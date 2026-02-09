2026-02-09 18:09 女子漾／編輯王廷羽
把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場
每年春天，櫻花不只盛開在枝頭，也準時降臨在香氛、保養與生活儀式裡。春季來臨，多個國際品牌同步以「櫻花」為靈感，推出期間限定系列，有的走貼近肌膚的清冷體香路線、有的將櫻花化為肌膚新生的象徵，還有值得收藏的藝術品。女子漾整理2026年櫻花限定系列，一起感受春天的氣息吧！
文章目錄
- Jo Malone London 2026全新櫻花限量版
- SK-II 青春露櫻花限定版
- 嬌蘭 Cherry Blossom 花冠粉櫻淡香水
- LUSH 白色情人節櫻花限定
Jo Malone London 2026全新櫻花限量版
靈感來自日本平安時代「文付枝」的季節寄情文化，人們將書信繫於花枝之上，讓季節與情感一同被傳遞。Jo Malone London 將櫻花的短暫、美好與含蓄情感，封存在 2026 全新櫻花限量版系列中，這款香氣在日本市場向來一推出就掀起搶購，今年依然被形容為「靠近就讓人心漏掉一拍的味道」。
香氣由佛手柑揭開乾淨明亮的前調，櫻花在中段悄然綻放，不甜不膩，像冷空氣裡突然綻放的花香，最後以玫瑰木收尾，留下比體香更高級、卻又像天生自帶的存在感。日本網友形容它是「若有似無的撒嬌感」，不是張揚型香水，是那種會讓人下意識想靠近、忍不住多停留一秒的魅力。
同步推出的還有櫻花限量版擴香、髮香噴霧與護手霜，從進門那一刻的空間氛圍，到牽起手、靠近時的細節香氣，把櫻花變成一整個春天的生活背景。2 月 7 日起亦推出情人節限定包裝與客製化贈禮活動，成為春季送禮熱門清單之一。
SK-II 青春露櫻花限定版
櫻花在 SK-II 的語言裡，代表的是「重生」。2026 年 2 月 15 日推出的青春露櫻花限定版，以經典青春露為基底，瓶身點綴粉嫩櫻花圖騰，視覺上就是一瓶春天。內在依舊是超過 90% PITERA™ 的經典配方，主打穩定膚況、提升透亮度與肌膚彈性。沒有香精與酒精，讓櫻花回到最單純的象徵意義——陪伴肌膚度過季節轉換，慢慢亮起來。
嬌蘭 Cherry Blossom 花冠粉櫻淡香水
如果說前兩款是日常裡的櫻花，那嬌蘭的 Cherry Blossom，則是屬於高級訂製、宛如藝術品的存在。2026 年，嬌蘭攜手施華洛世奇，為品牌經典蜂印瓶打造「琉晶珠櫻」版本，每一片水晶花瓣都像是將春光凝結成形，讓香水本身成為一件藝術收藏。
香氣同樣維持嬌蘭一貫的細緻路線。佛手柑與綠茶作為開場，清透而不尖銳；櫻花、丁香與茉莉在中段交織，花香輕柔卻有層次；最後由白麝香收尾，留下如春日清晨空氣般乾淨的尾韻。這不是一款需要存在感的香水，而是那種「不說話也很美」的氣味。
LUSH 白色情人節櫻花限定
相較於香水與保養，LUSH 則選擇從「放鬆」切入櫻花季。以日本花見文化為靈感，推出白色情人節限定系列，將櫻花轉化為一段屬於自己的泡澡時光。
汽泡彈結合鹽漬櫻花、艾草、桂花、依蘭依蘭等氣味，香氣不追求濃烈，而是讓人慢慢沉進水裡，把一整天的節奏放慢。同步推出的香氛皂與護手霜，也延續柔和、療癒的調性，適合在日常裡留一點「只屬於自己的春天」。對於不追求香水存在感、但想在生活裡感受季節轉換的人來說，LUSH 的櫻花限定更像是一種溫柔提醒：春天不一定要被聞到，也可以被好好感受。
