送禮不踩雷指南：2026 情人節洗沐與香氛禮盒，低調卻最耐用的浪漫 一次看

每到情人節前夕，「該送什麼才不會太刻意？」總會成為最難的一道題。比起只屬於一晚的花束與大餐，越來越多人開始把目光放回日常，選擇那些能真正陪伴生活的洗沐與香氛用品，讓心意不是只停留在 2 月 14 日，而是慢慢滲進每天的早晨與夜晚。

2026 年情人節，多個洗護與香氛品牌不約而同把「陪伴、療癒、親密感、生活節奏」作為設計核心，從沐浴、護膚到空間香氣，重新定義屬於情人節的浪漫形式。不追求過度張揚，而是透過氣味與觸感，替日常留下被細心對待的痕跡，讓禮物不只是節日限定，而是能一路用進生活裡的溫柔存在。

2026 情人節洗沐香氛禮物推薦：SAWAA、阿原、蕾莉歐、10/10 APOTHECARY 一次看

SAWAA｜低調系浪漫首選，把陪伴藏進洗沐日常

如果你的浪漫，不是玫瑰與燭光，而是「每天都想被好好照顧」，那麼 SAWAA 很可能就是今年情人節最不會後悔的選擇。這個來自台灣、以自然香氛為核心的洗沐保養品牌，擅長把山林、海洋與潮汐的氣息，轉化成貼近日常的生活儀式，沒有過度甜膩的香調，也不刻意強調節日感，卻能在每天洗澡、保養、靠近彼此的瞬間，慢慢累積親密感。

SAWAA 的情人節禮盒，特別適合喜歡低調質感、偏好自然木質或清新植萃香氣、不愛濃烈香氛的人。送給對方，也像是在說一句：「我想陪你過好每一天。」

SAWAA 必買推薦 1

微光洗沐組｜為夜晚留一段靜靜的森林氣息

這是一組很適合「一起住、或常常過夜」的情人節禮物。由「波光｜淨膚酵母沐浴露」搭配「黑杉微光｜靜心安恬身體乳」組成，從洗澡到保養，完整構成一套夜間放鬆儀式。

SAWAA 微光洗沐組＋情人節貼紙 NTD2,300 圖片來源：SAWAA提供

香氣以冷杉、雪松、苔蘚為基底，帶點成熟而安定的木質調，不甜、不張揚，卻很耐聞，特別適合容易緊繃、睡前需要安靜下來的人。沐浴露的酵母與海藻配方，洗後肌膚柔軟不乾澀；身體乳則主打夜間修護與舒緩，讓保養變成一種放鬆，而不是負擔。

適合誰：喜歡木質香、需要紓壓、重視睡前儀式感的伴侶

SAWAA 必買推薦 2

海月護唇組｜情人節最容易被忽略，卻最親密的細節

如果你想送一份「貼心但不高調」的情人節禮物，護唇組反而是最不容易出錯的選擇。SAWAA 的「海月護唇組」把護唇分成日與夜兩個節奏，讓照顧變得有層次，也更有陪伴感。

SAWAA 海月護唇組+情人節貼紙，NTD1,250 圖片來源：SAWAA提供

白天使用的「月相｜潤澤護唇膏」質地輕薄，適合隨身補擦；夜晚的「海潮｜修護護唇膏」則偏向修護型，像替雙唇敷上一層溫柔唇膜。沒有強烈香味，也不會影響親密距離，是那種「越靠近越安心」的存在。

適合誰：容易嘴唇乾裂、討厭黏膩感、重視實用度的人

SAWAA 必買推薦 3

方舟護手霜｜不分性別、全年都適合的安全牌

護手霜是情人節送禮裡的經典選項，但 SAWAA 的方舟護手霜，勝在「真的不黏」。質地吸收快，香氣淡雅，是那種就算不習慣用護手霜的人，也願意每天拿出來用的款式。

方舟護手霜 圖片來源：SAWAA提供

香調走清新木質與草本路線，不甜、不膩，男女都適合。對於常洗手、長時間用電腦、或冬天雙手容易乾裂的人來說，是一份實實在在的照顧。

適合誰：不愛香味太重、生活忙碌、偏好簡單質感的人

阿原 YUAN｜把祝福洗進生活裡，草本派的安心情人節

如果說 SAWAA 是「靜靜陪伴型浪漫」，那阿原更像是把祝福說得很清楚、卻不流於表面的那種心意。來自陽明山、以台灣青草植物為核心的阿原 YUAN，一直以來都不是為了流行而存在，而是用最直接、最安心的方式，陪伴日常洗沐，讓身體與心緒都慢慢回到穩定狀態。

阿原在陽明山國家公園開墾農場，以自然農耕法栽種青草並運用於產品中。 圖片來源：阿原提供

阿原的情人節與新春禮盒，特別適合重視健康、相信植物力量、喜歡「有寓意」而非花俏包裝的人。送的不只是洗沐用品，更是一句很踏實的祝福：「希望你新的一年，平安、順順、好好過日子。」

阿原 必買推薦 1

「馬上好」年度禮盒｜把好兆頭送進每天的洗手與洗澡時刻

這是一組很有「過年感」卻不老氣的禮盒。從洗手慕斯、洗臉皂到明星艾草皂，把一天中最頻繁的清潔時刻，全部變成祝福的載體。

「馬上好」年度禮盒從雙手潔淨、肌膚洗沐到日常防護，讓草本能量融入生活。 圖片來源：阿原提供

玫瑰天竺葵洗手慕斯香氣溫柔不刺激，適合放在家中或辦公室；顏如玉好運皂與艾草皂，則是阿原最具代表性的存在，一邊洗去疲憊，一邊給人一種「被照顧、被保護」的安心感。

適合誰： 喜歡天然草本、注重生活儀式感、相信「洗掉舊的，迎接新的」的人

阿原 必買推薦 2

金旺禮盒｜送的不只是洗沐，而是一整套好運寓意

如果你送禮時很在意「象徵意義」，金旺禮盒會是非常討喜的一組。從過香爐加持的錢母卡，到空間香霧與元寶造型的金銀花皂，每一個細節都圍繞著「穩定、富足、好氣場」。

「金旺禮盒」承載金山財神廟的祝福，為新的一年洗出安定與富足的好兆頭。 圖片來源：阿原提供

這不是情人節常見的浪漫路線，卻很適合送給一起規劃未來、或正站在人生轉換期的另一半。

適合誰：在意能量、氣場與好運象徵的人

阿原 必買推薦 3

《香遇山重奏》情境香氛｜把山林氣息留在生活空間

阿原推出全新情境香氛系列，《香遇山重奏》以東方調香哲學為核心，讓香氣成為日常情緒的陪伴。 圖片來源：阿原提供

這組門市限定的情境香氛，很適合當作「情人節＋新春」的雙用禮物。三款香氣分別對應放鬆、沉澱與重新聚焦，香味不甜、不膩，偏向安定與陪伴。

適合誰： 工作忙碌、容易累、需要情緒緩衝空間的人

L’ERBOLARIO 蕾莉歐｜用香氣說情話，義式情人節心意一次到位

如果你的情人節禮物，希望「一打開就很有感覺」，那蕾莉歐絕對是安全牌中的高分選擇。這個來自義大利、風靡歐洲的草本香氛品牌，擅長用花香、果香與植物調性，把祝福包裝得剛剛好，不浮誇，卻足夠浪漫。

新年限定包裝！2026春節自選禮盒「馬上開心」、「馬上幸福」送禮送到心坎裡！ 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

蕾莉歐特別適合喜歡香氣、有生活品味、重視包裝與送禮體面感的人，也是情人節、拜年、走春都能通用的萬用選項。

蕾莉歐 必買推薦 1

紅石榴寶石禮盒｜喜氣與香氣一次到位

紅石榴自古象徵富饒與祝福，搭配潔膚與沐浴產品，是一組「人人看得懂、也用得完」的送禮選擇。香氣帶點果香與溫潤甜感，適合想送出好運與好心情的情人節。

「紅石榴寶石禮盒」特價1,380元新年送禮送到心坎裡！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 喜歡明亮香氣、過節感強的人

蕾莉歐 必買推薦 2

自選香氛禮盒｜送一份專屬於對方的氣味

可以依照對方喜好，自由搭配沐浴乳、植物皂或洗髮精，是很適合「已經交往一段時間」的情人節禮物。香氣選擇多，能讓送禮變得更有個人感。

春節自選香氛禮盒「馬上幸福(沐浴乳+洗髮精)」特價988元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 對香味有偏好、喜歡被理解的人

蕾莉歐 必買推薦 3

白金膠原逆時奇蹟禮盒｜把寵愛直接升級

這是一組「很懂保養」的情人節禮物。從日霜、晚霜到眼唇霜，完整照顧肌膚狀態，包裝也足夠體面，適合想送出「你值得被好好呵護」這句話的時候。

「白金膠原逆時奇蹟禮盒」特價9,588元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 重視肌膚狀態、喜歡高質感保養的人

10/10 APOTHECARY｜把選禮變成儀式，為重要的人挑一份剛剛好的心意

10/10 APOTHECARY 不只是在賣產品，而是在幫你「想好怎麼送」。以《曙光森願》為主題的節慶禮盒企劃，從千元入門到高端奢華，涵蓋情人節、歲末與開春，讓每一份心意，都有被好好對待的感覺。

大安旗艦店獨家呈現《曙光森願Dawn of Forest》主題展區（即日起至2026年3月限定） 全台10/10 APOTHECARY櫃點「買禮物即享專屬禮盒服務」 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

這裡特別適合對香氣與保養有品味、喜歡歐美質感、在意選禮細節的人。

10/10 APOTHECARY 必買推薦 1

晨光祝福・日常心意精選｜不張揚但很貼心

由護手霜、植萃防護噴霧或香氛小物組成，適合剛開始交往，或想送一份不過度、卻很實用的情人節禮物。

小巧卻記得住的香氣祝福，是旅程與日常切換心情的輕盈陪伴。KERZON 香氛片帶來清新氣味，CULTI 車用香氛包以柔和植物調平衡情緒。

香氣旅行組 — NT,460 (KERZON 香氛片、CULTI 車用香氛包) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：低調型浪漫派

10/10 APOTHECARY 必買推薦 2

夜幕儀式香氛組｜把陪伴留在夜晚

線香、枕頭噴霧、香氛蠟燭，都是為了讓夜晚慢下來。這組很適合送給容易失眠、工作壓力大的人。

花木交織出的柔亮香調，是冬季家中最迷人的底色。Diptyque 玫瑰蠟燭以細緻花香營造溫暖氛圍，含羞草室內噴霧以輕盈植物香調延展空間層次。

空間餘韻香氣組 — NT,800 (Diptyque 玫瑰蠟燭、Diptyque 含羞草室內噴霧) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：需要放鬆、重視睡前儀式感的人

10/10 APOTHECARY 必買推薦 3

奢華修護組｜把節日寵愛一次給足

高效面膜與護手霜的組合，適合重要節日或想「認真送一次禮」的時候。

木質暖香如晨光穿透樹梢，替居家空間添上安定的冬日層次。CULTI 香氛袋釋放柔和馥郁香調，香氛栗補充瓶延續香氣深度，讓房間、衣櫥或工作一隅都沉浸於溫暖氣息裡，形成輕柔的日常儀式。

冬日暖香組 — NTD2,100 (CULTI 香氛袋、香氛栗補充瓶) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：保養控、質感派

不論你選擇 SAWAA 的靜靜陪伴、阿原的草本祝福、蕾莉歐的香氣告白，或是 10/10 APOTHECARY 為你準備好的選禮儀式，這些洗沐與香氛，都不是一次性的浪漫，而是會被反覆使用、反覆想起的存在。

今年情人節，與其問「要送什麼才夠浪漫」，不如問一句——什麼樣的日常，是我想陪你一起過的？

把那個答案，送給她，也送給你們的生活。