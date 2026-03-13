防曬推薦2026｜防曬乳怎麼選？要每天擦嗎？SPF、PA一次看懂 開架與專櫃防曬推薦。圖片來源：品牌提供

防曬已經不只是夏天才需要的保養步驟，而是全年都應該維持的日常習慣。紫外線除了會讓肌膚變黑，長期累積更可能造成光老化、膚色不均、細紋與斑點問題。因此選擇一款適合自己的防曬產品，並養成每天使用的習慣，是維持膚況穩定的重要關鍵。

現在的防曬產品也不再只是單純的防曬乳，而是結合保濕、潤色、妝前打底與舒緩保養等多種功能。只要挑選適合自己膚質與使用情境的產品，就能在日常生活中輕鬆做好防護。

本文將從防曬基礎觀念開始，說明SPF與PA差異、挑選防曬的重點，以及整理幾款熱門防曬產品與價格，幫助你找到最適合自己的防曬乳。

為什麼每天都需要防曬

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

紫外線主要分為UVA與UVB兩種類型，兩者對肌膚造成的影響不同。

UVA會深入肌膚真皮層，長期累積會導致光老化，使肌膚出現細紋、鬆弛與膚色暗沉。UVB則主要作用在肌膚表層，會造成曬傷、曬紅以及膚色變黑。

許多人以為只要沒有曬傷就不需要防曬，但其實UVA即使在陰天或室內也可能存在，長期累積仍會對肌膚造成影響。因此每天使用防曬產品，可以幫助肌膚減少紫外線傷害，延緩老化並維持膚色穩定。

SPF與PA是什麼？防曬係數怎麼看

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

挑選防曬產品時，最常看到的就是SPF與PA兩個標示。

SPF代表對UVB的防護能力。日常通勤或短時間外出，使用SPF30到SPF50通常就足夠。如果長時間戶外活動，例如登山、海邊或運動，則建議使用SPF50以上的防曬產品。

PA則代表對UVA的防護能力，常見等級從PA+到PA++++。如果平常需要長時間在戶外活動，或特別在意光老化問題，建議選擇PA+++或PA++++的產品。

目前市面上許多防曬產品都已經達到SPF50+與PA++++的高防護標準，可以同時防護UVA與UVB。

防曬怎麼選？3個重點挑到適合自己的防曬

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

選擇防曬產品時，可以從膚質、使用情境與妝感需求三個方向考慮。

第一個重點是膚質。如果是油性肌膚，建議選擇清爽控油型防曬，避免過於厚重的質地造成悶感或出油。乾性肌膚則適合保濕型防曬，含有保濕成分的產品能讓肌膚在防曬的同時維持水潤感。敏感肌膚則建議選擇物理性防曬或成分較單純的產品，減少刺激風險。

第二個重點是使用情境。日常通勤或短時間外出，通常選擇清爽型防曬即可。如果需要長時間在戶外活動，則建議選擇防水、防汗並具有高係數防護的產品。

第三個重點是妝感需求。現在很多防曬產品同時具有潤色或妝前打底效果，可以幫助膚色看起來更均勻，也能讓底妝更加服貼。如果平常有化妝習慣，可以選擇具有潤色或提亮效果的防曬產品。

防曬推薦2026｜熱門防曬產品與價格整理

以下整理幾款討論度高的防曬產品，包含不同膚質與需求的選擇。

防曬產品推薦 曼秀雷敦 水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華

曼秀雷敦 水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華。圖片來源：品牌提供

在開架防曬產品中，清爽與保濕往往很難同時兼顧，而這款防曬主打高濃度玻尿酸保濕配方，質地接近保濕精華，塗抹時能帶來水潤滑順的膚感。使用後在肌膚表面形成輕薄的保水層，不只幫助抵禦紫外線，也能減少防曬常見的乾燥感。

產品同樣具備SPF50+與PA++++的高係數防護，能滿足日常通勤與戶外活動的基本防曬需求。質地方面偏向輕薄水感，上臉後不容易出現黏膩或泛白問題，對於不喜歡厚重防曬的人來說會比較舒適。

曼秀雷敦 水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華，70g建議售價 NT$419。

防曬產品推薦 安耐曬 膠原保濕防曬水凝乳／美肌潤色防曬水凝乳

安耐曬 膠原保濕防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

在台灣潮濕悶熱的氣候下，臉部防曬常見的問題就是質地過於厚重、黏膩，甚至與底妝不服貼。安耐曬推出的臉部專用水凝乳系列，主打清爽貼膚的使用感，讓高係數防曬在日常通勤與上妝時也能維持舒適度。

這個系列採用「自動水分平衡科技」，會依環境濕度調整肌膚含水狀態，在乾燥的環境中幫助維持保濕，在潮濕悶熱的環境中則降低黏膩感，讓肌膚在室內外溫差變化中仍能維持穩定膚感。產品同時具備SPF50+與PA++++的高防護係數，並具有防水、防汗與耐摩擦的特性，能提供日常與戶外活動所需的防曬力。

系列中「膠原保濕防曬水凝乳」偏向保濕型防曬，配方中加入膠原蛋白與玻尿酸等保濕成分，質地水潤，適合肌膚容易乾燥或長時間待在冷氣房的人使用；「美肌潤色防曬水凝乳」則帶有輕微潤色效果，能修飾暗沉與蠟黃，讓膚色看起來更加均勻自然，也適合作為妝前打底使用。

安耐曬 膠原保濕防曬水凝乳／美肌潤色防曬水凝乳SPF50+ PA++++，90g售價NT.850。

安耐曬 美肌潤色防曬水凝乳。圖片來源：品牌提供

防曬產品推薦 Neogence霓淨思水感全效保濕防曬乳

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。

霓淨思水感全效保濕防曬乳很適合放在日常通勤型推薦，除了UVA、UVB之外，也把空氣髒汙、科技光與氧化壓力一起納入防護概念。水感全效保濕防曬乳則特別強調隱形智能補水網，訴求是清爽不黏，同時維持保濕。

這類型產品特別適合長時間待辦公室、冷氣房，或明明怕曬又很怕厚重膚感的人。如果你過去不愛擦防曬，往往就是因為覺得太悶，這種水感保濕型通常更容易天天用下去。

霓淨思水感全效保濕防曬乳為50mL，SPF50+ PA++++售價NT.650。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。

防曬產品推薦 m̄enom̄eno Sb友善全護防曬乳2.0

m̄enom̄eno Sb友善全護防曬乳2.0。圖片來源：品牌提供

這款防曬屬於全物理性防曬產品，質地輕薄，使用後肌膚感受較為清爽。產品同時具有潤色效果，可讓膚色看起來更均勻，適合作為日常防曬與妝前使用。配方也不含酒精、香料、色素，一歲以上嬰幼兒與孕媽咪可安心使用。

如果你平常就是偏好成分單純、物理性防曬、無矽靈、低刺激，或者你很在意是否容易悶痘、堵毛孔，這款會很有吸引力。

Sb友善全護防曬乳2.0為30g，SPF35，建議售價NT$780。

防曬產品推薦 L'OCCITANE白皇后光蘊透白防護乳

L’OCCITANE 白皇后光蘊透白防護乳30ml。圖片來源：品牌提供

如果你對防曬的期待不只是防護，還希望擦完有提亮、勻亮、妝前打底效果，這款很適合被列入考慮。L'OCCITANE白皇后光蘊透白防護乳結合防曬與保養功能，質地輕盈，使用後能讓膚色看起來更加透亮。除了防護紫外線之外，也能作為妝前打底產品使用。

白皇后光蘊透白防護乳為30ml，建議售價NT$1,860。

防曬產品推薦 Dior精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜

迪奧「精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜」。圖片來源：品牌提供。圖片來源：品牌提供

如果你的搜尋目的是「專櫃防曬推薦」「潤色防曬推薦」「貴婦防曬推薦」，這款很適合進榜。

Dior精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜使用SPF50+、PA++++高規格防護，並加入淨白玫瑰胜肽複合物、緩釋型維他命C與淨白玫瑰精萃，同時具備亮顏、潤色、修護與長效保濕24小時等訴求。全新Rosy Glow色選則主打多彩珍珠智慧校色，帶出玫瑰光澤感。

迪奧精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜為30ML，SPF50+ PA++++，建議售價NT$4,200。

防曬產品推薦 ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳／持采長豔UV高效防曬飾底乳

日系裸透美肌風潮正夯！ALLIE濾鏡調色UV防曬乳潤色防曬一瓶搞定。圖片提供：台灣鐘紡

近年防曬產品不只強調防護力，也逐漸結合妝前打底與潤色功能，讓防曬同時兼顧日常底妝需求。ALLIE推出的臉部防曬系列主打「斜槓系防曬」概念，將防曬、潤色與持妝效果結合，讓防曬不只是保護肌膚，也能幫助打造自然透亮的日常妝感。

其中「持采濾鏡調色UV防曬乳」採用5重美肌技術，結合高係數防曬、防水抗汗與長效持妝效果，質地輕盈服貼，能在防曬同時修飾膚色與毛孔，呈現柔焦濾鏡般的自然裸肌感。產品並推出多種色調，可依不同膚色需求調整氣色與膚色均勻度。

日系裸透美肌風潮正夯！ALLIE濾鏡調色UV防曬乳潤色防曬一瓶搞定。圖片提供：台灣鐘紡

另一款「持采長豔UV高效防曬飾底乳」則結合7效合一機能，包括防曬、妝前提亮、抑制油光與長效持妝等效果，水凝乳質地輕盈不厚重，搭配微細光感粒子可自然提亮膚色，也能幫助底妝更加服貼持久。

ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳 SPF50+ PA++++，40g售價NT.730；持采長豔UV高效防曬飾底乳 SPF50+ PA++++，25g售價NT.730。

防曬產品推薦 理膚寶水 安得利淡斑夏卡防曬液／全護清透亮顏防曬隔離乳

理膚寶水全護清透亮顏防曬隔離乳#新瑰蜜霜。圖片來源：品牌提供

在醫美防曬領域中，理膚寶水一直以高規格防護技術受到關注。品牌推出的防曬產品除了強調高係數防護，也特別著重於全波段紫外線防禦，幫助肌膚減少因日曬造成的暗沉與光老化問題。

「安得利淡斑夏卡防曬液」主打全波段UV防護，搭載專利UVMUNE400防曬科技，能延伸防護至極長波UVA範圍，同時加入淡斑科技成分，從防曬開始減少黑色素生成並改善斑點問題。質地清爽不黏膩，適合戶外活動或長時間曝曬時使用。

另一款「全護清透亮顏防曬隔離乳」則兼具防曬與妝前修飾功能，配方中加入維他命CG與維他命E等抗氧成分，能在防曬的同時提亮膚色並改善暗沉。質地輕盈滑順，也適合作為妝前隔離使用，打造自然透亮的膚感。

理膚寶水 安得利淡斑夏卡防曬液 SPF50+ PA++++，50ml售價NT.990；理膚寶水全護清透亮顏防曬隔離乳 SPF50+ PA++++，30ml售價NT.990。

理膚寶水安得利淡斑夏卡防曬液#淡斑夏卡。圖片來源：品牌提供

不同需求怎麼挑防曬產品

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

如果是日常通勤使用，建議選擇質地清爽、不黏膩的防曬產品，使用時較舒適，也比較容易養成每天使用的習慣。

如果需要長時間戶外活動，例如旅行、運動或海邊活動，則建議選擇防水、防汗並具有高防曬係數的產品，能維持較長時間的防護效果。

如果是敏感肌膚或肌膚狀況較不穩定，建議選擇成分單純、質地溫和的防曬產品，減少對肌膚的刺激。

如果平常有化妝習慣，可以考慮具有潤色或妝前打底效果的防曬產品，能讓膚色看起來更加均勻，也能讓底妝更加服貼。

防曬多久補擦一次

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

防曬產品並不是擦一次就能維持一整天。一般情況下，日常通勤可以每2到3小時補擦一次。如果長時間在戶外活動或大量流汗，則建議每1到2小時補擦一次。

若已經上妝，可以使用防曬噴霧、防曬棒或防曬粉餅進行補擦，能在不破壞底妝的情況下維持防護效果。

常見防曬錯誤

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

許多人雖然有擦防曬，但效果仍然不理想，常見原因通常包括以下幾點。

第一是使用量不足。防曬擦得太少會降低實際防護效果。

第二是沒有補擦。長時間戶外活動時，防曬會隨流汗或摩擦而減弱。

第三是忽略脖子與耳後等部位，這些地方也容易受到紫外線影響。

防曬推薦筆記帶著走

防曬、美白示意圖。圖片來源：Canva

挑選防曬產品時，最重要的並不是選擇價格最高或係數最高的產品，而是找到適合自己膚質與生活型態的防曬。

只要選擇質地舒適、每天都願意使用的防曬產品，並養成定時補擦的習慣，就能有效降低紫外線對肌膚造成的傷害，讓膚況維持在更穩定的狀態。