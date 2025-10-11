中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간 BANG A GAN」，辣炒年糕和年糕餃子湯暖心又暖胃！

妳是不是也有過這樣的時刻？天氣微涼的傍晚，或是被工作榨乾心力的一天，心裡會突然冒出一個強烈的渴望，想吃點什麼…

那種能瞬間點燃味蕾、又能溫柔安撫疲憊靈魂的食物。對我來說，那個答案常常是—韓式料理！🌶️

但我想的不是那種需要呼朋引伴、大口吃肉的韓式烤肉，而是一種更日常、更貼近生活的滋味。

就像韓劇裡，主角們在街邊小店，圍著一盤紅通通的辣炒年糕，再配上一碗熱呼呼的湯，那種簡單卻無比滿足的畫面，光是想像就覺得好療癒。

但說真的，要在台北找到一間能完美複製這種「靈魂美味」的小店，還真有點難度。

直到我遇見了它—藏身在中山國中站附近靜謐住宅區裡的【訪雅間 방아간 BANG A GAN】。

這家店不大，卻有著讓人一秒沉靜下來的魔力，更重要的是，它端上桌的每一道料理，都像是在對妳說：「辛苦了，好好吃頓飯吧。」

巷弄裡的溫暖光芒，一桌道地的韓式日常

走進訪雅間，迎接妳的是一種家的感覺。

沒有華麗的裝潢，只有乾淨簡約的木質桌椅和溫暖的燈光。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​空氣中瀰漫著淡淡的麻油香和高湯的氣味，瞬間就讓人把門外的喧囂拋在腦後。

那天我和朋友點了滿滿一桌，看著眼前這副景象，真的幸福感滿溢！

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​一盤橘黃酥脆的炸物、一盤小巧精緻的紫菜飯捲、一碗熱氣騰騰的雪白湯品，還有一大碗色澤誘人、紅得發亮的辣炒年糕，這根本就是韓劇裡最經典的餐桌風景啊！📸

酥脆輕盈的開場白：炸蔬菜

首先，絕對不能錯過的就是這道「炸蔬菜」。妳看看它，像不像一個精緻的鳥巢？😍

用紅蘿蔔絲、地瓜絲和洋蔥絲炸成的蔬菜餅，呈現出超美的橘黃色澤。

我最怕吃到那種麵衣厚重、吸滿油的炸物，但訪雅間的完全不會！

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​它的麵衣極度輕薄，口感酥脆到不行，咬下去「喀滋喀滋」的聲音超級悅耳。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​最讓我驚豔的是，它完整地保留了蔬菜本身的甜味，地瓜的香甜、洋蔥的焦甜，還有紅蘿蔔的清甜，在口中完美融合，吃起來清爽又香口，完全不油膩。

這道菜就像一個完美的開場白，輕盈地喚醒了味蕾，讓人更加期待接下來的主角們。

靈魂主角登場：辣炒年糕

接著，就是這桌菜的靈魂—「辣炒年糕」！身為一個重度年糕愛好者，我對辣炒年糕的要求可是很高的。

訪雅間的這一大碗，光是色澤就先給了100分！那種飽滿的、帶著光澤的橘紅色醬汁，看起來就超級夠味。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​用湯匙舀起，醬汁濃稠地裹在每一根圓滾滾的年糕上，上面還撒了白芝麻提香，中間那顆對半切的水煮蛋更是經典中的經典。

我迫不及待地送入口中…哇！就是這個味道！👍 它的辣醬不是那種嗆喉嚨的死辣，而是一種溫潤的、帶有甜味的辣，甜與辣的比例抓得恰到好处，尾韻還有一絲絲高湯的鮮美。

年糕本人更是Q彈有勁，煮得非常入味，每一口咀嚼，甜辣的醬汁都會在嘴裡爆開。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​裡面的魚板也吸飽了湯汁，口感軟嫩鮮甜。吃到一半，把水煮蛋的蛋黃搗碎，讓蛋黃的香氣融入醬汁中，那又是另一種層次的溫潤美味。

這盤辣炒年糕，絕對是我近期吃到最滿意、最接近韓國當地口味的一盤，每一口都充滿了幸福感。





溫柔的擁抱：年糕餃子湯

如果說辣炒年糕是熱情如火的吶喊，那這碗「年糕餃子湯」就是一個溫柔無聲的擁抱。🥣

在品嚐完刺激的辣炒年糕後，來一口它清澈甘醇的湯頭，真的是絕配！

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​它的湯頭呈現漂亮的乳白色，喝起來非常鮮甜，沒有過多的人工調味，就是那種很純粹、很溫暖的味道。

湯裡面有軟糯的年糕片和幾顆飽滿的餃子，餃子內餡扎實，吃得到其中的鮮美。

再配上滑嫩的蛋花和提味的海苔絲，整碗湯喝起來順口又暖胃。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​在微涼的天氣裡，能喝到這樣一碗熱湯，感覺全身的細胞都被療癒了，從胃裡一直暖到心底。

不可或缺的靈魂角色：紫菜飯捲的魅力

在享受熱情與溫柔的味覺衝擊時，絕對不能少了「紫菜飯捲」這位不可或缺的靈魂配角。

它靜靜地躺在簡潔的白盤上，油亮亮的深綠色海苔包裹著飽滿的米飯，切面透出紅蘿蔔的橘、醃蘿蔔的黃和蔬菜的綠，像一顆顆精緻的小寶石，光看就讓人心情愉悅。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​還沒入口，那股濃郁又迷人的麻油香氣就先飄了過來，混合著海苔淡淡的海洋氣息，超級開胃。

我先是單獨品嚐了一個，一口咬下，哇，這口感的層次也太豐富了吧！首先是帶點韌性的海苔，接著是軟糯又粒粒分明的米飯，每一粒米都均勻地沾裹著麻油和鹽巴，香氣十足。

隨之而來的是內餡的爽脆大合奏，紅蘿蔔的清甜和醃黃蘿蔔那標誌性的「ㄎㄠˊ ㄎㄠˊ」聲，酸甜爽脆的滋味瞬間在口中迸發，完美平衡了米飯的溫潤，讓整個飯捲吃起來清爽無比。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​它就像是餐桌上的最佳調和劑，扮演著一個不可或缺的穩定角色。

當妳的舌尖還留有辣炒年糕的刺激時，來一口清爽的紫菜飯捲，那股麻油香和蔬菜的清甜能瞬間安撫味蕾，讓妳能更好地迎接下一口的美味。

當喝下暖暖的餃子湯時，咀嚼著飯捲又能帶來扎實的飽足感，讓整頓飯的體驗更加完整。

接下來，請務必試試看這個老饕級的吃法：夾起一塊飯捲，毫不猶豫地往辣炒年糕的醬汁裡沾下去！

讓飯捲的側面和底部吸飽那甜辣的紅色醬汁，然後一口放進嘴裡。

天啊！原本清爽的飯捲瞬間穿上了一層華麗的外衣，米飯吸收了醬汁的精華，麻油香、海苔鹹香與甜辣醬汁在口中交融，創造出全新的、讓人驚豔的滋味，好吃到會讓人忍不住想原地轉圈圈！

心動不如馬上行動？店家資訊在這裡

📍店名｜ 訪雅間 방아간 BANG A GAN

🏠地址｜台北市松山區民生東路三段127巷10號1樓

☎️電話｜0911-229-875

⏰營業時間｜11:00 - 20:00

👍FB粉專｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61580913359676

📸IG傳送門｜https://www.instagram.com/bangagan_tw

訪雅間就是這樣一個地方，它用最樸實、最道地的料理，為我們重現了韓式餐桌上的日常風景。

這裡沒有喧鬧的氣氛，卻有著能讓人靜下心來，好好品嚐食物美味的魔力。

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​

中山國中巷弄美食地圖！尋找韓劇裡的靈魂美味「訪雅間 방아간

​如果妳也正在尋找一個能撫慰妳疲憊身心的美味，下次，不妨就來訪雅間吧。

點一桌妳在韓劇裡看了無數次的經典組合，讓那份溫暖又夠味的韓式日常，為妳充滿電，然後帶著滿足的微笑，繼續迎接生活的挑戰。💕