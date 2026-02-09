把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場

2026-02-09 18:09 女子漾／編輯王廷羽
把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場。圖片來源：Jo Malone、嬌蘭提供
把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場。圖片來源：Jo Malone、嬌蘭提供

每年春天，櫻花不只盛開在枝頭，也準時降臨在香氛、保養與生活儀式裡。春季來臨，多個國際品牌同步以「櫻花」為靈感，推出期間限定系列，有的走貼近肌膚的清冷體香路線、有的將櫻花化為肌膚新生的象徵，還有值得收藏的藝術品。女子漾整理2026年櫻花限定系列，一起感受春天的氣息吧！

Jo Malone London 2026全新櫻花限量版

靈感來自日本平安時代「文付枝」的季節寄情文化，人們將書信繫於花枝之上，讓季節與情感一同被傳遞。Jo Malone London 將櫻花的短暫、美好與含蓄情感，封存在 2026 全新櫻花限量版系列中，這款香氣在日本市場向來一推出就掀起搶購，今年依然被形容為「靠近就讓人心漏掉一拍的味道」。

Jo Malone London 櫻花限量版 香水售價為 30ml NT3,100、100ml NT6,150。圖片來源：Jo Malone提供
Jo Malone London 櫻花限量版 香水售價為 30ml NT3,100、100ml NT6,150。圖片來源：Jo Malone提供

香氣由佛手柑揭開乾淨明亮的前調，櫻花在中段悄然綻放，不甜不膩，像冷空氣裡突然綻放的花香，最後以玫瑰木收尾，留下比體香更高級、卻又像天生自帶的存在感。日本網友形容它是「若有似無的撒嬌感」，不是張揚型香水，是那種會讓人下意識想靠近、忍不住多停留一秒的魅力。

Jo Malone London 櫻花限量版 護手霜 30ml NT950。圖片來源：Jo Malone提供
Jo Malone London 櫻花限量版 護手霜 30ml NT950。圖片來源：Jo Malone提供

Jo Malone London 櫻花限量版 擴香 165ml NT4,300。圖片來源：Jo Malone提供
Jo Malone London 櫻花限量版 擴香 165ml NT4,300。圖片來源：Jo Malone提供

同步推出的還有櫻花限量版擴香、髮香噴霧與護手霜，從進門那一刻的空間氛圍，到牽起手、靠近時的細節香氣，把櫻花變成一整個春天的生活背景。2 月 7 日起亦推出情人節限定包裝與客製化贈禮活動，成為春季送禮熱門清單之一。

Jo Malone London 櫻花限量版系列。圖片來源：Jo Malone提供
Jo Malone London 櫻花限量版系列。圖片來源：Jo Malone提供

SK-II 青春露櫻花限定版

櫻花在 SK-II 的語言裡，代表的是「重生」。2026 年 2 月 15 日推出的青春露櫻花限定版，以經典青春露為基底，瓶身點綴粉嫩櫻花圖騰，視覺上就是一瓶春天。內在依舊是超過 90% PITERA™ 的經典配方，主打穩定膚況、提升透亮度與肌膚彈性。沒有香精與酒精，讓櫻花回到最單純的象徵意義——陪伴肌膚度過季節轉換，慢慢亮起來。

230ml 建議售價 NT6,900。圖片來源：SK-II提供
230ml 建議售價 NT6,900。圖片來源：SK-II提供

嬌蘭 Cherry Blossom 花冠粉櫻淡香水

如果說前兩款是日常裡的櫻花，那嬌蘭的 Cherry Blossom，則是屬於高級訂製、宛如藝術品的存在。2026 年，嬌蘭攜手施華洛世奇，為品牌經典蜂印瓶打造「琉晶珠櫻」版本，每一片水晶花瓣都像是將春光凝結成形，讓香水本身成為一件藝術收藏。

全球限量 2,030 瓶，台灣僅配額 18 瓶，售價 NT29,500，並附 125ml 主瓶與 30ml 隨身噴霧。圖片來源：嬌蘭提供
全球限量 2,030 瓶，台灣僅配額 18 瓶，售價 NT29,500，並附 125ml 主瓶與 30ml 隨身噴霧。圖片來源：嬌蘭提供

香氣同樣維持嬌蘭一貫的細緻路線。佛手柑與綠茶作為開場，清透而不尖銳；櫻花、丁香與茉莉在中段交織，花香輕柔卻有層次；最後由白麝香收尾，留下如春日清晨空氣般乾淨的尾韻。這不是一款需要存在感的香水，而是那種「不說話也很美」的氣味。

全球限量 2,030 瓶，台灣僅配額 18 瓶，售價 NT29,500，並附 125ml 主瓶與 30ml 隨身噴霧。圖片來源：嬌蘭提供
全球限量 2,030 瓶，台灣僅配額 18 瓶，售價 NT29,500，並附 125ml 主瓶與 30ml 隨身噴霧。圖片來源：嬌蘭提供

LUSH 白色情人節櫻花限定

相較於香水與保養，LUSH 則選擇從「放鬆」切入櫻花季。以日本花見文化為靈感，推出白色情人節限定系列，將櫻花轉化為一段屬於自己的泡澡時光。

LUSH 春日櫻花汽泡彈_NTD 500 (1).jpg
LUSH 春日櫻花汽泡彈_NTD 500 (1).jpg

LUSH 2026 櫻花系列產品 (1).jpg
LUSH 2026 櫻花系列產品 (1).jpg

汽泡彈結合鹽漬櫻花、艾草、桂花、依蘭依蘭等氣味，香氣不追求濃烈，而是讓人慢慢沉進水裡，把一整天的節奏放慢。同步推出的香氛皂與護手霜，也延續柔和、療癒的調性，適合在日常裡留一點「只屬於自己的春天」。對於不追求香水存在感、但想在生活裡感受季節轉換的人來說，LUSH 的櫻花限定更像是一種溫柔提醒：春天不一定要被聞到，也可以被好好感受。

LUSH 春の一服汽泡彈禮盒_NTD 560.jpeg
LUSH 春の一服汽泡彈禮盒_NTD 560.jpeg

LUSH 花漾盛放禮盒_NTD 1300 (1).jpeg
LUSH 花漾盛放禮盒_NTD 1300 (1).jpeg

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場

把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場

女子漾／編輯王廷羽 2026.02.09 23
情人節粉色穿搭指南：跟著韓星 Karina、張員瑛這樣穿，甜而不膩更顯高級

情人節粉色穿搭指南：跟著韓星 Karina、張員瑛這樣穿，甜而不膩更顯高級

女子漾／編輯桑泥 2026.02.09 13
別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

女子漾 / 編輯 Sydney 2026.02.09 14
張員瑛同款「粉色純欲妝」太撩人！情人節約會妝容範本：這４個細節打造直男無法抗拒的無辜感

張員瑛同款「粉色純欲妝」太撩人！情人節約會妝容範本：這４個細節打造直男無法抗拒的無辜感

女子漾／編輯桑泥 2026.02.09 13
拜年走春回頭率關鍵在這髮型！曼都公開2026 春節最強「氛圍感髮型」 4種韓星同款輕鬆拿下

拜年走春回頭率關鍵在這髮型！曼都公開2026 春節最強「氛圍感髮型」 4種韓星同款輕鬆拿下

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.09 30
「一擦油就長痘？」多數人都誤會了油保養

「一擦油就長痘？」多數人都誤會了油保養

潮健康 2026.02.09 14
為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

享民頭條 2026.02.09 160
還在送保健食品？2026孝親送禮新指標：「遮白髮」新科技，為父母提供更溫和的造型新選擇

還在送保健食品？2026孝親送禮新指標：「遮白髮」新科技，為父母提供更溫和的造型新選擇

潮健康 2026.02.07 32
冬天不只黑白灰！藍色系針織穿搭示範，溫柔顯白又好駕馭

冬天不只黑白灰！藍色系針織穿搭示範，溫柔顯白又好駕馭

就賀日常 2026.02.07 30
2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

女子漾／編輯周意軒 2026.02.07 49
