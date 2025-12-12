胺基酸洗面乳到底在紅什麼？10 個關於「胺基酸洗面乳」常見QA

醫師告訴你10 個關於「胺基酸洗面乳」常見疑問與觀念整理

周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

胺基酸洗面乳到底在紅什麼？

近年「胺基酸洗面乳」成為清潔市場熱門關鍵字，但許多民眾對成分名稱與產品標示仍存有落差。市面上許多標榜「胺基酸」的產品，主要成分其實是「胺基酸衍生界面活性劑」，與一般人心中想像的「胺基酸本體」略有差異，也讓「如何理解標示、挑選適合膚質的清潔品」成為值得關注的話題。

市場上多種標榜胺基酸的洗面產品，主要活性成分包括 Sodium Lauroyl Glutamate、Sodium Cocoyl Glycinate 等，實際為胺基酸與脂肪酸結合後形成的界面活性劑。雖然這些成分與胺基酸有關，但並非蛋白質構成中常見的甘胺酸、丙胺酸等「胺基酸本體」。「胺基酸」一詞在市場使用上較為寬泛，對一般消費者來說確實較容易混淆；不同種類的胺基酸衍生活性劑，在清潔力、肌膚感受與泡沫細緻度上，也可能有明顯差異。

在臨床諮詢中，確實有民眾反映，自以為使用的是較溫和的清潔產品，卻因整體配方與自己膚況不合，而出現洗後乾澀或敏感感受加重的情況。因此，產品上標示的「胺基酸濃度」並不能直接代表溫和程度。清潔力是否適中、是否會造成乾燥，與配方設計、界面活性劑組合與整體平衡度更息息相關。若比例不佳，即使標榜高濃度，也仍可能讓肌膚緊繃。

Q1：為什麼大家這麼關注胺基酸的濃度？ 市面上主打「胺基酸」的洗面乳，通常使用的是：

• Sodium Lauroyl Glutamate • Sodium Cocoyl Glycinate • Potassium Cocoyl Glutamate • Disodium Cocoyl Aspartate

這些成分其實是「胺基酸衍生的界面活性劑」。它們的確來源於胺基酸，但已與脂肪酸縮合成鹽類，用於清潔，而非單純胺基酸本體。所以胺基酸濃度並不是越高越好，而是要看整體的配方是否平衡。真正重要的不單是胺基酸多少％，而是配方的完整度與活性劑的組合。Q2：配方裡的胺基酸種類有什麼差別？ 常見的胺基酸界面活性劑有：

• Glycine（甘胺酸系）：泡沫細緻、溫和度高 • Alanine（丙胺酸系）：洗感滑順、不易緊繃 • Sarcosine（肌氨酸系）：親膚度佳，適合中性至乾性肌 • Glutamate（麩胺酸系）：清潔力適中、使用最普遍

不同胺基酸來源，會影響清潔力、泡沫量、洗後觸感。不少配方設計上，會搭配多種胺基酸來源，希望在清潔力、肌膚舒適度與保濕感之間取得較好的平衡。Q3：胺基酸洗面乳怎麼選？濃度真的是關鍵嗎？ 濃度只是參考，並不是越高越好。關鍵是：

1. 是否弱酸性（pH 約 5.5） 2. 是否含保濕成分（如神經醯胺、酵母萃取、胺基酸複合物） 3. 使用後是否不緊繃、不乾澀

近期市場上部分主打高濃度胺基酸的洗顏產品，引發消費者對洗後緊繃感的討論。這類感受多與整體配方結構相關，而非單一成分濃度所致。周醫師提醒，洗顏產品需在清潔力、泡沫表現與肌膚觸感三方面取得適當平衡，才能提供良好的使用體驗。

Q4：常聽到「泡泡細緻、弱酸性」是真實還是行銷？ 泡泡的「細緻度」與胺基酸本身的確有關，但更與配方中是否添加保濕劑、起泡協同物有關。不能看到泡泡綿密就以為溫和。

弱酸性（pH 5.5）則是皮膚屏障最喜歡的環境。若洗面乳 pH 偏高，即使是胺基酸，也可能造成乾燥與刺激。所以看 pH 比看泡泡更重要。

Q5：胺基酸洗面乳價格比較貴，值不值得？胺基酸活性劑本身成本就比皂基類清潔界面活性劑 高出許多，更不用說若再加入神經醯胺、複合型酵母、保濕鎖水成分，整體成本更高；是否值得，取決於「你的膚況」。

如果你有：

• 容易緊繃 • 敏感泛紅 • 長期乾燥

那相對溫和、成分較單純的清潔產品（例如弱酸性胺基酸類型），在使用感受上通常會讓人覺得比較舒服、較不緊繃。

Q6：胺基酸洗面乳適合什麼膚質？ • 敏感肌：非常適合 • 乾性肌：選酵母或神經醯胺添加款 • 油性肌：選含麩胺酸系，清潔力較佳

以臨床經驗來說，弱酸性、標榜溫和的胺基酸洗面乳，常被作為多數膚質都較容易接受的選項之一。

Q7：小孩或青少年可以使用嗎？原則上，小孩或青少年也可以使用洗面產品，建議優先選擇配方較溫和、無酒精、非高鹼性皂基的類型。青春期皮脂分泌旺盛，但皮膚仍較敏感，選擇以溫和清潔界面活性劑為主的產品，通常會讓人感到比較安心。

Q8：做完醫美療程後，可以馬上使用胺基酸洗面乳嗎？做完醫美療程後，清潔方式應依執行療程的醫師指示為主；一般來說，術後初期會建議以清水或醫師建議的方式溫和清潔，避免高鹼性或去油力較強的清潔產品；是否適合使用胺基酸類洗面乳，也應由醫師依個人膚況與療程內容評估。

Q9：胺基酸洗面乳會不會洗掉天然油脂？ 一般認為，胺基酸類界面活性劑的清潔力相對溫和，設計目的在於帶走髒污與多餘皮脂，同時盡量降低對皮脂膜的影響；實際洗後是否緊繃或乾癢，仍會因配方設計與個人膚質而異；對乾性與敏感肌族群來說，這類配方常被視為較溫和的日常清潔選擇之一。

Q10：長期使用同款胺基酸洗面乳，會不會讓皮膚“習慣”洗不乾淨？ 皮膚不會對洗面乳產生耐受力。如果你覺得越洗越不乾淨，可能原因多半是角質、油脂、生活作息造成的問題，而不是清潔劑失效。

敏感肌、青少年與術後族群需求上升 產業推動透明成分教育

敏弱肌族群、乾性肌與接受美容療程者，對溫和清潔的需求明顯提升。青少年雖油脂旺盛，但皮脂膜仍較脆弱，因此亦適合較温和的界面活性劑。

挑選胺基酸洗面乳，真正要看的是：

• 有沒有標示胺基酸界面活性劑種類 • 是否弱酸性 • 是否含保濕配方 • 洗後是否舒服不緊繃

市面上也有一些溫和洗顏產品，像「88胺基酸酵母溫和洗顏乳」這類同時具備胺基酸界面活性劑、酵母修護、鎖水成分的配方，期望達到溫和但洗得乾淨的平衡。這類配方多會以敏弱肌或乾性肌族群為主要溝通對象，實際使用狀況仍需依個人膚況與專業建議評估。

最後醫師提醒，清潔是日常保養的重要起點，適度清潔、避免過度摩擦或刺激，有利於維持肌膚的良好狀態。在選擇洗面乳時，了解胺基酸衍生界面活性劑的基本概念，並依自己的膚質與當下狀態調整清潔方式，會比較合適。

免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：你洗臉用的「胺基酸」，與成分標示上的胺基酸是一樣的嗎？