旅行社聯手房仲合推「海外賞屋旅遊」 引領跨界合作新浪潮
【旅奇傳媒/編輯部整理】異業結合已成現今最受矚目的商業趨勢。然而，「旅遊」與「房仲」的跨界合作堪稱突破框架的創舉。「晴天旅遊」與「大師房屋」經過深入交流後發現，雖然產品不同，但兩大品牌皆以「服務為本、創造價值」為核心。藉由「大師房屋」的百人專業顧問團隊，結合「晴天旅遊」二十年累積的百條經典路線，攜手打造「百人顧問ｘ百大產品」的強強聯盟，開啟全新市場格局。
百人顧問ｘ百大產品 跨界合作開創產業先河
「大師房屋」自1995年創立以來，見證豪宅市場的蓬勃發展，以「華人、世界、豪宅」為願景，成為客戶終身的全球地產顧問。其全球佈局橫跨美國、英國、澳洲、日本與泰國，擁有18個據點與百人菁英團隊。
「晴天旅遊」自2007年成立，深耕高端旅遊市場，至今榮獲29座「金質旅遊獎」，擁有超過百項產品線，從極地奢華之旅到日本深度行程應有盡有。疫情後更逆勢成長，完成集團化布局，旗下品牌包括「晴天」、「晴日」、「晴學」、「晴友讀中」等。
此次雙方首度跨界合作，成立「晴天大師旅行社」，不僅是業界創舉，更是全新 商業模式的啟動，將房仲通路與高端旅遊資源完美整合，拓展品牌版圖、創造雙贏價值。
旅遊結合賞屋 打造生活品味的全新體驗
後疫情時代，旅遊不再只是交通與住宿的組合，而是一場生活美學的延伸。市場趨勢顯示，結合主題體驗的行程（如健行、滑雪、馬拉松等）愈發受到青睞，而「建築美學」亦成為旅人追求的靈感來源。
因此，「晴天大師」特別推出海外地產系列－賞屋旅遊。此系列整合「大師房屋」國際部的專業資源與「晴天旅遊」的精緻行程設計，推出包括曼谷豪宅賞屋旅遊、夏威夷賞屋旅遊、舊金山與西雅圖賞屋行程等獨家產品。旅程中可同時欣賞在地建築與文化風光，體驗「賞屋是主菜、旅遊是甜點」的完美組合，市場上無可複製。
白手起家・志同道合 疫情後攜手共創第二曲線
晴天旅遊董事長與大師房屋董事長皆為白手起家的企業家，經歷創業挑戰與市場淬鍊。兩人因緣際會於台大 EMBA 課堂相識，因共同理念結下深厚友誼，更以單車為媒介，從環台到登頂武嶺、到挑戰環法自行車賽日月潭站，累積了並肩奮鬥的默契。疫情期間，兩家公司皆憑堅韌與創新逆風成長，最終決定攜手結盟，建立「互信、互助、互利」的合作關係，正式宣告群力經濟時代的來臨。
群力經濟創造多贏 以品牌價值與服務溫度為基礎
無論是房仲顧問還是旅遊顧問，兩者皆以「服務力」為核心資產，擁有相似的特質－熱情、誠懇、擅於傾聽客戶需求，並共享「嚴選商品、專業解說、溫度服務」的行銷理念。
未來，「晴天大師」將秉持三大方向：
1. 代銷：代理晴天旅遊集團全產品。
2. 包銷：包銷海外熱門旅遊路線。
3. 自建自銷：推出「全球豪宅賞屋旅遊」系列。
在 AI 浪潮下，兩大品牌將持續堅守「原創價值、人的溫度」，以實際行動落實 企業社會責任，成為跨界合作的典範，讓服務創造價值，群力實現共榮。
