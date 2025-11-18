【開箱】冬季最強壽喜燒登場！台北名店「橋山」日本和牛、爆量雲丹丼奢華開吃

在冬日悄然靠近的時節，台北預約名店「橋山·壽喜燒」以一鍋溫度，重新書寫關西與關東的風味記憶。延續關西風壽喜燒的濃厚底蘊，慢火煎煮、醬香盈滿，搭配關東風手法的柔和層次，帶給味蕾極大滿足感。

關西派壽喜燒以小火煎製肉品，更能提升肉類香氣。Eric Hsu攝

「橋山·壽喜燒」隱身北市大安區巷弄，吸引眾多粉絲慕名朝聖。Eric Hsu攝

說到關西、關東壽喜燒的差異？其實各有擁護者，「關西派」強調以砂糖、牛油煎烤肉品，能最大程度增添和牛脂香，偏甜口感讓人回味無窮，「關東派」適合喜愛風味清爽的饕客，先以「割下」調好的湯汁入鍋，再加入牛肉、蔬菜一起烹煮，均衡風味十分考驗醬汁比例。

橋山頂級「松銘柄牛套餐」讓味蕾沈浸在美食的喜悅中。Eric Hsu攝

「橋山·壽喜燒」以關西風為主打，承襲自日本東京·人形町百年名店的精髓，高溫鑄鐵鍋輕輕涮上一層和牛油，撒上日本三溫糖進行炒糖，隨著溫度升高，陣陣焦糖香氣繚繞室內，放入日本A5等級的品牌牛小火香煎，橋山精選宮崎「松銘柄牛」入饌，超過24個月熟齡的日本A5和牛大理石斑紋油花豐富，軟嫩和牛入口即化，甜味與脂香在舌尖完美契合，讓人一試難忘。盡情品嚐關西風做法後，服務人員細心地倒入以日式小豆島醬油與壽喜燒醬汁調製的黃金比例醬汁，可依照個人喜好添加昆布水調味，鹹中帶香超誘人。

「炒糖」至焦糖化，香甜滋味能讓肉片更美味。橋山提供

日本A5等級「松銘柄牛」油花分布均勻，淡粉色澤超誘人。橋山提供

特製「綜合菜盤」也是橋山一大特色，精選日本大蔥、蒟蒻絲與日本鱈寶，預先汆燙根莖類蔬菜，不僅能減少現場烹調時間，同時能保留鮮甜與脆嫩。海鮮愛好者推薦必點橋「爆量極上雲丹丼」，超大份量適合6人共享，即日起至2026年1月31日限期供應，特價4680元，以特製醋飯為基底，鋪上海量鮭魚卵與飽滿生蛋黃色妝點，專人桌邊海膽秀服務，直接把視覺感拉滿，加碼送北海道干貝乙份。

鮮嫩和牛放入鑄鐵鍋，滿滿香氣迎面襲來。Eric Hsu攝

超狂「爆量極上雲丹丼」奢華登場，濃縮大海精華。Eric Hsu攝

單點「松露香焰龍蝦」選用鮮活波士頓龍蝦為食材，先以奶油、大蔥燒烤，松露香氣滿嘴噴香，令人回味無窮，套餐加價購1499元。超值「月見牛舌飯」選用牛舌根部位，鋪在台灣越光米上，佐以干貝、乾酪與整顆生食級蛋黃，色香味俱全。