誰說 12 月只能紅配綠？閨蜜聚會 Dress Code：張員瑛同款高級「全白仙氣」與時髦「Y2K 復古綠」穿搭提案。 圖片來源：IG@for_everyoung10, Pinterest

十二月的節日派對季正式點燃！無論是交換禮物、聖誕派對或閨蜜拍照局，「Dress Code」永遠是話題中心。除了紅和綠是這個月的不敗選擇，今年不仿試試張員瑛同款「全白仙氣」及「Y2K 復古綠」閨蜜同框穿搭配色，一起把年底聚會變成最時髦的儀式感。

圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10

全白造型在冬季之所以迷人，是因為它視覺上就自帶清透、乾淨、純淨的氣場。而白色更是不挑膚色、拍照還讓人顯亮，尤其適合室內派對及白色聖誕主題。

穿搭技巧

• 運用材質堆疊層次感：蕾絲、毛絨、針織、緞面裙等單品混搭，打造視覺豐富感

• 飾品建議金銀色與珍珠系：增添細緻亮點，又不會破壞整體的乾淨氛圍

白色配白色從不浮誇，但永遠純淨吸睛又自帶滿滿仙氣！

圖片來源：Pinterest

「Y2K 復古綠」穿搭提案

圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：Pinterest

如果紅綠經典聖誕配色讓你覺得太無聊，那就試試更潮的 Y2K 復古綠吧！它帶點黃調、俏皮復古，介於牛油果與青蘋果之間的調性。這個顏色不僅襯膚，還能在派對燈光下跳出鮮明層次。

穿搭技巧

• 避開太亮的螢光綠，選低飽和度的復古綠更顯白

• 復古綠的完美配色指南：黑、白、灰、大地色

• 想更有 Y2K 格調？試試油亮唇妝、金屬美甲造型或迷你短裙吧

圖片來源：Pinterest

無論是高級的全白仙氣，還是俏皮潮流的 Y2K 復古綠，這兩個色系都能讓妳在閨蜜局的合照中脫穎而出。選一個代表妳個性的顏色，搭配不同材質、飾品與妝容，十二月的妳完全可以美得有風格、有質感，還能比「紅綠」更有趣！