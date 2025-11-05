Lisa、IVE 張員瑛示範秋季妝容必備色系！從南瓜色到大地紅棕，畫出溫暖又顯白的「秋日限定美」。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @lalalalisa_m

告別了夏日的熱情奔放，2025 秋季妝容著重在「氛圍感」與「高級質感」。這個季節，我們將告別輕薄的亮色系，迎來充滿溫度與層次的南瓜色和大地紅棕色系，這些色系不僅能完美融入秋日的沉穩氣息，更能達到絕佳的顯白效果，讓妝容散發出成熟、知性的魅力。

想要讓妝容在微涼的秋季裡脫穎而出？看 Lisa、IVE 張員瑛示範秋季妝容必備色系，一起跟著畫出溫暖又顯白的「秋日限定美」！

必備色系一：南瓜色系

圖片來源：IG@lalalalisa_m

圖片來源：IG@lalalalisa_m

南瓜色是介於橘色和棕色之間，帶有暖調的橘土色系。它不像夏日的亮橘色那樣張揚，卻充滿了活力與溫暖感，是初秋時節增添氣色的最佳選擇。

妝容應用技巧

眼妝

選擇以暖橘色為基底的眼影盤，先用淺南瓜色大面積打底，再用帶有細微金屬光澤的橘棕色加深眼尾和下眼瞼，讓眼神深邃但不沉重。

腮紅

將南瓜色頰彩輕輕掃在顴骨最高處，以斜向上的方式暈染。南瓜色能自然融入亞洲人膚色，形成自然好氣色。

選擇南瓜橘色或乾燥玫瑰色系的唇釉，搭配柔霧質地可使整體妝容更有秋日氛圍。

必備色系二：大地紅棕色系

圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10

大地紅棕色系是秋季最經典也最能體現高級感的色彩。它結合了大地色的實用與紅棕色的溫暖，特別適合亞洲人的膚色，能最大程度地達成顯白效果。

妝容應用技巧

眼妝

使用紅棕色作為主色調。先用淺膚色打底，接著用帶有紅調的深棕色暈染眼摺，最後用深巧克力色勾勒眼線或加強睫毛根部。這種紅棕色調能讓眼睛看起來更有神韻與知性美。

腮紅

避開過度飽和的紅色，選擇偏豆沙紅棕色或低飽和度的紅茶色。輕點在蘋果肌外側，打造臉部輪廓的自然陰影，增加高級的氛圍感。

唇妝

紅棕色唇膏是秋冬的絕對王者。選擇帶有紅調但不偏紫的色號，例如赤茶色、楓葉紅等，是打造成熟魅力的關鍵。