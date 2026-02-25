馬拉松季開跑！2026女款慢跑鞋推薦，從日常訓練到全馬競速，各品牌代表鞋款一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、adidas提供

春季馬拉松賽事密集登場，無論是準備挑戰人生第一場10K，或鎖定半馬、全馬刷新PB（Personal Best），一雙適合自己的跑鞋，往往比想像中更重要。今年各大品牌在「碳板競速」、「穩定支撐」、「高回彈氮氣科技」等面向全面升級。以下依品牌整理，帶妳一次看懂定位與特色。

HOKA｜極致輕量碳板競速代表

Cielo X1 3.0：為比賽日而生的尖端競速鞋

HOKA近年在競速領域持續突破，Cielo X1 3.0 主打「品牌史上最輕量碳板競速鞋」，單腳約212克（US10），相較前代減重約7%。

hoka圖片來源：女子漾編輯拍攝

中底採雙層PEBA泡棉，結合全新推進式碳纖維板，在柔軟腳感下保有強勁能量回饋。MetaRocker™滾動式設計與Active Foot Frame™穩定系統，讓步態轉換更順暢，適合比賽日全力輸出。

hoka圖片來源：女子漾編輯拍攝

定位重點

半馬、全馬競速專用

進階跑者挑戰PB

已適應碳板腳感者



adidas｜冠軍血統延伸的速度系跑鞋

ADIZERO EVO SL 延續冠軍跑鞋家族的設計語言，將競速科技轉化為更日常可穿的輕量速度鞋。

adidas圖片來源：女子漾編輯拍攝

全腳掌搭載 LIGHTSTRIKE PRO 中底，提供高回彈與輕盈腳感；內嵌尼龍抗扭轉片兼顧穩定與靈活。外底採用 CONTINENTAL™ 馬牌橡膠，抓地力表現穩定，適合城市路跑與節奏訓練。

圖片來源：adidas提供

今年推出的 EVO SL WOVEN 升級彈性平織鞋面，提升透氣與包覆感；同時推出 Mercedes-AMG、Audi 聯名款與未來感十足的 EVO SL EXO，將競速美學延伸到穿搭風格。

定位重點

日常速度訓練與節奏跑

想體驗 LIGHTSTRIKE PRO 回彈腳感

重視外型與機能兼具

On｜動態穩定支撐的日常訓練代表

Cloudrunner 3：把穩定變成安心感

圖片來源：On提供

瑞士On強調「Dynamic Stability（動態穩定）」，Cloudrunner 3並非用強硬結構去限制腳步，而是透過加寬中底與CloudTec®幾何設計，提供連續而清楚的穩定支撐。

圖片來源：On提供

CloudTec® × Helion™中底在柔軟緩震中保有明確回饋，後跟TPU穩定片提升側向支撐，適合入門與回歸跑者安心堆跑量。

定位重點 初跑者日常慢跑

回歸訓練期

重視穩定腳感者

ASICS｜經典緩震與穩定科技代表

ATC系列：GEL-NIMBUS 28、GT-2000 14、NOVABLAST 5

圖片來源：ASICS提供

ASICS Track Club（ATC）系列結合復古灰金屬風格與現代跑鞋科技，完整涵蓋不同訓練需求。

GEL-NIMBUS 28：主打舒適緩震，適合長時間慢跑與日常訓練。

GT-2000 14：穩定支撐型跑鞋，協助維持跑步步態。

NOVABLAST 5：強調回彈腳感，適合節奏跑與速度訓練。

定位重點 適合從5K進階到半馬的跑者，依腳型與訓練強度挑選。

迪卡農 KIPRUN｜高性能分級系統代表

從入門到競速的完整架構KIPRUN以清楚分級回應不同跑者需求。

圖片來源：迪卡農提供

KIPRIDE MAX：長距離訓練主力款，緩震效能提升約34%，適合日常堆跑量。

KIPSTROM TEMPO：節奏跑與比賽兩用款，約225克輕量設計。

KIPSTROM ELITE：頂級公路競速鞋款，鎖定全馬賽事。

圖片來源：迪卡農提供

定位重點

兼顧性能與價格，適合想提升訓練強度又考量預算的跑者。



UNDER ARMOUR｜效率與推進並重

VELOCITI FAMILY：從日常到超級碳板UA以HOVR+中底科技為核心，打造完整速度家族。

圖片來源：UNDER ARMOUR提供

VELOCITI ELITE 3：雙層HTPU中底＋全掌碳板，為比賽打造的旗艦鞋款。

VELOCITI PRO 2：TPU推進板設計，適合速度訓練與賽前衝刺。

VELOCITI SPEED：212克輕量設計，日常節奏與間歇跑首選。

圖片來源：UNDER ARMOUR提供

定位重點

從訓練到比賽一鞋接一鞋銜接使用。

PUMA｜氮氣科技與全掌碳板升級

DEVIATE NITRO™ 4、FAST-R NITRO™ ELITE 3

圖片來源：puma提供

PUMA在氮氣中底技術持續進化。DEVIATE NITRO™ 4 全面減重約15克，搭載全掌PWRPLATE推進片與雙密度NITRO™中底，並推出WIDE寬楦版本，對亞洲腳型更友善。FAST-R NITRO™ ELITE 3則強調雙層氮氣中底與進化碳板結構，主打極速競賽表現。

圖片來源：puma提供

定位重點

適合想要高回彈腳感與穩定推進的競速跑者。

Nike ACG｜越野跑與戶外探索

圖片來源：nike提供

ACG Pegasus Trail兼顧回彈舒適與穩定支撐，ReactX泡棉中底提供出色的能量回饋，採用全新升級外底，強化各類地形條件下的穩定抓地力，幫助運動員從容應對複雜地形。它結合了Nike Pegasus系列路跑鞋的出色性能與穩定表現，融合運動員實測，專業越野性能全面升級。

圖片來源：nike提供

Nike推出跑感更為進階的Pegasus系列跑鞋——Nike Pegasus 42，以高效回彈緩震性能為核心，幫助跑者在日常訓練中突破極限，開拓新境。Nike Pegasus 42傳承Nike Pegasus系列四十多年以跑者為中心的跑步創新理念，集Air技術、超強回彈與舒適體驗於一體，打造自然貼合與流暢腳感的輕量跑鞋。