐起整體造型的關鍵，UNIQLO這一季直接把答案交給許光漢。作為15周年品牌大使，他以「夏日旅程」為靈感，穿出三套從清爽、率性到都會感兼具的高完成度穿搭，也讓2026春夏的流行輪廓變得更明確——色彩疊穿、寬鬆比例、輕盈材質，全都到位。這篇直接幫你拆解「許光漢同款3套穿搭」，不只是看帥，更是教你怎麼穿。

撞色＋疊穿＝最簡單卻最有感的夏日公式

第一套看似最日常，卻也是最容易複製的一套。

圖片來源:UNIQLO

許光漢以UNIQLO and JW ANDERSON聯名「雙色T恤」，搭配UNIQLO：C繭型褲，透過撞色與層次堆疊，把簡單單品直接拉高質感。這套的關鍵其實不在單品，而在比例上身合身、下身立體寬鬆，形成視覺對比，讓整體看起來更俐落。再加上顏色之間的輕撞色設計，不用太複雜，就能穿出「有設計感但不費力」的效果。這種穿法很適合日常通勤或週末出門，簡單卻很有記憶點。

膝下Jorts正式回歸！今年最該入手的關鍵褲型

如果今年只買一條褲子，那很可能就是「寬版Jorts牛仔短褲」。這種延續寬褲輪廓的膝下牛仔短褲，正式成為2026夏天的主流趨勢。許光漢用輕量丹寧材質搭配過膝剪裁，整體看起來既率性又不厚重。

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上身選擇羅紋坦克背心，外搭棉麻襯衫式外套，透過材質差異創造層次，讓整體更有呼吸感。這套的厲害之處在於，即使是寬鬆單品，也不會顯得邋遢，反而多了一種「鬆弛但有型」的時髦感。這一套直接解決夏天最困擾的問題：想穿短褲又不想太隨便。

POLO衫不再老派！疊穿才是關鍵時髦點

誰說POLO衫只能走乖乖牌路線？這一套直接翻轉印象。

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許光漢以白色DRY網眼POLO衫外搭，內層疊穿藍色AIRism棉質網眼POLO衫，利用色彩層次打造視覺重點。這種「POLO疊POLO」的穿法，就是今年最值得學的一招。下身搭配寬版牛仔褲，上窄下寬的比例讓整體更顯高，也更有現代感。整體風格偏向都會簡約，但又不失夏日清爽氛圍，很適合想走乾淨俐落路線的人。