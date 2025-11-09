盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

一年一度的聖誕倒數季悄悄展開，空氣裡瀰漫著糖粉與肉桂的香氣。從手作餅乾、茗茶到巧克力與咖啡，今年各大品牌紛紛以「味覺倒數」開啟節慶儀式感。每一扇小門後，都藏著香氣與驚喜交織的甜蜜瞬間。這次編輯精選2025最療癒的美食系聖誕倒數月曆，一次看完Aunt Stella、TWG Tea、星巴克等品牌如何用香氣陪妳倒數聖誕！

Aunt Stella詩特莉

冬日經典回歸，Aunt Stella詩特莉以「The Nutcracker Christmas」為主題，推出限量1,500盒的倒數月曆禮盒。可愛新角色「小熊Juniper」與胡桃鉗玩具兵攜手登場，陪伴大家倒數聖誕的每一天。

月曆盒共有十一扇小門，藏著手工餅乾與限量胡桃鉗吊飾、聖誕飄帶等節慶小物。餅乾款式更是滿滿冬日香氣——草莓核桃捲心餅乾、什錦水果餅乾、胡桃酥球與經典薑餅人，每一口都像被溫柔包圍。

預購價：NT1,480元（正價NT1,580元）

TWG Tea

若說聖誕節是一首香氣詩篇，那TWG Tea的「聖誕十二夜日曆禮盒」便是最優雅的開場。以書卷造型設計出十二扇門，每一格藏著不同茶款，從紅茶到節慶限定香料茶，每天都能細品一場香氣探險。

延伸推出「茶香泰迪系列精選禮盒」與「聖誕節慶茶」等節慶好禮，搭配柔亮紅罐、魚子醬錫罐包裝，宛如送上可品味的藝術品。

作為聖誕季節的經典象徵，聖誕節慶茶以無茶鹼的南非國寶茶為基底，揉合柑橘果香與溫暖香料，茶韻醇厚而柔和，如同聖誕冬夜裡靜謐卻閃耀的燈火。提供精緻魚子醬錫罐與手工純棉茶包禮盒兩種包裝選擇，無論饋贈摯友或靜賞自飲，皆能細細品味歲末最溫柔的片刻。

售價：NT3,500元

販售時間：11/6

Nespresso

Nespresso再度推出話題倒數月曆，分為Original與Vertuo兩系列，每一款都藏著24顆精選膠囊與節慶限定馬克杯一只，更驚喜附上「100%中獎耶誕驚喜卡」，最大獎可拿萬元咖啡機！節慶限定風味包括「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」與「節慶黑咖啡」，從香料、果韻到濃烈口感，都是冬夜最迷人的咖啡氣息。

Nespresso攜手肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu以「咖啡花」為靈感創作6款繽紛印花圖騰，讓咖啡成為串連設計、收藏與品味的共同語言。

售價：NT1,780元與NT1,980元

星巴克

星巴克今年的聖誕倒數主角是一整盒「爆米花歡聚倒數日曆」！共有12天驚喜，每格藏著不同口味爆米花，從焦糖、巧克力到奶油鹽味，讓人每天都有小確幸。外盒插圖描繪倒數日子的愉悅日常，邊拆邊吃也能感受滿滿節慶氛圍。

其他節令派對必備點心再推薦–「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」。多面設計節慶裝飾風格咖啡車鐵盒，滿載歡樂氛圍，盒內盛裝香甜可口歐式雪茄捲，酥脆中散發細膩香草香氣，讓人吃一口即愛上。從外觀到滋味，皆洋溢節令時刻的溫暖與療癒，為冬日增添甜蜜記憶。

此外，星巴克受人喜愛的Bearista在今年耶誕化身薑餅造型盒，全新推出「奶油太妃軟糖」。精選法國進口奶油太妃糖，甜而不膩且風味香濃，相當適合搭配熱咖啡或熱茶享用，同為佳節溫馨送禮之選。

售價：NT390元

GODIVA

GODIVA以「比利時皇室御用」之姿推出2025聖誕限定系列。「聖誕倒數日曆巧克力禮盒」以聖誕樹造型登場，內含10顆綜合巧克力，每一口都是濃郁可可與節慶氣息的交融。外盒設計結合金色星辰與節慶紅綠配色，不僅是送禮佳品，也能成為聖誕佈置亮點。

venchi

每一款 Venchi 聖誕倒數月曆 都藏著24份義式甜蜜驚喜，打開每一扇小窗，香氣撲鼻而來，讓每天都有幸福儀式感。三款設計各有特色，卻都傳遞相同的溫暖與祝福。

其中，Venchi 經典限量版 由法國插畫家 Alice Bureau 親手繪製，以夢幻畫風描繪節慶氛圍。盒中收錄多款人氣巧克力，從滑順牛奶到濃郁75%黑巧，每一顆都像在說：「這個聖誕，就讓甜味陪妳一起倒數吧！」

售價：NT2,780元

法絨

今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。

禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，每一口都藏著法式的浪漫與節日的甜蜜驚喜，成為今年聖誕最值得收藏的夢幻禮盒。

加入官方LINE抽香氛蠟燭、再抽Apple AirTag聖誕驚喜」

為了讓節慶更具互動感，法絨與四家台灣手作品牌合作推出限量聖誕活動，包括「MEE」、「Hanabi Candle」、「Hikaru Candle」與「織布織到」。即日起至2025年12月12日，加入法絨官方LINE即可參加「聖誕抽抽樂」活動，每日皆可抽一次，獎項包含聖誕香氛蠟燭、編織小物等限量禮品，總價值高達新台幣15,000元。同時呼應「小薑送禮計畫」的追蹤器主題，凡購買聖誕禮盒即可獲得「密碼信」一封。12月25日法絨將於官方Instagram公布正確密碼，幸運對中的顧客可獲得 Apple AirTag 一份，讓聖誕的甜點驚喜化作充滿期待的節日任務。

早鳥預購價：NT 599元(售價：NT 630元)