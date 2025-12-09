外用痘痘藥會不會太刺激？外用 A 酸在青春痘治療中的應用說明

痘痘來自於皮脂腺積極活躍、出油量高，卡在皮膚毛囊中，代謝異常，其中遺傳和體質為主因。圖／shutterstock

臨床上，許多民眾會關心：「外用痘痘藥會不會太刺激？」外用 A 酸是青春痘常見治療選項之一，不同世代的 A 酸在刺激感與使用方式上各有差異，以下將以艾克痘（Aklief）為例，說明第四代 A 酸相關資訊。

Aklief 為第四代外用 A 酸藥品之一，適應症與用法需由皮膚科醫師評估後開立。臨床上可依醫師判斷，用於臉部或身體的青春痘治療；至於對刺激感與痘疤、色素等影響，應依個別醫師專業評估與相關臨床資料為主。

本文將整理第四代 A 酸的相關衛教資訊，並說明與第三代 A 酸的差異，提供對青春痘治療有興趣的讀者作為就醫前的參考資訊。

第四代A酸艾克痘與其它3種外用A酸介紹

第四代A酸藥名艾為克痘Aklief，主成分為trifarotene 0.005%，已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）覈準用於「12歲以上青少年及成人之尋常性痤瘡（acne vulgaris）」（資料來源：衛福部食藥署 Aklief 50 μg/g Cream 覈準評估報告）。

除了用於青春痘治療之外，部分研究亦關注外用 A 酸對於痘痘後肌膚狀態的影響，實際效果仍需依個人膚質與醫師專業評估為準。A 酸為維他命 A 衍生物，又稱視黃醇類藥物，是青春痘常見的治療選項之一，其作用機轉包括調理角質代謝與影響發炎相關路徑等。

A 酸可依結構分為不同世代，例如第 1 代的 tretinoin、第 2 代的 isotretinoin 等，各世代在分子結構、臨床使用經驗與副作用型態上有所差異，實際選用需由醫師依個案狀況評估。臨床上常見的外用 A 酸包含 adapalene 等不同成分，市面上有多種劑型與品牌可供醫師選擇，第四代 A 酸則包含 trifarotene 成分（如 Aklief）等，實際用藥仍需依醫師評估。

第四代A酸Aklief與第三代A酸主要差異

第四代 A 酸（如 trifarotene）與第三代 A 酸在受體結合特性上有所不同，臨床研究亦探討其在臉部與身體痤瘡應用上的表現。相關療效與適應症仍以官方核准資訊及醫師專業判斷為依據。

痘疤預防應早期介入

當痘痘進入發炎階段時，是否使用外用 A 酸或其他治療方式，須由皮膚科醫師依發炎程度與膚況評估。部分個案在醫師專業評估後，可能會安排能量型儀器或其他治療，以整體規劃痘痘與痘疤的處理。

四季皮膚科提供青春痘相關皮膚問題之門診服務。若對外用 A 酸或青春痘治療有疑問，建議由皮膚專科醫師面診評估，並依醫囑使用藥物，避免自行購買未經醫師核可的產品。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

