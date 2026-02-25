韓妞都在瘋PDRN！無針水光肌秘密曝光，4款爆紅PDRN新品快筆記。圖片來源：品牌提供

今年韓國保養圈的流量密碼，絕對是PDRN。PDRN從醫美修護延伸到日常保養，再一路燒進底妝市場，「水光肌」、「穩膚修護」、「妝養合一」成為關鍵搜尋主題，當保養趨勢從高刺激煥膚轉向「養膚型保養」，PDRN自然站上C位。

想知道PDRN為什麼紅？又該怎麼挑選適合自己的產品？這篇一次幫妳整理清楚，讓妳跟上這波水光肌浪潮。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

PDRN是什麼？為何成為水光肌關鍵成分？

PDRN（Polydeoxyribonucleotide）多來自鮭魚DNA萃取，因與人體相容度高，在修護領域長期被關注。保養界近年將它應用於日常保養，主打舒緩乾敏、提升彈潤與穩定膚況。

它的價值不在「瞬間變白」，而在「讓肌膚底子變穩」。當膚況不再反覆泛紅或乾裂，光澤自然浮現，這種乾淨、通透、不厚重的水光感，正是韓妞現在追求的樣子。

台灣買得到 PDRN話題產品推薦

PDRN產品推薦1. LUDEYA 露緹雅：進階抗老定位，主打緊緻與屏障修護



LUDEYA蜂王玫瑰微泌精華 35ml、LUDEYA蜂王玫瑰微泌新生霜 60ml，這系列將玫瑰PDRN與牛奶外泌體雙引擎結合，搭配4,600顆微晶球包覆科技 ，主打提升修護效率與成分穩定性。

質地屬於絲滑滋潤型，但吸收後不厚重，適合偏乾或熟齡肌膚，持續使用可改善乾燥細紋與鬆弛感，讓膚質呈現更澎潤緊實的狀態。

這類型產品適合已開始在意細紋、輪廓線條與彈力支撐感的人，屬於高規格、進階型PDRN保養選擇。

PDRN產品推薦2. MIRAE 未來美：完整修護流程代表，打造無針水光肌

代表產品：PDRN麗珠肽修護新生乳 50ml、PDRN外泌體新生精華 15ml、PDRN外泌體新生面膜

未來美 PDRN麗珠肽修護新生乳_50ml 2480元。圖片來源：品牌提供

未來美這系列強調「院線級修護下放日常保養」。其中「PDRN麗珠肽修護新生乳」添加高達20,000ppm鮭魚PDRN，並結合REJUTIDE®麗珠肽、6%菸鹼醯胺與牛奶外泌體。這種成分組合不只鎖定保濕，而是從舒緩、亮澤到彈性同步著手。

未來美 PDRN 新生面膜、新生精華15ml、麗珠肽修護新生乳50ml。圖片來源：品牌提供

質地是輕盈水潤型，不會有厚重膜感，白天可當妝前保濕乳使用，夜間厚敷則強化修護效果。若搭配PDRN外泌體新生精華（含高濃度PDRN與藻針技術）與新生面膜，能形成完整的三步驟修護流程。

適合族群包括醫美後修護期、熬夜肌、膚況反覆不穩的人。對於想快速改善粗糙與暗沉、讓膚質「穩定發光」的人來說，是實戰派選擇。

PDRN產品推薦3. THE FACE SHOP：清爽入門款，主打爆水澎潤

THE FACE SHOP_ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華。圖片來源：品牌提供

THE FACE SHOP的ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華 30ml，這瓶定位在「清爽型高滲透保濕精華」。主打97%高濃度球型PDRN，搭配7重不同分子大小玻尿酸與微膠囊科技 ，目標是強化吸收效率與補水深度。

THE FACE SHOP_ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華。圖片來源：品牌提供

它的優勢在於質地非常清爽，上臉滑順好推，幾乎沒有負擔感。對於不喜歡黏膩保養的人非常友善。長期使用下來，肌膚觸感會變得柔軟細緻，底妝服貼度也會明顯提升。

這款特別適合外油內乾、混合肌或學生族群入門使用。價格親民，卻能體驗到水光肌概念的核心邏輯，是嘗試PDRN趨勢的好起點。

PDRN產品推薦4. I’M MEME：把修護成分加入底妝的話題王

我愛神力水光網紗氣墊。圖片來源：品牌提供

I’M MEME我愛神力水光網紗氣墊 SPF40 PA++ 13g，這款氣墊將鮭魚PDRN、10種玻尿酸與積雪草成分加入底妝配方 ，屬於妝養合一代表。主打69%護膚成分比例，邊上妝邊補水修護。

我愛神力水光網紗氣墊。圖片來源：品牌提供

粉體設計走輕透水光路線，搭配水網光遮瑕粉體，修飾毛孔與膚色不均，同時保有自然光澤。長時間上妝不易乾裂或浮粉，特別適合辦公室冷氣房環境。

對於早上時間緊迫、又希望底妝有養膚感的人來說，是實用度高的選擇。色號涵蓋明亮與自然膚色，日常通勤非常好駕馭。