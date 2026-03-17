2026-03-17 19:04 女子漾／編輯周意軒
2026 GU春夏新品來了！聯名rokh＋神褲升級，這幾款真的會被問爆
春夏換季不是買新衣，是在重寫你的穿搭風格。2026年GU這一波真的不簡單，不只找來設計師品牌rokh再度聯手，還把全球熱銷破千萬件的「神褲」直接升級。從浪漫花卉、氣球輪廓到工裝混搭，整體關鍵字只有一個：好看又很好搭。這篇直接幫你整理「必買清單＋編輯穿搭公式」，不誇張，照著買就不會出錯。
聯名rokh爆紅關鍵：甜×帥的「矛盾穿搭」才是主流
GU × rokh 的聯名本次聯名透過柔美細節與實用元素的對比融合，展現嶄新的風格可能性。全系列商品將於3 月 27 日（五） 於 GU 全台實體店舖及官方網路商店販售，部分品項為指定店舖與網路商店限定。
必買TOP1：氣球袖長版上衣，一件就有造型
立體花卉緹花＝視覺直接加分
氣球袖＋荷葉下擺＝修飾手臂＋臀腿
長版比例＝單穿就完成穿搭
必買TOP2：女裝摺飾設計連身裙(共3色 )氣質直接拉滿
這款女裝摺飾設計連身裙走的是清新又帶細節感的甜美風格。白色立體紋理布料增添層次，上身鬆緊抓皺設計修飾身形，搭配荷葉層次與肩帶細節，讓整體更有份量感與少女氣息。
如果你想找「一件就很有存在感」的單品，這件會中。適合約會、聚餐、拍照需求高的女生這件完全是「不用想穿搭也很美」的類型。
必買TOP3：裙擺短版外套+氣球褲，顯瘦又顯腿長的神單品
以褲腳可調式釦件設計為特色的女裝氣球褲，可隨心切換寬版與繭型輪廓，兼顧造型變化與穿著實用性，是系列中不可錯過的重點單品。結合荷葉下襬與可反摺袖口設計的女裝裙擺短版外套，能依造型需求靈活調整袖長，並可與氣球褲搭配出俐落有型的成套穿搭。褲腳可調設計一件兩種版型，不貼腿更顯瘦，這條就是「不想穿牛仔褲時的最佳替代」。
神褲升級版：Barrel Ankle，嬌小女生終於能穿
Barrel Ankle 是GU將熱銷「錐形褲（Barrel Leg）」進一步優化的春夏版本，最大特色就是九分長度＋立體繭型輪廓。
整體褲型採上寬下收設計，能自然修飾腿型，讓腿看起來更直、更有比例；九分剪裁露出腳踝，視覺更輕盈，也更適合台灣春夏氣候。材質上多選用輕薄透氣面料，搭配彈性腰圍設計，提升日常穿著的舒適度。它不只是顯瘦褲，而是一條兼顧造型感與好穿度的「進化版神褲」，無論通勤或休閒都能輕鬆駕馭。
必買配件：芭蕾運動鞋，優雅與舒適一次拿
芭蕾運動鞋可以說是今年最值得入手的關鍵鞋款，完美把「甜美感」和「機能性」融合在一起，讓日常穿搭直接升級。以瑪莉珍鞋的優雅輪廓為基礎，搭配運動鞋底帶來的舒適腳感，不只外型精緻，走一整天也不累。雙繫帶設計更是整雙鞋的亮點，讓造型多了層次感，也更有辨識度。這雙很適合搭氣球褲或洋裝，直接完成「韓系感」。