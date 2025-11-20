西門旗艦店開幕！UNIQLO × GU 聯手打造最潮新地標 開幕優惠＋必買清單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

西門町又有新亮點！UNIQLO 與 GU 宣布於 11/21（五）10:00AM 正式開幕全新升級的 西門雙品牌旗艦店，把最新秋冬 LifeWear 時尚、最受歡迎的鞋履專區與 UTme! 創作空間一次帶到現場。開幕期間更推出超多限定優惠、滿額禮、轉轉樂與會員活動，搭配你現場拍到的多項超甜價位，根本逼人直接衝現場。以下幫大家整理 「開幕亮點＋10 大必買商品」，週末想逛西門町的姐妹們可以直接照著買！

四層樓全新升級！西門町最完整的雙品牌購物動線一次到位

這次 UNIQLO × GU 的西門旗艦店橫跨 B2～4F 共 560 坪空間，以大型 LED 外觀與明亮開放動線打造全新的潮流據點。

四大樓層一次看：

B2：全台最大 UTme! 專區

可現場客製 T-shirt、托特包，還有限定「西門漫遊奇想」主題。

B1：女裝＋藝術家朱緹彩繪梯間

超夢幻粉彩筆觸＋自拍鏡位，100％ IG 熱點預定。

1F：LifeWear 秋冬新品＋UNIQLO FLOWER

開幕限定厄瓜多玫瑰、獨家包裝只有這裡拿得到。

2F：男裝穿搭全系列

針織、外套、機能服一次看。

3F–4F：GU 進駐

打造年輕穿搭最新據點，還有全台最大鞋履區。

開幕限定優惠一次看！滿額禮、轉轉樂、萬元購物金全都來

UNIQLO＆ＧＵ 開幕限定：優惠＋限定服務，秋冬 LifeWear 多品項優惠同步開跑

首週滿 NT$1,800 送『雙享杯飲料袋』（限量）

每日 17:00–21:00 滿 NT$1,800 玩「寵粉轉轉樂」，可抽旅行相機、托特包、插畫明信片，再加碼｜11/17–12/4 抽萬元購物金（10 名）

你在現場看到的開幕必買 TOP 10（含實拍價）

女子漾幫你整理成「最實用購物清單」。

必買 1｜男女 Puff 連帽外套 NT$1,990（限時優惠）

排超大蓬鬆外套，是今年 UNIQLO 人氣新品。輕量、保暖、版型好看，米白與灰色都超實穿。

適合：怕冷、上班族、學生、通勤族

必買 2｜毛絨立領外套 NT$790（限時優惠）

柔軟親膚、厚度剛好，是每年冬季秒殺款。米白、奶茶、粉色這三色最容易缺貨。

適合：穿搭可愛系、居家保暖

必買 3｜男女 HEATTECH 極暖發熱衣 NT$390

冬季必補貨，人手一件發熱衣現在優惠！價格快直逼日本價格超級優惠一定要來買。

適合：冬季通勤、出國、容易手腳冰冷

必買 4｜柔軟針織衫 NT$590（新價）

秋冬必備打底款。灰、白、磚紅、深綠是今年強勢色，現場堆得整齊超好找尺寸。

適合：上班族、學生、層次穿搭族

必買 5｜GU 水餃包 NT$590（APP 會員價）

超紅的 GU 水餃包也在現場！黑、奶茶、咖色、酒紅都齊全，是學生族最受歡迎的包款。

必買 6｜GU 波士頓包 NT$390（新價）

你拍到的紅色、黑色、駝色很齊全。容量比看起來還大，肩背更俐落。

必買 ７｜BARREL LEG 錐形神褲 NT$490 起

顯瘦又臀部不緊，超多網友大推。出門逛街走一整天也不會卡卡。

UNIQLO × GU 此次在西門町打造的聯合旗艦，不只是兩品牌的商品集合，而是讓「生活、創作、穿搭、藝術」真正融在一起的全新體驗。從 UTme! 到 FLOWER，再到 GU 的學院風新品與開幕限定優惠，完全適合週末揪姐妹一起逛、一起拍、一起買。