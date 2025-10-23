2025最新三款霧面護唇膏推薦！平價界Prada潤唇膏，打造柔霧水潤好氣。圖片來源：官方

2025秋冬霧面唇妝再度席捲回歸！不同於過往偏乾的啞光質地，今年的霧面唇妝講究「柔霧＋保濕」的平衡，讓雙唇呈現霧中帶潤的細緻質感。從日系輕熟風、韓系素顏感到東南亞爆紅的水霧妝，今年的開架唇膏也紛紛升級配方，實現不乾裂、不顯唇紋的完美唇妝。以下三款2025秋冬新登場的「霧面護唇膏」—曼秀雷敦、唯我、4U2—不只價格親民，更能讓妳一抹就有好氣色。

1. 曼秀雷敦持色霧光潤唇膏

雙重上色技術＋6重植萃油 打造零唇紋霧光唇

圖片來源：官方

霧面唇膏最怕的就是乾！而潤唇專家曼秀雷敦今年正式跨界唇妝界，推出品牌史上首款「曼秀雷敦持色霧光潤唇膏」，以高顯色、高保濕、高持色三大特色完美融合霧面與潤澤。

圖片來源：官方

這支唇膏採用獨家雙重上色技術，底層的持久發色層能與唇部水分結合，維持長效顯色；外層霧光顯色層則呈現柔焦質感，薄擦自然、厚擦有氣勢。更添加6重植物美唇油（荷荷芭油、角鯊烷、摩洛哥堅果油、酪梨油、乳木果油、橄欖油），深層滋養同時鎖水不拔乾。本次同步日本推出兩款秋冬限定新色：「煙燻霧粉」展現低調玫瑰粉的知性魅力、「裸霧赤陶」則以暖棕紅調打造高級氣場，是辦公室與約會妝容的完美首選。

2. 唯我血色護唇膏

潤色＋修護一次完成／玻尿酸配方打造自然血色感

圖片來源：官方

想找一支「不用鏡子也能擦」的霧面潤唇膏？那你一定要試試唯我血色護唇膏！這支主打「潤澤護唇＋自然顯色」雙重功效，擦起來滑順不黏膩，能自然提亮唇色、修飾暗沉，就像天生好氣色。

圖片來源：官方

配方中含有玻尿酸與葡萄籽油，長效保濕同時改善乾燥唇紋，薄擦是素顏好氣色、厚擦則能呈現微霧妝感。全系列共有五款色號：

09 晶透紅：全新色！自然透亮的氣血感紅潤。

02 淘氣南瓜橘：元氣橘色，溫柔又有活力。

04 深酒紅：微熟韻味顯白色調。

06 焦糖裸棕：健康血色系代表。

07 煙燻粉／08 赤陶棕：溫柔氣質女神色。

無論是上班、約會還是秋冬乾唇期，唯我血色護唇膏都能替妳快速恢復唇部柔潤感與紅潤氣色，CP值超高。

3. 4U2 SLIM持色水潤／柔霧兩用唇膏

霧面＋水光雙質地合體，一支變出兩種妝感

圖片來源：官方

泰國開架品牌4U2再次掀起話題！「SLIM持色水潤／柔霧兩用唇膏」主打一支擁有兩種質地，一端是柔霧唇膏，一端是水光唇彩。霧面端呈現輕盈高飽和色澤，滑順好推不顯乾；而透明唇彩端能瞬間疊出水光亮澤，讓霧中帶潤、氣質升級。

圖片來源：官方

品牌獨創「一觸即合封印技術」，讓兩層質地自然融合、持色更久不脫妝。全系列12色選，從奶茶玫瑰到莓紅酒調應有盡有，無論通勤、出遊還是派對都能找到屬於妳的色號，更讓它成為秋冬必收小資女唇膏首選。