2026-01-29 12:35 女子漾／編輯許智捷
開運就要這樣穿！馬年開運單品、風格指南一次收 喜氣紅到質感風格全整理
農曆新年的鐘聲即將敲響，馬年象徵著奔放不羈的活力與勇往直前的力量，正是為生活注入新氣象的絕佳時機。除了傳統習俗，精心挑選的「開運穿搭」更是為自己許下美好祝願的時髦方式。從一抹喜慶的紅、一件別具寓意的配飾，讓我們透過風格的語言，為嶄新的一年注入滿滿好運與自信氣場。
點睛之筆：將文化寓意化為髮間光芒
讓祝福從頭開始，於細節處著手。法國手工精品髮飾 Alexandre de Paris 以精緻工藝與詩意設計，為新春造型帶來優雅光芒，將吉祥寓意巧妙融入日常。「馬踏花開」主題系列，象徵的前行力量與花朵盛放的喜氣。
馬踏花開豆扣夾
馬踏花開髮束
「花團錦簇」主題，靈感源自層疊綻放的花朵，透過對稱花瓣結構展現立體層次。設計師運用施華洛世奇珍珠與水晶的細膩堆疊，勾勒出繁花景致，象徵團圓與豐盛。
花團錦簇仕女夾 (8公分)
花團錦簇仕女夾 (6公分)
摩登紅意：用一抹紅綻放新年氣場
紅色，無疑是農曆新年最具代表性的開運色。CHARLES & KEITH 與 PEDRO 將這份喜氣化為摩登而日常的設計語彙，為走春造型增添亮眼焦點。
CHARLES & KEITH：精緻細節點亮日常
CHARLES & KEITH 將節慶色彩化為俐落耐看的單品，為新年注入精緻亮點。
Sammie 金屬掛飾水桶包
Hazel 金屬吊飾蝴蝶結手提包
Aubrielle 金屬掛飾手提包
Kelis 蝴蝶結瑪莉珍鞋
Orinda 花結瑪莉珍鞋
Louise 紅色運動鞋
Paffuto 菱格鍊條長夾
Behn 圓釦短夾
PEDRO：洗鍊輪廓詮釋雅致祝福
PEDRO 以現代視角重塑東方文化，將馬年精神凝鍊為純粹洗鍊的設計。品牌為經典包款披上象徵喜氣的紅調，並以馬年印花緞帶和精緻金馬吊飾點綴，讓節慶寓意以低調雅致的姿態融入日常。
Dana 皮革水桶包
Demi 皮革經典包
Seren 保齡球包
Claude 皮革瑪莉珍高跟鞋
Claude 皮革瑪莉珍平底鞋
東西交會：當英倫工藝遇上東方神話
Barbour 與華裔設計師 Feng Chen Wang 的首次聯名，為馬年主題帶來了最深刻的文化詮釋。這次合作將英倫經典工藝與東方神話意象巧妙交會，激盪出獨特的風格火花。系列的靈感源自古老神話《山海經》中的神獸「龍馬」。
Barbour x Feng Chen Wang Porter油布外套
Barbour x Feng Chen Wang Fengdale絎縫外套
Barbour x Feng Chen Wang 聯名格紋襯衫
Barbour x Feng Chen Wang 聯名T恤
Barbour x Feng Chen Wang 棉質棒球帽
低調質感：從紋理與色調汲取靈感
若想跳脫傳統的紅色與生肖圖案，不妨從質感與紋理著手，同樣能呼應新年的活力主題。
Gianni Chiarini：以野性紋理注入風格活力
義大利品牌 Gianni Chiarini 推出「Wild Accent」主題，將動物紋（豹紋、鱷魚紋）轉化為低調而耐看的設計元素。藉由柔和色調、絨感麂皮與毛面皮革等多元材質，搭配簡潔俐落的包身線條，展現「less is more」的內斂精神，為新年造型注入自信氣場。
Dua大型豹紋托特包
Helena Round動物紋印花肩背包
Alifa動物紋印花輕量包
PEDRO：沉穩棕調的內斂詮釋
除了喜氣的紅色，PEDRO 也以優雅的棕色調延伸馬年的質感語彙。品牌以現代手法運用小牛毛皮革，將其細緻短毛與光滑皮革結合，塑造出當代美學的設計層次，巧妙呼應馬年的質感語彙，展現沉穩不張揚的低調品味。
Duet 小牛毛肩背包
Duet 小牛毛樂福鞋
仕紳風格：勾勒男士的沉穩自信
男士的新春風格，著重於沉穩自信的氣質。PEDRO 的男仕系列以深褐及經典黑為主軸，在簡潔輪廓中融入實用細節，得以輕鬆在日常生活與春節旅程間自在切換。
Noah 皮革斜挎包
Gene 斜挎包
流浪漢斜挎包
Scout後背包
Anders 皮革德比鞋
Penn 麂皮運動鞋
Wyatt 皮革樂福鞋
無論是鮮明喜慶的紅色、承載神話的圖騰，還是低調內斂的質感紋理，每一種選擇都是我們對新年的美好期許與風格表達。希望這份穿搭指南能為你帶來靈感，找到屬於自己的開運單品！
