白馬莊園秋冬奢旅提案：巴黎聖誕蛋糕飄香、塞席爾海島秘境之旅、高雪維爾滑雪嘗美食

高雪維爾白馬莊園為奢華滑雪勝地。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】從巴黎到塞席爾，再到阿爾卑斯山的高雪維爾，白馬莊園（Cheval Blanc）將奢華住宿、精緻美食與獨特設計融合為一，打造全球頂級度假體驗。巴黎白馬莊園將以「森林之王」巧克力蛋糕與雛菊造型國王餅迎接聖誕與新年，讓光之城的節慶氛圍更添甜蜜；塞席爾白馬莊園正逢適宜旅遊的季節；高雪維爾白馬莊園則將於12/05開啟全新雪季，提供滑雪、SPA 與米其林三星餐飲，讓旅人一次享盡奢華與療癒。

▲「森林之王」聖誕蛋糕。 圖：Heavens Portfolio／提供

▲「森林之王」聖誕蛋糕。 圖：Heavens Portfolio／提供

巴黎白馬莊園 獻上森林之王巧克力、雛菊國王餅

為慶祝即將來到的聖誕新年，巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris）甜點主廚 Maxime Frédéric 和團隊精心打造了「森林之王」為題的聖誕蛋糕，並以精緻的雛菊造型製作了一款傳統口味的國王餅，要讓甜蜜濃郁的過節氣氛瀰漫光之城。

聖誕蛋糕是歐洲傳統過節點心，Maxime Frédéric 主廚和團隊今年以聖誕樹為造型，採用75%巧克力做出猶如聖多諾黑甜點的漂亮擠花紋路，外表層層流暢曲線的香濃巧克力蛋糕裡，包覆著夾有焦糖餅乾的果仁糖，或是點綴著開心果、榛果、杏仁和糖漬橙皮的豐富內餡。聖誕樹頂端則是白馬莊園的駿馬標誌，樹下大大小小的禮物盒，是用白巧克力加上幕斯包裹杏仁巧克力脆片、以東加豆為點綴的香料餅乾、牛奶巧克力奶油，以及靈感來自傳統糖漬梨子甜點（Poire Belle-Hélène）所製作的梨子香草果凍，注入些許杉樹利口酒帶出清爽香氣。

▲國王餅。 圖：Heavens Portfolio／提供

為了主顯節所製作的國王餅（galette des rois），則是一款鄉村風格的傳統口味國王餅，但以輕巧多層次的雛菊造型現身。這款點心的酥皮是用諾曼第奶油和奧弗涅麵粉製成，表面覆蓋著一層焦糖，散發出溫暖的金色光澤。酥皮經由團隊巧手捏製成漂亮的花瓣花紋，並圍繞著中心包滿的花冠，咬下的每一口都能品嘗到香氣四溢的杏仁奶油，彷彿在口中開出一朵朵美麗的小花。正適合與親友在新年時節分享，迎接新年度的到來。

­▲塞席爾白馬莊園被米其林指南譽為「一座結合設計與獨特性的傑作」。 圖：Heavens Portfolio／提供

­▲塞席爾白馬莊園被米其林指南譽為「一座結合設計與獨特性的傑作」。 圖：Heavens Portfolio／提供

塞席爾白馬莊園 體驗海島靜謐

塞席爾白馬莊園（Cheval Blanc Seychelles）為該品牌旗下第六座飯店，坐落於塞席爾馬埃島，獨享島上擁有最原始沙灘美景的 Anse Intendance 海灘。飯店總計25間別墅、6家餐廳，不僅結合了奢華飯店建築大師 Jean-Michel Gathy 的設計和 Joël Andrianomearisoa 等多位藝術家的作品，整體風格收入地景並模糊了室內外的分界，成就一處《米其林指南》譽為「一座結合設計與獨特性的傑作」。也因為對自然環境的珍惜，讓旅客見證在地美景，塞席爾白馬莊園更同時致力於保護島上獨特的動植物，打造奢華與自然和諧共存的世外桃源。

在聖誕假期之前的10至11月間，正是塞席爾的涼季且為旅客較少季節，想實際體驗多家國際旅遊媒體盛讚為「此生必去的海島」的感動，享受遺世獨立的寧靜海島假期，可趁此期間出發！ ­­

▲高雪維爾白馬莊園於12/05迎接雪季的到來。 圖：Heavens Portfolio／提供

高雪維爾白馬莊園 12/05迎接全新雪季

2006年開業的高雪維爾白馬莊園（Cheval Blanc Courchevel），是白馬莊園品牌的開山之作。坐落阿爾卑斯山脈高海拔高雪維1850滑雪勝地的頂峰，高雪維爾白馬莊園擁有36間溫暖舒適的客房、套房以及度假小屋，可直接連通雪道，住客無須搭乘接駁，直接就能馳騁在雪質優良的雪道上，結束後可以最快的速度回到客房休息。

悠閒愜意的莊園因著精心挑選的藝術品，而更顯不凡；由嬌蘭主導的 Spa 中心，設計了一連串為莊園客製的芳療保養，加上一座室內無邊際泳池，以及俯瞰山谷的木製露台上的冬季恆溫浴池、可賞雪景的蒸氣室，都是結束鎮日戶外活動後的最佳療癒。若為親子同行，「The Carrousel」和「The Paddock」是小旅客們的專屬遊樂天地。

莊園內的米其林三星的「Le 1947」餐廳是向白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）1947年份的葡萄酒傳奇致敬，豐富精緻的美食餐酒搭配，提供冬季高山上的奢華享受。因對永續旅遊的堅持，餐廳秉承零浪費理念，重點選用當季山地食材，並確保精準使用。要想親炙高雪維爾的冬雪魅力，以及米其林三星鑰飯店的細緻服務，高雪維爾白馬莊園的全新雪季，即將於2025/12/05開門迎賓。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野