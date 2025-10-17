板橋凱撒「摘星饗宴 一泊二食」住房專案，每人每晚2,800元起，還有機會抽2026外帶年菜禮！

翻攝FB／國防部發言人

十月十日 用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

翻攝FB／中華民國 讚國慶每到國慶前夕，官方紀念品總能掀起一波收藏熱潮。從限量國慶郵票到各式官方設計小物，都成為民眾搶購與收藏的焦點。國慶籌備委員會在公布年度主視覺後，隨即推出一系列周邊紀念品，包含保溫瓶、棒球帽、徽章、口罩、提袋與方巾等，設計融入主視覺元素，兼具紀念性與實用性。無法親臨現場的民眾，也能透過國慶臉書專頁抽獎活動共襄盛舉，感受節慶氛圍。

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

翻攝FB／中華文化總會雙十國慶不只在總統府前盛大舉行，全台各地也以行動慶賀這一天。用運動展開國慶日，成為近年最具活力的慶祝方式之一。從雲林「雙十國慶齊步走」、彰化「彰FUN精彩、HIGH歡雙十」健行暨公益園遊會，到高雄澄清湖國慶健走，各地活動結合運動與節慶，讓民眾在揮舞國旗、邁開步伐之間，共同迎接國家生日。

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

翻攝官網／桃園市政府觀光旅遊局每到十月，國慶氛圍悄然展開。有人在陽台掛上小國旗，也有人換上紅、藍、白穿搭拍照打卡，社群上出現「#雙十節快樂」、「#中華民國生日快樂」等Hashtag，國旗美甲、紋身貼紙、國旗造型配件成為熱門話題。2025年國慶日前，台中市主要道路兩側掛上超過1萬6,000面國旗，紅藍白旗幟隨風飄揚，為城市增添濃厚節慶氣息，也成為社群熱議的話題。

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

翻攝FB／中華民國 讚國慶鼓聲響起、旗海飄揚，每年國慶大會總在總統府前揭開序幕，成為最具儀式感的國慶焦點。從序幕暖場、三軍樂儀隊到主題表演與空中操演，節目層層鋪陳，結合軍事與文化展演。軍樂隊、儀隊、學校團體與藝文團體輪番登場，展現台灣的多元與活力，從鼓舞士氣的開場音樂到融合傳統與創新的表演，象徵國家前進的能量。壓軸的空軍戰機與雷虎小組特技飛行，更是飛機迷每年最期待的經典畫面。

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶演說是每年典禮中的政治焦點。總統於國慶大會上發表年度談話，回顧施政成果、展望未來方向，內容通常涵蓋兩岸、外交、經濟及社會等面向，成為媒體與民眾熱議的重點主題之一。

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

翻攝FB／中華民國 讚國慶國慶煙火是每年最受期待的壓軸亮點，由不同縣市輪流主辦，象徵全台共同慶生的盛大時刻。歷年施放地點包括：2022年嘉義太保的國立故宮博物院南部院區（45分鐘、2.6萬發）、2023年台中中央公園（36分鐘、2.8萬發）、2024年雲林虎尾的國立虎尾科技大學高鐵校區（41分鐘、3萬發），而2025年將移師南投縣會展中心登場，預計施放4.4萬發、歷時40分鐘。不論現場觀賞或透過直播收看，當煙火照亮夜空，總能讓人熱血沸騰。除了主場煙火外，各地也會同步舉辦慶祝活動，例如台北101國慶煙火、桃園台茂購物中心雙十煙火秀等，讓不同城市的夜空同日綻放光彩，為節日增添全民共享的喜悅。

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

翻攝官網／114年國慶晚會除了白天的典禮，夜晚的國慶晚會同樣是全民矚目的焦點。節目橫跨不同世代，從經典歌手、國樂團，到年輕人喜愛的樂團、舞團與流行歌手，並結合燈光秀與主題視覺設計，展現台灣多元的文化能量與創意。

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

