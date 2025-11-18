東京銀座超夯宵夜名店 「Ginza Sand」三明治快閃台北晶華



東京「銀座」可算是全球知名的奢華地標，代表著日本的高級品味與歷史傳承。它的夜生活也延續了這種高雅、內斂和精緻的風格，而在東京銀座中，有一間被稱為「銷魂宵夜」美譽的三明治──「Ginza Sand」，是當地很夯的宵夜名店，現在國人在年底，都沒有長假之際，有機會不用搭機出國，在台北就能吃得到！台北晶華繼合作東京代官山貴婦甜點「DOLCE TACUBO」之後，於11月20日至12月31日，將邀請「Ginza Sand」來台客座，帶來香酥滑嫩玉子磚、A5和牛菲力、蒲燒鰻秘制美乃滋、紫蘇千層豚里肌三明治等四款店內熱賣品項，以及一款專為晶華打造的波士頓龍蝦塔塔三明治供消費者於「晶華美食到你家」美食平台預購外帶。另外亦可在二樓上庭酒廊內用，三明治每份480元起，內用需另加一成服務費、但會附贈主廚自製酥炸馬鈴薯片，亦可加點鹹香多汁、380元的心齋橋炸雞，150元的無酒精特調飲或300元的精選酒款。

2019年創立於東京銀座的「Ginza Sand」是一間晚間限定的高級三明治專賣店。品牌創辦人--森本龍一社長，於2005年從會員制酒吧起家，在應酬與續攤文化盛行的日本，深夜美食成為上班族的重要慰藉，森本社長觀察到顧客在微醺之際特別喜歡溫暖又有飽足感的料理，於是鎖定深受客人喜愛的炸豬排三明治，發展出專賣一系列結合精緻食材與匠心工藝的職人三明治品牌。





此次「Ginza Sand」美食客座活動，將帶來四款與日本本店同步的三明治，以及一款為晶華酒店獨家設計的全新口味。五款精緻內餡中，首先推薦「香酥滑嫩玉子磚」，其靈魂在於「蛋」的極致講究，主廚將鬆軟滑嫩的炒蛋裹上麵衣，以170度高溫分兩階段油炸，呈現外層酥香、內裡柔嫩的雙重口感，夾入塗滿主廚特製美乃滋的吐司中，香氣四溢、滑潤誘人，每一口都是銷魂滋味，為確保口感與品質的完美狀態，該品項僅供內用，每份售價480元+10%。





而這一款特別為晶華研發的「波士頓龍蝦塔塔」，精髓在於使用整塊新鮮波士頓龍蝦入饌，先將龍蝦塊放入龍蝦高湯中燉煮入味，再裹上麵包粉高溫油炸成金黃酥香的龍蝦餅，搭配主廚特製塔塔醬一同享用，滋味清新爽口、盡現奢華海味，每份售價980元。







「A5和牛菲力」是日本店內人氣品項之一，選用日本A5黑毛和牛，外層裹上麵糊後以180度高溫油炸，迅速鎖住肉汁鮮甜，呈現外層金黃酥脆、內裡柔嫩帶粉色澤的完美熟度，佐以主廚自製牛肉汁提味，襯托和牛鮮美豐腴的滋味，每份售價980元；「蒲燒鰻秘制美乃滋」則是將蒲燒鰻裹上薄脆麵衣高溫油炸而成，搭配主廚特調美乃滋與山椒粉一同享用，辛香氣息襯托鰻魚的鮮甜油潤，滋味濃郁而不膩口，每份售價780元；「紫蘇千層豚里肌」則是視覺效果滿分，選用肉質細緻的豬里肌，切成薄片後先將其醃製入味，隨後與紫蘇葉層層堆疊，沾上麵包粉後進行油炸，再夾入抹上日式梅肉醬與有鹽奶油的吐司中，展現鹹香酸爽的日式風味，每份售價580元。

除了多款三明治之外，也有炸雞可選，「心齋橋炸雞」融合台日滋味，更是饕客不容錯過的美味，主廚特選雞胸骨內側肉，以生薑醃製入味後酥炸，起鍋後灑上百年老字號—老公仔標胡椒粉提香，外皮的酥香與雞肉的鮮嫩完美交融，讓人回味無窮，每份售價380元。







活動期間凡於二樓上庭酒廊點用任一款Ginza Sand三明治，每份餐點皆會附上日本店內人氣小點--酥炸馬鈴薯片，整顆馬鈴薯帶皮削切成厚片，入鍋油炸至金黃酥脆後撒上海鹽調味，片片酥香涮嘴、讓人愛不釋口。

