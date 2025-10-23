越南玩透透～千萬別錯過！精選高CP值、高顏值的飯店總整理！

峴港凱悅Spa度假酒店。圖 ／ agoda

近年來越南可說是越來越熱門的旅行國度，不論是河內、胡志明、芽莊，都是必去城市。來趟越南行不但能品嘗道地越式美食、觀看水上木偶表演，還能造訪法國殖民時期留下的許多美麗歐風景點！不過來到越南不可不知的就是越南飯店的CP值超高，寬敞舒適、設施豐富的飯店，雙人房每晚大概三到五千就能享受到！本期小編就為大家介紹一些高CP越南住宿推薦，一起來看看吧！

快速導覽｜越南住宿區域

越南的地形狹長，從北到南的熱門住宿區分別是河內、峴港、芽莊和胡志明市，每個地區都有著各自的特色。並且住宿價格普遍便宜，花小錢就能體驗到高級飯店，因此是很多小資族的渡假首選地點！建議依照自己的需求去挑選，才能找到心儀的飯店。

越南住宿特色：

1.河內：文化古都、歷史氛圍濃厚、處處都是美食小吃

2.峴港：無敵海景、接近會安和巴拿山、渡假型飯店多

3.芽莊：酒吧氣氛熱鬧、平價海景飯店、水上活動豐富

4.胡志明市：都市生活便利、景點集中、購物選擇多

越南住宿推薦｜河內住宿

河內住宿的特色在於懷舊的歷史氛圍，漫步在各式古蹟、博物館和歷史建築之下，手拿著一杯越南咖啡，感受老城區的歐式建築和街景，品嚐著巷弄中不期而遇的米線、法國麵包等小吃，似乎每一條巷弄都藏著不同的驚喜！非常適合想深入越南的歷史，步調優閒的旅客～

河內索菲特廣場飯店｜漂亮湖景ｘ五星級飯店

河內索菲特廣場飯店。圖 ／ agoda

河內索菲特廣場飯店(Pan Pacific Hanoi)是國際連鎖的五星級飯店，也是河內第一家擁有五顆星的高級越南住宿，如同城堡般氣派的外觀就坐落於胡志明市西湖旁，地理位置和景致都很棒，加上超奢華的大廳內每晚都會有鋼琴、吉他等現場演奏可以欣賞，是十分夢幻的越南飯店。飯店頂樓的Summit Lounge更是擁有河內最棒的景觀，270度視角能將西湖、竹帛湖和城市的天際線都盡收眼底，如果想要吹風賞景順便喝杯雞尾酒，這裡是絕佳的越南住宿推薦！

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：從嘉林機場乘車約15分鐘，河內火車站乘車約5分鐘

附近景點：郵政總局、胡志明市動植物園、鑽石廣場、聖母大教堂

河內樂天飯店｜地點便利ｘ落地窗看夜景

河內樂天飯店。圖 ／ agoda

河內樂天飯店(Lotte Hotel Hanoi)就位在全河內最精華的地段上，超市、百貨公司、米其林餐廳、酒吧在這裡通通找的到，周邊更是越夜越美麗，飯店從整棟大樓的38層開始，在高度上就先贏別人一大段，能夠看見的景致有多壯觀相信就不用小編多說了！河內樂天飯店從大廳到房間都走典雅氣派的路線，房間十分寬敞，配備都是高規格，浴室是大理石鋪面加上可以泡澡的大浴缸，坐在窗邊的小沙發就能觀看大片河內的美麗景致，不愧是五星級越南飯店！

小編偷偷說：聽說這家早餐也是超優，餐點選擇性超多，而且餐廳座位旁也都是落地窗，眼睛和胃都能餵得飽飽的。

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通：從嘉林機場乘車約35分鐘，河內火車站乘車10分鐘

附近景點：樂天購物中心

越南住宿推薦｜峴港住宿

提到越南就不能錯過以渡假聞名的峴港，這座海濱城市的市區就在海灘旁邊，無論是住在哪裡都能輕鬆去踏浪、玩水、看海上落日，讓人徹底放鬆身心，投入在渡假的氛圍中！並且還鄰近會安古鎮、巴拿山等熱門景點，可以安排一日遊一起玩喔～

亞沃拉精品酒店｜平價首選ｘ峴港市區

亞沃拉精品酒店。圖 ／ agoda

亞沃拉精品酒店 (AVORA Boutique Hotel)位在峴港市區和峴港火車站之間，距離峴港市區的主要景點近，步行可到峴港大教堂、漢江等景點。這間精品酒店非常平價，雙人房最低每晚不用1000元就可以入住，由於開幕不久，設備都很新穎乾淨。飯店裝潢時尚簡約、空間寬敞，高樓層的餐廳視野非常棒，花少少的錢就能有高品質的享受。

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：峴港火車站步行10分鐘

附近景點：峴港大教堂、Han Market

峴港AHG阿爾塔拉套房飯店｜公寓式飯店ｘ無敵海景

峴港AHG阿爾塔拉套房飯店。圖 ／ agoda

峴港AHG阿爾塔拉套房飯店(Altara Suites Danang by AHG)位於美溪沙灘一帶，部分房型開窗就能欣賞沙灘美景，因此飯店也採用落地窗設計，讓住客能夠盡情飽覽無敵海景，頂樓泳池也可以看見美溪沙灘整條海岸線。峴港AHG阿爾塔拉套房飯店屬於公寓式酒店，大部分房型配有廚房、洗衣機等設備，充滿溫馨居家感，高樓層還有景觀健身房、桑拿和酒吧，在飯店待一整天也不無聊，非常適合想要long stay的旅客。

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：峴港火車站乘車約15分鐘

附近景點：美溪沙灘、五行山

越南住宿推薦｜芽莊住宿

芽莊住宿給人的印象就是陽光和沙灘，許多高CP值的海景飯店都在這裡，只要花小錢就能有療癒的海景，超適合像小編一樣想出國渡假，卻怕預算不夠的小資族！白天可以去跳島浮潛、泡泥漿浴、瘋玩水上活動，晚上再去逛夜市和喝點啤酒，把煩惱通通變不見！

芽莊阿南酒店｜五星級渡假村ｘ依山傍海

芽莊阿南酒店。圖 ／ agoda

安排到芽莊自由行的旅客，在搜尋飯店時多少都看過芽莊阿南酒店(The Anam Cam Ranh)這個名字，這間名字很接地氣的飯店其實是一個五星級度假村，距離芽莊市區有一段距離，不過離金蘭機場很近，是個依山傍海的度假勝地。飯店的建築融合歐洲莊園和南洋熱帶風格，Villa房型的開放式臥室正對戶外私人泳池，馬賽克地磚、藤製座椅等許多小細節營造出悠閒度假感，整座渡假村本身就是一個景點，擁有室外泳池、迷你高爾夫、網球場、健身房和私人海灘，窩在飯店一整天游游泳、曬曬太陽，絕對能夠舒緩工作的疲憊。

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：芽莊金蘭機場乘車約15分鐘

附近景點：婆那加占婆塔、隆山寺、芽莊海灘

越南住宿推薦｜胡志明住宿

若是第一次去越南自由行，胡志明市住宿就是最佳選擇！這裡的街道寬敞整潔，各式百貨公司、特色小店林立，逛到累了還有餐廳和咖啡廳能休息，完全不會無聊！小編推薦大家住在第一郡，不只景點多，生活機能也超方便，白天逛逛統一宮、聖母教堂，晚上去范五老街喝杯啤酒，十分愜意！

西貢普爾曼中心飯店｜高科技設備ｘ生活機能便利

西貢普爾曼中心飯店。圖 ／ agoda

西貢普爾曼中心飯店(Pullman Saigon Centre Hotel)位在胡志明市第一郡的范五老街一帶，是這一帶少數的五星級高檔越南飯店。平易近人的住宿房價加上繁華的夜生活，是不少初次到越南旅遊的旅客住宿首選。最值得一提的是房內的設備，不但有膠囊咖啡機、藍芽音響、無線電話等設備，浴室更是高科技，半開放式的浴室內有排水設計和遙控浴簾，浴室的鏡子甚至有放大功能和LED補光，光聽就覺得超厲害啊！

小編偷偷說：來到這裡一定要到飯店餐廳享用早餐，菜色超多樣豐盛，道地的越南小吃、法國麵包、越南咖啡應有盡有，另外還有行政酒廊可以在下午來場酒的饗宴，果然是高級的越南住宿推薦！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：從新山一國際機場乘車約30分鐘，西貢火車站乘車15分鐘

附近景點：23/9公園、美術館、濱城市場、陶丹公園

