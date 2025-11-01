感恩節、聖誕節吃火雞應景 君品酒店推出兩款「感恩火雞禮籃」！



君品義式火雞禮籃





【旅遊經 廖晨光報導】

感恩與聖誕的溫馨季節即將到來，而且不管是感恩節或聖誕節，感覺吃「火雞」最為應景，由於正所謂的「地球村」，西方文化的傳入，台灣現在也有許多人也會吃火雞，來感受節慶的儀式感，其中君品酒店以「中西融合」為靈感，應景推出兩款節慶外帶「感恩火雞禮籃」，分別為「經典火雞禮籃」4,880元，以及「君品義式火雞禮籃」5,880元，自11月1日起至12月28日開放預訂，以最具儀式感的香氣與溫度，為冬日餐桌注入團聚的溫暖氛圍，加上火雞很大，非常能享受「分享」的快樂氛圍！





兩款禮籃皆以君品酒店獨創的「義式八寶火雞」為主角





兩款禮籃皆以君品酒店獨創的「義式八寶火雞」為主角，結合西式火雞烘烤工法與中式風味內餡，演繹出前所未有的節慶新滋味。主廚嚴選重達六公斤的頂級火雞，經兩日風乾熟成，讓肉質緊實入味，再以柳橙汁、蜂蜜、柳橙皮與李斯特醬調製的醬汁，低溫烘烤約一個半小時。出爐後外皮金黃酥脆、油亮誘人，肉質柔嫩多汁，散發柑橘果香與焦糖甜韻，香氣足讓人食指大動。

最吸睛的亮點「八寶餡」，是以中菜技法打造的創意精髓，將台灣糯米與加拿大有機野米以雞高湯浸泡過夜，使米粒吸飽香氣，再拌入蝦米、雞胗、雞肝、蘑菇、雞肉與肥美生蠔，並以干邑白蘭地提香收汁。每一口都融合海陸精華、香氣層層交織。主廚更以烘烤時滲出的火雞原汁，加入白酒與洋蔥熬煮成香濃肉汁，搭配手工蔓越莓果醬，酸甜交織中完美襯托火雞的鮮嫩風味。







君品義式火雞禮籃





「經典火雞禮籃」包含：義式八寶火雞、奶油黃金玉米、烤綜合蔬菜、綜合堅果麵包與軟法，份量充足適合4至6人享用；而適合6至8人歡聚共享的「君品義式火雞禮籃」則附加6吋經典美式南瓜派，以及精選紅酒、氣泡酒或無酒精氣泡飲三選一，為節慶聚餐增添更多儀式感。南瓜派以香甜南瓜泥搭配肉桂、荳蔻、椰糖與鮮奶油烘焙而成，口感細膩綿滑、香氣濃郁，是節慶餐桌上最具代表的經典甜點。

每份禮籃皆以典雅木籃盛裝，綴以金紅絲帶包裝，不僅是節慶送禮的最佳選擇，也是一份能傳遞溫度與祝福的溫暖心意，滿載香氣的火雞佳餚適合家庭團聚、企業宴會或感恩贈禮，也為團圓時光增添幸福記憶。提醒您，「感恩火雞禮籃」自11月1日起至12月28日開放預購，限外帶供應，需於取貨前三天完成預訂。

提醒您，喝酒不開車，安全有保障──

以上圖片：君品酒店提供