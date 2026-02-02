送禮不踩雷指南：2026 情人節洗沐與香氛禮盒，低調卻最耐用的浪漫 一次看

2026-02-02 17:33 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

每到情人節前夕，「該送什麼才不會太刻意？」總會成為最難的一道題。比起只屬於一晚的花束與大餐，越來越多人開始把目光放回日常，選擇那些能真正陪伴生活的洗沐與香氛用品，讓心意不是只停留在 2 月 14 日，而是慢慢滲進每天的早晨與夜晚。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

2026 年情人節，多個洗護與香氛品牌不約而同把「陪伴、療癒、親密感、生活節奏」作為設計核心，從沐浴、護膚到空間香氣，重新定義屬於情人節的浪漫形式。不追求過度張揚，而是透過氣味與觸感，替日常留下被細心對待的痕跡，讓禮物不只是節日限定，而是能一路用進生活裡的溫柔存在。

文章目錄

2026 情人節洗沐香氛禮物推薦：SAWAA、阿原、蕾莉歐、10/10 APOTHECARY 一次看

編輯推薦

SAWAA｜低調系浪漫首選，把陪伴藏進洗沐日常

如果你的浪漫，不是玫瑰與燭光，而是「每天都想被好好照顧」，那麼 SAWAA 很可能就是今年情人節最不會後悔的選擇。這個來自台灣、以自然香氛為核心的洗沐保養品牌，擅長把山林、海洋與潮汐的氣息，轉化成貼近日常的生活儀式，沒有過度甜膩的香調，也不刻意強調節日感，卻能在每天洗澡、保養、靠近彼此的瞬間，慢慢累積親密感。

SAWAA 的情人節禮盒，特別適合喜歡低調質感、偏好自然木質或清新植萃香氣、不愛濃烈香氛的人。送給對方，也像是在說一句：「我想陪你過好每一天。」

SAWAA 必買推薦 1

微光洗沐組｜為夜晚留一段靜靜的森林氣息

這是一組很適合「一起住、或常常過夜」的情人節禮物。由「波光｜淨膚酵母沐浴露」搭配「黑杉微光｜靜心安恬身體乳」組成，從洗澡到保養，完整構成一套夜間放鬆儀式。

SAWAA 微光洗沐組＋情人節貼紙 NTD2,300 圖片來源：SAWAA提供
SAWAA 微光洗沐組＋情人節貼紙 NTD2,300 圖片來源：SAWAA提供

香氣以冷杉、雪松、苔蘚為基底，帶點成熟而安定的木質調，不甜、不張揚，卻很耐聞，特別適合容易緊繃、睡前需要安靜下來的人。沐浴露的酵母與海藻配方，洗後肌膚柔軟不乾澀；身體乳則主打夜間修護與舒緩，讓保養變成一種放鬆，而不是負擔。

適合誰：喜歡木質香、需要紓壓、重視睡前儀式感的伴侶

SAWAA 必買推薦 2

海月護唇組｜情人節最容易被忽略，卻最親密的細節

如果你想送一份「貼心但不高調」的情人節禮物，護唇組反而是最不容易出錯的選擇。SAWAA 的「海月護唇組」把護唇分成日與夜兩個節奏，讓照顧變得有層次，也更有陪伴感。

SAWAA 海月護唇組+情人節貼紙，NTD1,250 圖片來源：SAWAA提供
SAWAA 海月護唇組+情人節貼紙，NTD1,250 圖片來源：SAWAA提供

白天使用的「月相｜潤澤護唇膏」質地輕薄，適合隨身補擦；夜晚的「海潮｜修護護唇膏」則偏向修護型，像替雙唇敷上一層溫柔唇膜。沒有強烈香味，也不會影響親密距離，是那種「越靠近越安心」的存在。

適合誰：容易嘴唇乾裂、討厭黏膩感、重視實用度的人

SAWAA 必買推薦 3

方舟護手霜｜不分性別、全年都適合的安全牌

護手霜是情人節送禮裡的經典選項，但 SAWAA 的方舟護手霜，勝在「真的不黏」。質地吸收快，香氣淡雅，是那種就算不習慣用護手霜的人，也願意每天拿出來用的款式。

方舟護手霜 圖片來源：SAWAA提供
方舟護手霜 圖片來源：SAWAA提供

香調走清新木質與草本路線，不甜、不膩，男女都適合。對於常洗手、長時間用電腦、或冬天雙手容易乾裂的人來說，是一份實實在在的照顧。

適合誰：不愛香味太重、生活忙碌、偏好簡單質感的人

阿原 YUAN｜把祝福洗進生活裡，草本派的安心情人節

如果說 SAWAA 是「靜靜陪伴型浪漫」，那阿原更像是把祝福說得很清楚、卻不流於表面的那種心意。來自陽明山、以台灣青草植物為核心的阿原 YUAN，一直以來都不是為了流行而存在，而是用最直接、最安心的方式，陪伴日常洗沐，讓身體與心緒都慢慢回到穩定狀態。

阿原在陽明山國家公園開墾農場，以自然農耕法栽種青草並運用於產品中。 圖片來源：阿原提供
阿原在陽明山國家公園開墾農場，以自然農耕法栽種青草並運用於產品中。 圖片來源：阿原提供

阿原的情人節與新春禮盒，特別適合重視健康、相信植物力量、喜歡「有寓意」而非花俏包裝的人。送的不只是洗沐用品，更是一句很踏實的祝福：「希望你新的一年，平安、順順、好好過日子。」

阿原 必買推薦 1

「馬上好」年度禮盒｜把好兆頭送進每天的洗手與洗澡時刻

這是一組很有「過年感」卻不老氣的禮盒。從洗手慕斯、洗臉皂到明星艾草皂，把一天中最頻繁的清潔時刻，全部變成祝福的載體。

「馬上好」年度禮盒從雙手潔淨、肌膚洗沐到日常防護，讓草本能量融入生活。 圖片來源：阿原提供
「馬上好」年度禮盒從雙手潔淨、肌膚洗沐到日常防護，讓草本能量融入生活。 圖片來源：阿原提供

玫瑰天竺葵洗手慕斯香氣溫柔不刺激，適合放在家中或辦公室；顏如玉好運皂與艾草皂，則是阿原最具代表性的存在，一邊洗去疲憊，一邊給人一種「被照顧、被保護」的安心感。

適合誰： 喜歡天然草本、注重生活儀式感、相信「洗掉舊的，迎接新的」的人

阿原 必買推薦 2

金旺禮盒｜送的不只是洗沐，而是一整套好運寓意

如果你送禮時很在意「象徵意義」，金旺禮盒會是非常討喜的一組。從過香爐加持的錢母卡，到空間香霧與元寶造型的金銀花皂，每一個細節都圍繞著「穩定、富足、好氣場」。

「金旺禮盒」承載金山財神廟的祝福，為新的一年洗出安定與富足的好兆頭。 圖片來源：阿原提供
「金旺禮盒」承載金山財神廟的祝福，為新的一年洗出安定與富足的好兆頭。 圖片來源：阿原提供

這不是情人節常見的浪漫路線，卻很適合送給一起規劃未來、或正站在人生轉換期的另一半。

適合誰：在意能量、氣場與好運象徵的人

阿原 必買推薦 3

《香遇山重奏》情境香氛｜把山林氣息留在生活空間

阿原推出全新情境香氛系列，《香遇山重奏》以東方調香哲學為核心，讓香氣成為日常情緒的陪伴。 圖片來源：阿原提供
阿原推出全新情境香氛系列，《香遇山重奏》以東方調香哲學為核心，讓香氣成為日常情緒的陪伴。 圖片來源：阿原提供

這組門市限定的情境香氛，很適合當作「情人節＋新春」的雙用禮物。三款香氣分別對應放鬆、沉澱與重新聚焦，香味不甜、不膩，偏向安定與陪伴。

適合誰： 工作忙碌、容易累、需要情緒緩衝空間的人

L’ERBOLARIO 蕾莉歐｜用香氣說情話，義式情人節心意一次到位

如果你的情人節禮物，希望「一打開就很有感覺」，那蕾莉歐絕對是安全牌中的高分選擇。這個來自義大利、風靡歐洲的草本香氛品牌，擅長用花香、果香與植物調性，把祝福包裝得剛剛好，不浮誇，卻足夠浪漫。

新年限定包裝！2026春節自選禮盒「馬上開心」、「馬上幸福」送禮送到心坎裡！ 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供
新年限定包裝！2026春節自選禮盒「馬上開心」、「馬上幸福」送禮送到心坎裡！ 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

蕾莉歐特別適合喜歡香氣、有生活品味、重視包裝與送禮體面感的人，也是情人節、拜年、走春都能通用的萬用選項。

蕾莉歐 必買推薦 1

紅石榴寶石禮盒｜喜氣與香氣一次到位

紅石榴自古象徵富饒與祝福，搭配潔膚與沐浴產品，是一組「人人看得懂、也用得完」的送禮選擇。香氣帶點果香與溫潤甜感，適合想送出好運與好心情的情人節。

「紅石榴寶石禮盒」特價1,380元新年送禮送到心坎裡！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供
「紅石榴寶石禮盒」特價1,380元新年送禮送到心坎裡！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 喜歡明亮香氣、過節感強的人

蕾莉歐 必買推薦 2

自選香氛禮盒｜送一份專屬於對方的氣味

可以依照對方喜好，自由搭配沐浴乳、植物皂或洗髮精，是很適合「已經交往一段時間」的情人節禮物。香氣選擇多，能讓送禮變得更有個人感。

春節自選香氛禮盒「馬上幸福(沐浴乳+洗髮精)」特價988元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供
春節自選香氛禮盒「馬上幸福(沐浴乳+洗髮精)」特價988元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 對香味有偏好、喜歡被理解的人

蕾莉歐 必買推薦 3

白金膠原逆時奇蹟禮盒｜把寵愛直接升級

這是一組「很懂保養」的情人節禮物。從日霜、晚霜到眼唇霜，完整照顧肌膚狀態，包裝也足夠體面，適合想送出「你值得被好好呵護」這句話的時候。

「白金膠原逆時奇蹟禮盒」特價9,588元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供
「白金膠原逆時奇蹟禮盒」特價9,588元 圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐提供

適合誰： 重視肌膚狀態、喜歡高質感保養的人

10/10 APOTHECARY｜把選禮變成儀式，為重要的人挑一份剛剛好的心意

10/10 APOTHECARY 不只是在賣產品，而是在幫你「想好怎麼送」。以《曙光森願》為主題的節慶禮盒企劃，從千元入門到高端奢華，涵蓋情人節、歲末與開春，讓每一份心意，都有被好好對待的感覺。

大安旗艦店獨家呈現《曙光森願Dawn of Forest》主題展區（即日起至2026年3月限定） 全台10/10 APOTHECARY櫃點「買禮物即享專屬禮盒服務」 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供
大安旗艦店獨家呈現《曙光森願Dawn of Forest》主題展區（即日起至2026年3月限定） 全台10/10 APOTHECARY櫃點「買禮物即享專屬禮盒服務」 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

這裡特別適合對香氣與保養有品味、喜歡歐美質感、在意選禮細節的人。

10/10 APOTHECARY 必買推薦 1

晨光祝福・日常心意精選｜不張揚但很貼心

由護手霜、植萃防護噴霧或香氛小物組成，適合剛開始交往，或想送一份不過度、卻很實用的情人節禮物。

小巧卻記得住的香氣祝福，是旅程與日常切換心情的輕盈陪伴。KERZON 香氛片帶來清新氣味，CULTI 車用香氛包以柔和植物調平衡情緒。

香氣旅行組 — NT,460 (KERZON 香氛片、CULTI 車用香氛包) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供
香氣旅行組 — NT,460 (KERZON 香氛片、CULTI 車用香氛包) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：低調型浪漫派

10/10 APOTHECARY 必買推薦 2

夜幕儀式香氛組｜把陪伴留在夜晚

線香、枕頭噴霧、香氛蠟燭，都是為了讓夜晚慢下來。這組很適合送給容易失眠、工作壓力大的人。

花木交織出的柔亮香調，是冬季家中最迷人的底色。Diptyque 玫瑰蠟燭以細緻花香營造溫暖氛圍，含羞草室內噴霧以輕盈植物香調延展空間層次。

空間餘韻香氣組 — NT,800 (Diptyque 玫瑰蠟燭、Diptyque 含羞草室內噴霧) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供
空間餘韻香氣組 — NT,800 (Diptyque 玫瑰蠟燭、Diptyque 含羞草室內噴霧) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：需要放鬆、重視睡前儀式感的人

10/10 APOTHECARY 必買推薦 3

奢華修護組｜把節日寵愛一次給足

高效面膜與護手霜的組合，適合重要節日或想「認真送一次禮」的時候。

木質暖香如晨光穿透樹梢，替居家空間添上安定的冬日層次。CULTI 香氛袋釋放柔和馥郁香調，香氛栗補充瓶延續香氣深度，讓房間、衣櫥或工作一隅都沉浸於溫暖氣息裡，形成輕柔的日常儀式。

冬日暖香組 — NTD2,100 (CULTI 香氛袋、香氛栗補充瓶) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供
冬日暖香組 — NTD2,100 (CULTI 香氛袋、香氛栗補充瓶) 圖片來源：10/10 APOTHECARY提供

適合誰：保養控、質感派

不論你選擇 SAWAA 的靜靜陪伴、阿原的草本祝福、蕾莉歐的香氣告白，或是 10/10 APOTHECARY 為你準備好的選禮儀式，這些洗沐與香氛，都不是一次性的浪漫，而是會被反覆使用、反覆想起的存在。

今年情人節，與其問「要送什麼才夠浪漫」，不如問一句——什麼樣的日常，是我想陪你一起過的？

把那個答案，送給她，也送給你們的生活。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#浪漫

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

為什麼大家都哭？《陽光女子合唱團》演員介紹＋戲劇亮點，看完才懂後座力
往下滑看更多精彩文章
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

編輯推薦

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

｜宋慧喬難得性感露溝！粉紅禮服美得如仙女降臨，曝光減肥餐吃法｜

｜李多慧「下身失蹤」秀蜜大腿！愛喝冰飲不忌口、吃不胖秘訣曝光｜

｜謝金燕演唱會嗨吻好姊妹！減肥期吃這3食物，炸出火辣腹肌、仙女腿｜

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

為什麼大家都哭？《陽光女子合唱團》演員介紹＋戲劇亮點，看完才懂後座力
往下滑看更多精彩文章
家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

為什麼大家都哭？《陽光女子合唱團》演員介紹＋戲劇亮點，看完才懂後座力
往下滑看更多精彩文章
別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 14:17 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

為什麼大家都哭？《陽光女子合唱團》演員介紹＋戲劇亮點，看完才懂後座力
往下滑看更多精彩文章
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

編輯推薦

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

為什麼大家都哭？《陽光女子合唱團》演員介紹＋戲劇亮點，看完才懂後座力

最新文章

送禮不踩雷指南：2026 情人節洗沐與香氛禮盒，低調卻最耐用的浪漫 一次看

送禮不踩雷指南：2026 情人節洗沐與香氛禮盒，低調卻最耐用的浪漫 一次看

#浪漫

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.02 13
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

女子漾／編輯張念慈 2026.02.02 49
蜂巢皮秒是什麼？與皮秒雷射有何不同？

蜂巢皮秒是什麼？與皮秒雷射有何不同？

#皮秒雷射 #提亮 #肌膚

潮健康 2026.02.02 13
2026 開運紅穿搭！擺脫俗氣，「紅 x 灰」冷調配色才是時髦高段班

2026 開運紅穿搭！擺脫俗氣，「紅 x 灰」冷調配色才是時髦高段班

#紅色 #灰色 #穿搭 #穿搭提案 #新年 #過年 #新年穿搭 #過年穿搭 #開運 #高級感

女子漾／編輯桑泥 2026.02.02 75
格紋襯衫新玩法！掌握這抹「腰間層次」，打造都市女孩的懶人美學

格紋襯衫新玩法！掌握這抹「腰間層次」，打造都市女孩的懶人美學

#丹寧 #穿搭 #造型 #襯衫 #流行穿搭

女子漾 / 編輯 Sydney 2026.02.01 65
從粉刺感到暗沉感：談溫和清潔與補水在日常保養中的角色

從粉刺感到暗沉感：談溫和清潔與補水在日常保養中的角色

#清潔 #補水 #肌膚

潮健康 2026.02.01 17
撐起的不只是衣服，而是女人的自信

撐起的不只是衣服，而是女人的自信

#彩妝保養 #保養品 #肌膚 #造型

王偉華 2026.01.31 180
2026 日本藥妝必買 最新清單出爐！赴日旅遊「這 8 款神物」必須掃貨

2026 日本藥妝必買 最新清單出爐！赴日旅遊「這 8 款神物」必須掃貨

#彩妝保養 #保養品 #防曬係數 #肌膚

火報 2026.01.31 148
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

#單身即地獄 #實境秀 #金高恩 #韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.01.31 2102
新年走春爆款鞋是它！網友狂讚百搭「走整天都不累」網見價格瘋搶：不買會後悔

新年走春爆款鞋是它！網友狂讚百搭「走整天都不累」網見價格瘋搶：不買會後悔

#流行穿搭 #網友 #電商 #分享

summer 2026.01.31 40
18+