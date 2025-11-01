2025-11-01 17:02 旅遊經
師徒聯手，「五星」閃耀 米其林三星名廚陳泰榮客座朧粵！
左)朧粵廚藝總監_米其林二星名廚簡捷明 ；右)米其林三星主廚陳泰榮
【旅遊經 洪書瑱報導】
「食」在是「五星」級的美食享受，此番是師徒聯彈，由上海米其林二星名廚簡捷明與行政主廚胡福春領銜的《朧粵》中餐廳，並特別邀請台灣米其林三星名廚陳泰榮親臨客座，將在歲末歡慶時分，推出首場「星廚客座‧尊爵饗宴」。此次，台灣米其林三星名廚陳泰榮與恩師簡捷明主廚首度同台獻藝，攜手重現七〇年代粵菜經典的極致風華，兩位星級名廚將於12月4日(四)與12月5日(五)兩晚限時登場，以細膩手藝與深厚底蘊重新詮釋粵菜工藝的巔峰神韻，為饕客獻上一場星光薈萃的傳世盛宴。星光尊爵晚宴，每位8,800+10%，提醒饕客，席次極為有限。
出身澳門的陳泰榮主廚14歲便隨擔任主廚的舅舅入行，至今擁有逾40年的豐富資歷，曾於「澳門葡京酒店」、「香港九記海鮮」及寒舍集團、君品酒店等多家五星級餐廳執掌廚政，他自2018年《米其林指南》將台灣納入評鑑後，時任頤宮中餐廳的主廚陳偉強與陳泰榮(早哥)，二位憑藉其高超純熟的技藝與卓越領導率領團隊奪下米其林三星榮耀，並蟬聯5年獨霸。
而他與簡捷明主廚的師徒之緣則可追溯至2015年，當時已身為主廚的陳泰榮不甘於只精通炒鍋廚藝，為求突破自我、全面精進粵菜另外兩大領域的燒臘和港點，因此他的恩師、前台北遠東飯店香宮主廚葉志光便引薦其深交多年的摯友，也就是簡捷明主廚，為他悉心指導燒臘技法，並指點港點要領。簡捷明主廚的慷慨傾囊相授，令陳主廚深感敬佩與感念，自此兩人也結下深厚情誼，陳主廚亦拜認簡師傅為師，時常與師傅交流廚藝、暢談人生！這段跨越時光的師徒情誼，也成就了本次《朧粵》歲末的傳奇聚首。
朧粵_包廂
此次星廚客座，簡捷明與陳泰榮兩位名廚將攜手打造一場重現七〇年代香港黃金時期的粵菜風華。從傳統根基出發，融合各自對時代與風味的理解，以精工細作重現「古法神髓」，同時注入現代技法與美學。每一道菜不僅是味覺的再現，更是師徒情誼與時代精神的傳承。
※.朧粵《星廚客座・尊爵饗宴》
日期：2025年12月4日(四)及12月5日(五)
費用：每位NT＄8,800 + 10%
電話：(02) 8502-5522
地址：台北市中山區樂群三路303號2樓（春大直商場）
以上圖片：業者提供
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower