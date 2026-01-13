懶人真的會愛！3 款「邊睡覺邊變美」心機保養產品推薦

懶人真的會愛！3 款「邊睡覺邊變美」的心機保養產品推薦。圖片來源：張員瑛IG

白天再怎麼努力保養，只要一晚沒睡好，隔天氣色真的會很誠實。其實真正決定膚況的，不是早晚那幾分鐘，而是你關燈後的整段睡眠時間。夜晚是肌膚修護力與吸收力最旺盛的時段，選對「睡眠型保養」，就能在什麼都不多做的情況下，讓臉在你睡著時慢慢變好。

為什麼「睡覺時」做好保養，真的差很多？

圖片來源：IG@舒華

當人進入睡眠狀態，肌膚會自動切換成修護模式，更新速度加快、吸收力也比白天好。這時候擦上的保養品，不會被汗水、空氣或妝容打斷，而是有完整的 6～8 小時慢慢作用。

對熬夜族與高壓生活的人來說，睡前最後一步如果沒顧好，隔天最先出現的不是皺紋，而是乾燥、泛紅與氣色差。也因此，懶人保養反而更該把重點放在夜晚。

洗完臉就能睡，補水鎖水交給它

「肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜」搭載肌研史上最高「8重玻尿酸」配方，讓肌膚在熟睡過程中開啟深度修護。圖片來源：品牌提供

肌研的「極潤金緻保濕晚安精華凍膜」，就是為懶人設計的睡眠型保養。洗臉後薄擦一層，不用按摩、不用沖洗，直接關燈睡覺。

凝露質地會在肌膚表面形成鎖水膜，搭配品牌經典的8重玻尿酸，讓補水與鎖水在整個睡眠過程中持續進行。特別適合生活節奏快、常熬夜、或一吹冷氣就乾的人。隔天醒來最有感的不是油亮，而是那種膚況被「撐住」的穩定感。

肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜90g／NT$580（台灣限定）

圖片來源：品牌提供

臉一累就不穩定，睡前先把屏障顧好

如果你一累就泛紅、乾癢、覺得怎麼擦都不對勁，那問題多半不是保養不夠，而是屏障撐不住。寵愛之名的「黃金藍銅玻尿酸保濕系列」，就是為這種狀態設計。

系列以藍銅胜肽為修護核心，搭配多分子玻尿酸與生物螯合金，從補水、鎖水到穩定防禦力，一步步把膚況拉回安全狀態。質地清爽、不黏枕頭，很適合睡前使用，讓肌膚在夜裡慢慢修復，而不是再被刺激。想更偷懶的人，睡前直接敷一片生物纖維面膜，貼合度高、不亂滴，隔天醒來膚況通常會更乖。

黃金藍銅玻尿酸保濕系列。圖片來源：品牌提供

黃金藍銅玻尿酸保濕精華。圖片來源：品牌提供

黃金藍銅玻尿酸保濕化妝水 200ml／NT$1,100

黃金藍銅玻尿酸保濕精華 30ml／NT$1,600

黃金藍銅玻尿酸保濕乳液 50ml／NT$1,050

黃金藍銅玻尿酸保濕霜 30ml／NT$1,680

三分子玻尿酸藍銅保濕生物纖維面膜 3 片／NT$1,170

黃金藍銅玻尿酸保濕系列。圖片來源：品牌提供

黃金藍銅玻尿酸保濕霜。圖片來源：品牌提供

什麼都不多做，讓保養慢慢滲進去

近年越來越多人發現，保養不是擦越多越好，而是成分要真的進去、慢慢作用。CEmax 主打的正是這種「深保養」概念。

CEmax全系列。圖片來源：品牌提供

透過M-EE晶萃煥妍科技，將關鍵成分封存在微晶結構中，塗抹後隨時間逐步釋放，很適合當作睡前保養。沒有刺激感，也不需要層層堆疊，讓肌膚在你睡著時完成修護。

玻尿酸保濕系列適合每天睡前使用，美白晶萃則適合膚況穩定時慢慢改善暗沉，不追求一晚見效，但狀態會越來越乾淨。

CEmax 玻尿酸保濕修護晶萃 35ml／NT$1,200

CEmax 玻尿酸保濕修護舒活水 120ml／NT$1,000

CEmax 玻尿酸保濕修護乳 100ml／NT$1,200

CEmax 傳明酸美白晶萃 30ml／NT$1,000

CEmax 玻尿酸保濕修護舒活面膜 5 片／NT$700

CEmax傳明酸美白晶萃。圖片來源：品牌提供