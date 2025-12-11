2025-12-11 13:04 女子漾／編輯ANDREA
邵雨薇高EQ回應吳慷仁！韓國必逛STAND OIL登中山，5大聖誕紅單品同步推薦
邵雨薇以一襲柔霧色冬季穿搭亮相台北中山，為韓國人氣設計品牌 STAND OIL 旗艦店開幕揭幕，清新又俐落的韓系氣質成為全場焦點。這回品牌特別邀請她擔任嘉賓，演繹「不費力的時髦感」，肩揹本季話題包 Mushy Bag Mini，以柔和的弧線與純素皮革質感，展現品牌「輕盈卻富細節」的設計精神。邵雨薇笑說：「我喜歡 STAND OIL 那種自然合拍的風格，一背上就能讓造型變得完整，不需要花太多心思，也能看起來很有型。」
活動現場除了吸引眾多粉絲圍觀，話題也自然延伸到她與男友吳慷仁的近況。面對男友近期回歸台劇、演出《一把青》導演曹瑞原新作《時候 A Time》掀起熱議，邵雨薇保持一貫高EQ，淡淡地說：「最近有見面，但沒有聊到工作。」至於聖誕與跨年計畫，她笑回：「通常都會和姐妹們交換禮物，送他（吳慷仁）禮物嗎？他不需要啦！」對於是否一起過節，她則語帶保留：「可能要先問他有沒有空吧。」巧妙帶過，不願多談。
STAND OIL推薦單品
STAND OIL 以「日常中可經常使用的包」為核心理念，主打簡約、百搭又具設計感的韓系包款，深受許多韓星如許允真、李聖經、Krystal、Red Velvet Wendy 與 (G)I-DLE 舒華等人喜愛。品牌去年以快閃形式登台即掀起排隊熱潮，今年則正式落腳台北中山，以「首爾聖水本店直搬」的概念打造街邊旗艦店，從旋轉包包架、柔霧色調陳列到大型愛心打卡點，全數還原韓系質感氛圍，成為年底最吸睛的時尚新地標。
ARTIFACTS
2025 年末將至，濃厚的節慶氣息也隨之展開。ARTIFACTS 特別推出聖誕送禮提案，為今年的交換禮物與節慶驚喜增添更多靈感。
其中最受矚目的品牌之一 BRIGITTE TANAKA，以結合日法風格聞名，擅長運用歐根紗與復古刺繡呈現獨特配件，冬季系列靈感源自經典 Moon Boots，推出雪靴造型刺繡袋與毛衣等設計，將趣味與優雅完美融合，每一件作品都像節日裡的小驚喜，既具收藏價值，也能為穿搭增添不同趣味。
Cafuné聖誕節限定包裝
以靜謐奢華風格聞名的 Cafuné 迎來品牌十週年，於台北信義區遠東百貨 A13 一樓打造全新形象 POP UP STORE，展現品牌全新 Logo 與視覺識別，並同步推出 2025 秋冬最新包款與假期限定系列，期間自即日起至 2026 年 1 月 5 日，品牌以冬日節慶為靈感，打造充滿儀式感的購物體驗。
其中最吸睛的是 「專屬姓名縮寫手繪服務」，消費者可將姓名縮寫化為包款上獨一無二的細節印記，再搭配 聖誕節限定包裝與節慶送禮，讓每一款包更具收藏價值與意義。
KENZO BY NIGO HOLIDAY 限定系列
這個冬季，KENZO 藝術總監 NIGO 以節慶的愉悅與懷舊為靈感，推出融合傳統韻味與玩心的 HOLIDAY 限定系列。延續 2025 秋冬登場的角色 KALI，這位俏皮小兔再次現身雪景世界，化身系列主角，以柔亮色調、節慶符號與冬日氛圍交織出充滿故事感的新篇章，系列亮點包括「SNOW ANGEL」主題針織設計，展現冬日的純真與童趣。
此次限定系列特別加入 LUREX 金屬光澤標籤，細膩光澤為針織上衣、開襟衫與圍巾增添節慶氣息，兼具俏皮與精緻，紅白拐杖糖則化為「KENZO GREETINGS」的主視覺靈感，結合聖誕包裝與祝福意象，傳遞節慶能量。
迎接送禮季，品牌同步推出多款節慶小物——包括雪景水晶球、冬日馬克杯與實用皮件，並以 1950 年代美式問候卡為靈感，讓節慶氣氛在服飾與生活間延續，為冬日增添一抹溫暖與俏皮。
Studio Doe 紅色單品推薦
年末將近，從街景燈飾到穿搭細節，紅色 已不再只是節慶象徵，而成為能融入日常的時髦語言，Studio Doe 本季以「生活紅」為主題，推出多款紅色系單品，以剛好提亮氣色、不過度張揚的亮度，詮釋柔和又俐落的冬季風格。
包括 直角肩開襟針織衫、Premium 天絲寬領針織衫、經典落肩襯衫 及 連帽圍巾 等單品，皆以簡潔剪裁呈現紅色最乾淨的樣貌，搭配上只需以中性色作為基底，就能讓紅色自然成為造型亮點，通勤時提氣，約會時增添溫度，讓紅色成為生活穿搭不可或缺的亮點。
MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD
法國經典潮流品牌 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG） 迎來 2025 冬季新篇章，正式宣佈由韓國人氣女演員 高允貞（Go Youn Jung） 擔任台灣區代言人，率先詮釋全新冬季形象《The Hours》。這位以氣質與力量並存的韓系女神，完美演繹品牌「自在於日常與時間流動之中」的理念，也讓今年冬天的 M+FG 更添一抹柔韌的時尚能量。
從 大學帽T、格紋襯衫、針織毛衣 到 羽絨外套與圍巾配件，每一件單品都兼顧舒適與層次搭配的靈活度，讓穿著者能自由切換於工作、聚會、約會等各種生活場景。無論是一個人的街頭散步，或與另一半的節慶約會，M+FG 都是那種「不經意就能搭出氛圍」的品牌，質感與日常感並存，輕鬆實現歐系街頭的從容氣場。
全系列現已於 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 各大門市與官方網站同步販售！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower