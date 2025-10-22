千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗龍膽斑，兩人$880/位值得嗎？｜橙禾琉璃鴨美食探店

最近是不是覺得生活有點一成不變，每天吃著差不多的便當、差不多的晚餐，味蕾都快要麻木了？😫

特別是想吃點「好料」的時候，腦中閃過烤鴨，卻又覺得那是人多才能點的大菜，而且很多地方除了鴨皮好吃，其他都普普通通...

如果你跟我有傳送門心電感應，那我必須說，我找到寶藏了！✨

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​這次挖到一間在台中北屯區崇德十路二段裡的「橙禾琉璃鴨美味廚坊」，光聽名字「琉璃鴨」跟「港式私廚料理」，就覺得不單純！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​它徹底顛覆我對吃烤鴨的想像，不是那種吵雜油膩的印象，而是一整套超級精緻、彷彿為兩個人量身打造的完美套餐饗宴。

老實說，有時候我們就是想跟姐妹、跟另一半，好好吃一頓有儀式感、但又不想太拘束的大餐。這裡的兩人套餐完全命中紅心！

一個人880元（+10%），你以為只有烤鴨嗎？

不，它從握壽司、海鮮泡飯、龍膽石斑一路吃到甜點，每一道都精緻到讓人想拍桌叫好！

一場味覺的奇幻旅程：當烤鴨不只是烤鴨

我們這次體驗的就是他們的兩人套餐，才剛坐下，看著菜單就開始期待了。

這裡的環境很乾淨明亮，是那種可以好好放鬆聊天的氛圍。

對了，他們家還有自己的「烏梅湯」喔！一定要點一瓶，那種自家熬煮的煙燻酸甜味，配烤鴨簡直是靈魂伴侶，超級解膩！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​首先登場的，直接給了我一記味覺震撼彈！竟然是「稻香鴨皮握壽司」！🍣 你沒看錯，就是握壽司！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​師傅取了整隻鴨最精華、最酥脆的那一小塊皮，像寶石一樣蓋在微溫的醋飯上。一口塞進嘴裡...我的天啊！

那鴨皮「喀滋」一聲，香濃的油脂瞬間在嘴裡爆發，但又被底下的醋飯完美中和，完全不膩口，只有滿滿的香氣。

這道菜太犯規了，根本是藝術品！

接著，傳統與創新的完美結合「橙禾琉璃片皮鴨」上桌了。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​上桌之前還可以直接到櫃台處看到師傅在切鴨子！ 😮

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​聽著那刀子劃過酥脆鴨皮的「喀喀」聲，真的超級療癒，香氣也一直飄過來，超有臨場感的！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​主角（半鴨）被片得整整齊齊，那個鴨皮真的跟「琉璃」一樣，閃耀著誘人的焦糖色澤。

重點是，它不是只有薄薄的皮，而是帶著恰到好處的鴨肉，口感超豐富！

他們提供了兩種吃法，一種是經典的薄Q荷葉餅，包上鮮脆的小黃瓜、青蔥，再抹上特製的甜麵醬。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​一口咬下，餅皮的麵香、鴨肉的甜、醬汁的鹹香，完美融合。

另一種是老饕吃法，旁邊附了一小碟「糖」。

你試過鴨皮沾糖嗎？這才是王道！

單獨夾起一片最脆的鴨皮，輕沾一點點糖，糖的顆粒感和鴨皮的酥脆感在口中跳舞，油脂的香氣被甜味提到另一個層次... OMG，這真的太銷魂了！😍

海陸雙全，每一口都是驚喜

你以為鴨的戲份結束了嗎？還沒！套餐裡的「椒鹽蒜香拌鴨架」立刻登場。

這不是你想像中那種啃骨頭的鴨架湯，而是鑊氣十足的熱炒！🔥

鴨架被剁成適口大小，跟大量的蒜酥、辣椒、洋蔥一起大火爆炒。那個椒鹽的香氣直衝腦門！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​鴨肉上吸附了滿滿的醬汁和蒜香，超級夠味，這道菜根本是白飯殺手（或下酒神菜🍻）。

當我還沈浸在烤鴨的美味裡，店員又端上了「濃蝦湯脆米三鮮」。我直接被那碗湯的顏色嚇到，是超濃郁的橘紅色！

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​一看就知道是用大量蝦頭熬煮出來的精華。裡面更誇張，有超大隻的彈牙鮮蝦、Q彈的小鮑魚，還有其他海鮮料。

服務員會在桌邊淋上湯汁（如果有點脆米的話，那滋"啦"聲響...🤤）。這湯頭...太太太鮮甜了！

每一口都是大海的精華，蝦味濃到化不開，配上裡面的米飯（或脆米），幸福感到快要溢出來。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​還沒完！接著是「黃椒醬焗龍膽斑」。是龍膽石斑耶！這在外面單點可不便宜。它不是用傳統的清蒸，而是用了「黃椒醬」。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​這道菜一上桌，香氣就很特別。魚肉被包裹在微辣帶酸的黃椒醬汁裡，底下鋪滿了炸過的蒜粒。

魚肉超級細緻滑嫩，黃椒醬的微辣感非常開胃，而且把魚的鮮甜味襯托得更明顯。

這道菜的調味非常高明，吃完重口味的鴨架，再來一口這個，味蕾又被重新喚醒。

精緻的收尾，連配角都完美

套餐中還有一道「翡翠瑤柱美人筍」，這絕對是最佳配角。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​在吃了這麼多濃郁的料理後，這道清湯來得正是時候。

湯頭是用干貝（瑤柱）去吊的，清澈但充滿鮮味，裡面的美人筍（應該是竹笙或蘆筍的一種）煮得恰到好處，清甜爽脆。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​喝一碗下肚，整個腸胃都舒服了起來。

對了，套餐還有附上精緻的小菜，像我們那天吃到的是燉煮得非常綿密、入口即化的「芋頭」，還有清爽解膩的「黃金泡菜」。

從這些小細節就能看出店家的用心。

最後的甜點「香芒奶酪」也是誠意滿滿。不是隨便的果凍，是口感超級滑順、奶香濃郁的奶酪，上面淋上酸酸甜甜的芒果醬。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​作為一頓完美大餐的結尾，它不多不少，剛剛好。

這頓飯吃下來，我跟朋友都超級滿足。從第一道烤鴨握壽SI的驚艷，到片皮鴨的經典美味，再到海鮮湯的濃郁、炒鴨架的夠味、龍膽斑的細緻，最後用清湯和甜點收尾。

整個套餐的起承轉合非常完整，而且以880元/人的價格，能吃到這麼多樣化又高檔的食材（鮑魚、龍膽斑、半隻鴨），CP值真的高到破表！💯

這絕對是我近期吃到最難忘的一餐。它不是那種需要揪十幾個人才能開桌的烤鴨店，而是真正做到了「私廚」般的精緻。

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​

千元有找！台中高CP值烤鴨套餐！琉璃鴨握壽司、濃蝦湯泡飯、焗

​無論是情侶約會、朋友聚餐，或只是想在平凡的日子裡給自己一個大大的犒賞，都超級推薦！我已經在揪下一攤了啦！

🔔 饕客重要提醒 🔔

這家是私廚料理，老闆說一定要「預約制」才接待喔！

想吃的朋友，千萬記得要提早跟老闆預訂（打電話或用下面的 LINE 都可以），直接衝去是會撲空的啦～

這麼棒的料理值得等待，快手刀預約起來！

橙禾廚坊琉璃鴨

預約專線｜0979760953／04-23121399

✅Line ID｜@duck0526

Instagram｜Facebook粉絲專頁