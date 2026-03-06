2026-03-06 21:10 女子漾／編輯張念慈
2026女王節優惠懶人包！屈臣氏85折、ShopBack最高26%回饋、唯有機42折必買清單
每年 「女王節／女神節」都是女生最期待的購物檔期之一，各大美妝與保養品牌都會推出年度最強優惠。今年從藥妝通路到有機保養品牌，再到現金回饋平台，折扣幾乎全面升級，不只醫美保養天天 85 折，還有最高 26% 回饋與 42 折囤貨組。想趁機補貨保養品、入手彩妝或升級生活質感的人，這篇優惠整理一定要收藏。
以下整理今年女王節最值得關注的優惠與必買特惠商品推薦。
女王節優惠推薦1 屈臣氏「醫美女王節」天天85折 人氣保養、彩妝買一送一
屈臣氏今年推出年度大型檔期「醫美女王節」，自 3 月 4 日起，全台門市推出醫美保養品與保健食品天天 85 折優惠，指定商品還有買一送一與滿額贈活動。
活動期間醫美商品滿 2,800 元可獲得贈品，臉部與身體保養滿 500 元再送 100 元提貨券，開架彩妝第二件 5 折，還推出三麗鷗大耳狗與布丁狗限定周邊。
女王節必買商品推薦
1.DR.WU 玻尿酸保濕精華乳 30ML：屈臣氏獨家熱銷保濕保養品，主打高濃度玻尿酸補水，能改善乾燥與粗糙肌膚，原價 510 元，女王節優惠換購價 249 元。
2.THE ORDINARY 10% 菸鹼醯胺 + 1% 鋅精華液 30ml：專為油肌與粉刺肌設計的明星精華，能幫助調理皮脂與毛孔，原價 699 元，換購價 329 元。
3.理膚寶水 極效B5彈潤超修復乳霜 50ml：敏感肌人氣修護乳霜，含維生素 B5 與積雪草成分，原價 1,800 元，優惠價 1,530 元。
此外，彩妝推薦包括 Rom&nd 天使光糖漿唇蜜、I’M MEME 我愛嫩顏眼頰棒 等熱門開架彩妝。
女王節優惠推薦2 ShopBack女神節最高26%回饋 還能抽黑繃帶乳霜
亞洲現金回饋平台 ShopBack 今年推出「蝦貝女力主場祭」，活動時間為 3 月 2 日至 3 月 8 日，購物最高可獲得 26% 現金回饋。
熱門回饋品牌包括：Adidas 26%、蝦皮 22%、lululemon 17.5%、雅詩蘭黛 16%、La Mer 海洋拉娜 16%、Jo Malone 16%
女王節抽獎必搶商品
1.HR 赫蓮娜 PX50 極塑黑繃帶修護乳霜 50ml：品牌官網定價 17,500 元，被譽為頂級抗老乳霜，今年活動只要在指定閃購時段下單就有機會抽中。
2.Adidas Originals Superstar 經典球鞋：女神節期間回饋最高 26%，結合潮流穿搭與運動機能，是近期話題度極高的運動鞋款。
女王節優惠推薦3 唯有機女神節42折 玫瑰時光瓶囤貨組必買
主打有機植萃保養的品牌唯有機，今年女神節推出多款高折扣組合，明星商品「玫瑰時光瓶」囤貨組折扣甚至接近 42 折，是一年最划算的入手機會。
女王節必買保養組
1.法國絲絨玫瑰時光活膚精華三入組：內含玫瑰時光精華 3 瓶＋玫瑰面膜與天竺葵面膜共 20 片，原價 11,110 元，女神節優惠價 4,688 元。
2.玫瑰時光亮采賦活三件組：包含玫瑰時光精華、玫瑰時光乳霜與亮采精華油，原價 8,400 元，女神節優惠價 4,888 元。
3.法國有機純露花水三入組：玫瑰純露、薰衣草純露、玫瑰天竺葵純露，原價 4,275 元，女神節特價 2,688 元。
女王節優惠推薦4 Uffy按摩梳女王節活動 滿額抽奧莉薇閣行李箱
台灣按摩梳品牌 Uffy 無非研製所，今年攜手行李箱品牌奧莉薇閣推出「梳壓之旅」女王節活動。活動時間為 3 月 5 日至 3 月 20 日，消費滿額即可獲得回饋與抽獎機會。
女王節推薦商品
1.無非遠紅外線按摩梳（山毛櫸原木色）：含奈米礦物元素設計，利用手溫釋放遠紅外線，能幫助頭皮循環與放鬆。
2.時秘果油護髮精華：主打深層滋養與頭皮護理，搭配按摩梳使用更能提升頭皮舒壓感。
活動期間單筆消費滿 3,800 元可獲得品牌好禮與行李箱折扣碼，滿 6,600 元還能參加抽獎，最大獎為奧莉薇閣品牌行李箱。
女王節購物攻略：一年最值得囤貨的美妝檔期
整體來看，今年女王節優惠主要集中在三大方向：
1.醫美與敏弱肌保養
2.高回饋購物平台
3.高折扣囤貨組合
如果想把優惠最大化，可以先利用回饋平台下單，再搭配品牌折扣組合，等於一次享有雙重優惠。一年只有一次的女王節，不只是購物節，更是提醒自己好好寵愛自己的時刻。趁著優惠入手平常捨不得買的保養品或香氛，為生活加一點儀式感。
