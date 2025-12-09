女星兩度隆鼻毀容照嚇壞網！醫師：怎麼避免醫療糾紛？4關鍵保護自己

韓國藝人術後意外引發醫美討論

韓國演藝圈近日再度掀起對醫美安全的討論。女韓星於社群上公開鼻部受傷照片，表示自己在冰雪路面滑倒後，鼻樑與鼻頭出現明顯腫脹，引發外界擔憂。由於她過去曾接受鼻部修復手術，這次意外使得鼻部外觀再度受到影響，也讓「整形術後意外如何處理」與「醫療糾紛如何預防」成為焦點。

意外與醫療糾紛的關聯性

隆鼻術後恢復期內，鼻部結構尚未完全固定，若遭受外力撞擊，即使與醫師技術無關，仍可能造成腫脹、外觀改變或短期不適。當外觀出現變化、擔憂手術失敗時，若術前資訊理解不一致、術後狀況未即時溝通，較可能引發誤會與爭議。

醫療糾紛的真正源頭是理解落差

法喬醫美診所院長邱浚彥指出，多數醫療糾紛並非手術錯誤，而是「術前與術後對結果的理解差異」。若求美者誤以為手術後外觀永遠固定，而忽略生活習慣、外力意外及恢復期變化，就容易使術後變化被誤會為手術失敗問題。

醫師提醒，手術前應讓求美者充分理解：手術可達成的程度、恢復期變化、可能出現的變化、恢復期反應與外力影響等重點。若缺乏書面與口頭說明，術後任何變化都可能因期待落差引發醫療糾紛。

合法醫療與術中標準流程

邱醫師強調，選擇具有專科資格的醫師、合法醫療機構及符合衛生規範的環境，是避免醫療糾紛的第一步；即使流程完整，若術前資訊理解不同，術後仍可能造成誤解或溝通落差。

術後追蹤避免誤會擴大

韓星的案例凸顯術後追蹤的重要性。若患者術後遭遇腫脹、不對稱或意外撞擊，應立即回診確認，而非自行觀察或延遲處理。醫師的即時回應與追蹤，有助於避免誤會擴大成爭議。

醫師表示，整形醫療並非只看手術當下，而是包含術前、術中、術後的完整醫療流程。唯有建立明確預期、提供術後追蹤、保持溝通順暢，才能減少術後誤解、溝通落差與不必要的困擾，讓求美者在安全前提下獲得理想效果。

醫療糾紛從細節開始預防

醫美不僅是外觀改善，更是一段包含溝通、教育與照護的醫療過程。邱浚彥醫師提醒：「醫療糾紛往往不是始於手術，而是源自被忽略的小細節。」求美者若能理解風險、重視術後管理，醫美才能成為安全且值得信任的選擇。

免責聲明：本文為健康資訊與醫療知識介紹，非作為醫療診斷或治療依據。 手術效果因個人體質與條件不同而異，建議親自諮詢具執照醫師。

原文出處：女韓星曾隆鼻失敗引關注 醫師表示：醫療糾紛多因術前理解不足