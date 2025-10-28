2025-10-28 09:02 旅遊經
板橋凱撒推「駿馬迎春」年菜 外帶優惠價6,888元起，年底前加贈法國頂級氣泡酒
板橋凱撒年菜外帶八人套餐優惠價9,888元。圖／板橋凱撒大飯店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
2025年即將邁入尾聲、在跨越進入2026丙午馬年，而明天春節連假自2/14(六)～ 2/22(日)止，共有９天連假，其中除夕為2/16，又將進入訂年菜哨聲又將響起，其中板橋凱撒為提早布局搶攻新年春節商機，以家宴中餐廳的中菜為品項，推出「駿馬迎春瑞滿堂」年菜外帶組合餐，每套6,888元起，提供六人或八人份餐點內容，另有8道單品美饌，包括：台式花膠佛跳牆、醬爆粿條龍蝦、金牌油醋龍虎斑、冰糖元寶燒鮑魚等，每道880元起。即日起開放預購，同步提供早鳥優惠，12月31日前預訂9,888元八人外帶組合餐，即贈法國頂级氣泡酒乙瓶及凱撒精美保冷袋。2026年2月15日前訂購任一組合套餐並取貨，則加贈頂級XO醬乙瓶。
「醬爆粿條龍蝦」，肉質鮮甜蝦膏濃郁，搭配彈牙粿條。圖／板橋凱撒大飯店提供
「冰糖元寶燒鮑魚」，冰糖醬汁煨入豬腳與鮑魚，鹹甜滋味。圖／板橋凱撒大飯店提供
「金牌油醋龍虎斑」，淋上主廚獨家醬汁，肉質紮實鹹香夠味。圖／板橋凱撒大飯店提供
「駿馬迎春瑞滿堂年菜」外帶主推八人套餐，組合包括：醬爆粿條龍蝦、冰糖元寶燒鮑魚、金牌油醋龍虎斑、薑蔥海參美人腿、台式花膠佛跳牆、荷葉糯米雞、上海八寶甜芋泥、冠軍臘味蘿蔔糕共八道品項。其中「醬爆粿條龍蝦」選用殼薄肉厚的澳洲龍蝦，先油炸再煨入主廚特製醬汁，肉質鮮甜濃郁，搭配彈牙粿條，單品優惠價2,980元。「冰糖元寶燒鮑魚」將九孔鮑去殼搭配象徵長壽的豬腳，以冰糖醬汁燒煮至收汁，鮑魚金亮如元寶，象徵財源滾滾、福運滿盈，單品優惠價1,680元。象徵年年有餘的「金牌油醋龍虎斑」，將龍虎斑刻花後大火油炸，淋上主廚獨家醬汁，配上蒜末、生辣椒、蒜味花生粒，肉質紮實鹹香夠味，單品優惠價1,880元。
「薑蔥海參美人腿」選自埔里在地小農的茭白筍，過油後的茭白筍與紅燒白海參再一同煨煮，創造鹹香濃郁的雙重口感，單品優惠價1,680元。「台式花膠佛跳牆」，主廚以金華火腿及黃金玉米雞燉煮6小時成濃郁上湯，匯集花膠、豬腳、排骨、蹄筋、干貝等豐富食材煨煮，每甕優惠價2,980元。
值得一提的是──板橋凱撒除了年菜外帶組合餐及單品系列外，也供應年節祭祖必備的「三牲巡禮」組合，內含：黃金雞、海皇斑及五花肉，每組2,880元，為「煮婦」或「煮夫」們設法解決讓人煩惱的「煮」要問題！
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
