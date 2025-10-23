東北角新玩法，走讀小漁村、海上看地景、泡海洋溫泉最療癒



東北角幅員廣大，涵蓋山、海、灣、岬、沙灘等多樣地貌，福隆海水浴場的黃金沙灘綿延數千公尺，秋冬景色清麗。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

東北角推出結合生態走讀、海岸地景與在地漁村體驗的海岸新遊法，除了走訪宜蘭、新北市的特色漁村與社區亮點，還能浸泡獨特的福容海洋溫泉，品嘗定置漁港直送海鮮料理，感受在地人情味，海岸生活暖又好。

東北角管理處 推動海岸新魅力

秋冬走訪東北角，正是欣賞海岸地景、親近在地生活與體驗海洋文化的絕佳時機。此區從岬灣地形、海蝕地貌到沿海聚落，孕育出得天獨厚的自然與人文。近年宜蘭旅遊新品牌「頭城五漁鐵」以及新北市力推的漁村社區走讀，讓旅人透過漫步、搭火車、泡溫泉與品海鮮的方式，深入認識漁村文化、生態保育與永續理念。



探索東北角，不只是「看海」，還能「讀海」與「走海」，理解東北角與海共存的生活方式，打開多層次的旅行視野。（攝影／曹憶雯）

為推廣東北角的自然與人文魅力，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處委託臺灣生態旅遊協會，以「閱讀生活地景」切入，展開「澳底－福隆」、「南雅－和美」及「頭城五漁村」三區的導覽培訓；藉由社區導覽、亮點盤點與遊程設計，引導旅人走進聚落、理解風土脈絡，打造兼具體驗深度與永續精神的東北角生態旅遊，讓旅人體驗漁村文化與生活智慧。處長游麗玉希望透過居民導覽、文化體驗與在地餐食，讓旅人看見壯闊濱海地景，也支持在地產業，達成「旅遊即關懷，消費即支持」的永續精神。







東北角擁有多變海岸地形，岬灣地貌四季皆有不同風景。（攝影／曹憶雯）

焦點1.梗枋社區漁港探訪 海廢化成永生花



梗枋漁港推動一支釣、延繩釣等友善捕撈方式，漁港少有海腥味。（攝影／曹憶雯）



走訪梗枋社區，在梗枋媳婦林淑貞帶領下，了解一支釣、延繩釣等友善捕撈方式，並透過鬼頭刀魚丸手作活動，貼近梗枋漁村日常。從海味入菜，到社區推動永續與食魚教育，梗枋以直接又生活化的方式呈現「靠海生活」的真實樣貌，旅人也能用雙腳與味蕾理解海與人的關係。



梗枋漁港社區推動海洋教育體驗，食魚活動深受旅人喜愛。（攝影／曹憶雯）

梗枋「海邊的接力賽」工作室由江昀蒨創立，她希望孩子擁有乾淨海岸而投入淨灘，帶領遊客身體力行清除岸上海廢，更將淨灘拾得的寶特瓶再利用，製作永生花等文創作品，讓海廢重生，化為推動海洋永續的行動力量。







江昀蒨自發性淨灘、以海廢製作永生花。（攝影／曹憶雯）

焦點2.大里社區老街走讀 解鎖定置漁場



漫遊大街老街，感受與海共存的社區日常。（攝影／曹憶雯）



大里是另一座值得慢下腳步的海岸聚落。社區以海洋文化、老屋活化、定置漁場與為亮點，從老街到臨海步道，都能感受與海共存的日常節奏。宜蘭大學研究生劉玟婷和楊文甄數年前在此蹲點，深受大里恬淡氛圍與人情吸引，進而創業開設「大里 63」據點，重現石頭厝風華並投入社區服務，店內提供的龜島燒雞蛋糕與特色茶飲，讓人感受大里的慢時光。





走進巷弄中的大里63，透過楊文甄（左二）、劉玟婷（左三）的分享，認識漁村文化底蘊。（攝影／曹憶雯）





「網元海景餐廳」由光榮定置漁場老闆張立人直營，主打無菜單料理，生魚片與龍蝦皆採東北角當季漁獲與野生龍蝦，強調新鮮與永續。店內除供應海鮮料理與景觀咖啡，也販售鮮魚與伴手禮，以當日漁獲和在地食材呈現海味原貌。透過導覽，能了解近岸魚群習性、定置漁場捕撈技術與永續理念，看海、聽故事、吃魚也懂魚，為旅程增加知性層次。





網元海景餐廳料理出自定置漁場，由漁船當天捕獲。（攝影／曹憶雯）

焦點3.鼻頭社區海上觀光 邂逅資深海男



鼻頭透過海上方式欣賞岬灣地貌與層層岩壁。（攝影／曹憶雯）

東北角漁村擁有壯闊的「灣岬相間」海岸線，是迷人的戶外地質教室。從新北市的鼻頭漁港出發，搭乘「鑫盛公主號」繞行鼻頭角，以海上視角近距離閱讀地景，可清楚看見巨大海蝕平台、海崖與層層堆疊的沉積岩，雄偉姿態宛如一艘駛向太平洋的巨型軍艦。海上看地景、回到岸上走聚落，便是東北角最迷人的旅遊方式。石花菜是在地海味文化一部分，「海菜的家」主人王瑞吉是資深海男，聽他分享採集石花菜的生活點滴，生動精彩。





資深海男王瑞吉熱情分享數十年的採集經驗。 （攝影／曹憶雯）

位在鼻頭漁村海景第一排的「B1 Cafe 鼻頭1號」，由外號「小魚」的余孟怡和先生共同經營，她是潛水教練，因熱愛這片海域而落腳社區，推動海廢清理與在地文化，並製作店家地圖帶旅人認識鼻頭。她說鼻頭港生態豐富，被稱為「軟絲公園」的海域是軟絲天然產房，更與「鼻頭阿珠老店活海鮮」合作，於產卵季協助虎斑花枝復育，獲選「114 年全國模範漁民」。秋冬海鮮正豐收，阿珠老店的冬瓜蒸鮮魚、飛魚卵炒飯、九孔鮑、蜈蚣菜、海鮮卷與墨魚餅，讓旅人從餐桌品味海洋與土地的故事。





B1 Cafe 鼻頭1號主人余孟怡，致力海洋永續。（攝影／曹憶雯）





B1 Cafe 鼻頭1號推出軟絲造型雞蛋糕，呼應海洋意象。（攝影／曹憶雯）





鼻頭阿珠老店活海鮮主打時令美食，店家招牌菜涼拌蜈蚣菜、冬瓜蒸鮮魚、飛魚卵炒飯，美味又新鮮。（攝影／曹憶雯）

焦點4.漫步南雅社區 體驗月桃繩編織





走訪南雅，可看見社區保存的月桃編織工藝與在地慢步調。（攝影／曹憶雯）

走進南雅社區，可體驗傳承近兩百年的月桃繩編織。月桃纖維具韌性、耐水與可分解特性，早年漁民以它製作繩索固定船隻，是人與自然共生的智慧，也串起南雅百年漁村的生活記憶。現在，南雅推出融合「山線、海線、海上」的深度遊程，由南雅社區發展協會總幹事吳君緯帶領居民示範月桃繩編織，讓旅人從採集、捶打、剝纖到打繩，親手參與製作月桃繩；女兒吳雅鈴製作的月桃保家索，送禮自用皆宜。





吳雅鈴親自以月桃繩設計、製作的月桃保家索。（攝影／曹憶雯）

福隆海洋溫泉保濕保溫 秋冬最療癒

結束一整天的走海與走村行程後，回到福隆大飯店 福隆，泡一池海洋溫泉最是享受。福容大飯店與有全台唯一「氯化物氫鹽泉」的海洋溫泉，泉水呈現淡琥珀色，透明無味，浸泡後讓皮膚保溼，舒緩疲憊，對秋冬旅人來說是最佳收心行程，為下一趟旅程儲存能量。















福隆海洋溫泉是東北角泡湯最佳選擇，秋冬時節的海味料理更是一絕。（福隆大飯店 福隆提供）







