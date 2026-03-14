只因長得像阿嬤！台中狠母怨恨投射　女童額頭被寫「小偷」、被關浴室餓死

今天有一則讓人憤怒又心疼的新聞。台中大甲一名21歲女孩死在家裡的浴室，體重只剩30公斤。

法醫相驗，她全身枯瘦、皮膚發黑脫皮，看起來不像20出頭的年輕人，就算活著也像一具乾癟的遺體。

​最讓人不忍又無法接受的，造成整起悲劇的，竟然是她的親生母親。

​檢察官去年依涉犯私行拘禁7日以上並施以凌虐致死罪嫌，起訴母親並聲押禁見，她的父親則被依加重私行拘禁罪嫌起訴。新聞最新進度是，狠心母親聲請交保，但法院裁定駁回。

​我一直反覆想著同一個問題：一個女孩被虐待這麼多年，為什麼始終沒有人把她救出來？

​羞辱，從童年就開始

​女孩的悲劇不是某一天突然發生，而是很多年前就開始累積。

​她從國小時就開始被打，母親嫌她不夠瘦，不讓她吃東西。女孩常常餓到撐不住，被逼得偷同學食物，或在學校翻廚餘桶找東西吃。

​母親被學校通報，氣得用簽字筆在女兒額頭寫「小偷」兩個字，女孩帶著羞辱走進校園，學校通報兒少案件，但女孩還是每天必須回到那個家。

​高中的時候她住校，這是她人生中最快樂的時光。雖然常常挨餓，但老師和福利社阿姨心疼她，偷偷把麵包與零食放進抽屜，有時還借手機讓她打電話。

​同學說，她人緣很好、學習也很好，知道她家裡管得很嚴，但女孩一直不願意求助。

​後來，母親在她高三時替女兒辦理休學，老師曾極力阻止卻沒有辦法。

​朋友不見了，老師不見了，與外界連結的管道一個一個消失，女孩的世界從此從天堂墜入地獄。

900多天都在5坪浴室裡

​離開學校後，女孩發生了什麼事？

​長達900多天的日子裡，女孩被長期關在家裡不到5坪的浴室裡。浴室裡沒有對外窗、床，也沒有枕頭，她只能睡在地板上。

​食物每天由媽媽裝在塑膠袋裡，從浴室門縫塞進去，一天只送一次，媽媽說「發現女兒跑出來吃她的東西就打女兒。」

​因為必須門縫過得去，所以食物都常只是白粥配上碎屑的菜，不會有肉、沒有碗，也沒有筷子，她只能用手抓著吃。

​警方查扣的食物份量經鑑定，連小學生的一餐都不夠，卻是她一天的配給。

​2022年9月21日，母親發現食物沒有被動過，卻沒有開門查看，也沒有叫救護車，而是直接停止送餐

​「我覺得她可能過世了，所以我也沒有準備吃的拿進房間給她」也許當時女孩還有救，但她就這樣被關在門後，慢慢離開人間。

「爸，您終於來了」

​這起案件裡最令人心碎的一幕，發生在父親身上。

​有一天，女孩的父親趁妻子外出，用鑰匙打開浴室的門。門一打開，裡面傳來哭聲。

​女孩看見父親，流著淚說：「爸，您終於來了。」

​這句話，本來可能改變很多事情。但父親因為害怕妻子發現，最後重新把門鎖上，轉身離開。

​檢方認定，他明知女兒遭受虐待卻沒有採取行動，因此被起訴為凌虐致死的幫助犯。更讓人難過的是，這個家裡其實還有姐姐，但她也選擇沉默。

​對這個女孩來說，最殘忍的不是只有施虐者，而是家人就在旁邊，卻看著她一步一步走向死亡。那種無助與絕望，恐怕比飢餓更可怕。

因為長得像阿嬤被虐待

案件調查還揭開一個讓人難以理解的原因。

女孩的姐姐長得像媽媽，所以備受寵愛；但女孩長得很像她的阿嬤，媽媽多年來與婆婆關係惡劣，看到小女兒就想到婆婆。

20多前，她曾因家產糾紛把婆婆關在陽台一天一夜並毆打，當時也登上新聞版面，被稱驚世媳婦。

那些怨恨沒有消失，只是換了一個對象。

女孩其實根本沒有做錯什麼，只是因為長得像媽媽討厭的人，就被迫承受怒氣，甚至喪失性命。

我真的很心疼。很多被虐待的孩子，往往會以為問題出在自己身上，覺得是不是自己不夠好、是不是自己做錯了什麼，所以才會被討厭、被責罵、被傷害。

​但真相往往完全相反。

​很多人看見 卻從沒有人接住她

​21歲的女孩，原本應該在大學校園生活、與朋友聊天、規劃未來的人生，最後卻死在自家浴室裡。

​她在裡面慢慢失去體力、失去生命，也失去希望。

​這起案件令人震驚的地方，是整整二十多年裡，為什麼女孩一直沒有被接住？如果社會安全網真的存在，為什麼一個孩子會一路跌落到這樣的深淵？

很多人曾經看見她。同學知道她被家暴、老師看見她翻廚餘，福利社阿姨看見她挨餓，鄰居或許也曾經察覺異樣。但最後，她仍然沒有機會走出那扇門

寫給那些正在受傷的孩子

​我想，女孩一直沒有對外求助，或是因為覺得這一切都是自己的錯。她覺得自己只要忍耐，只要乖巧，媽媽就會像愛姊姊一樣，愛著她。

這真的太讓人心碎。

​如果你是正在被討厭、被責罵、被虐待，我真的很想讓你知道一件事。那不是你的錯。

那些把憤怒、偏見與不公平丟在你身上的大人，才應該為自己的行為負責。你不需要替別人的錯承擔罪名。

你值得被好好對待，也值得擁有屬於你的人生。

如果你發現身旁有這樣的孩子，拜託，寧可雞婆一點，也不要讓憾事發生。多問一句、多關心一下、多打一通電話，或許就能讓一個孩子的人生走向完全不同的方向。

這個世界上，沒有一個孩子該被殘忍對待。一個孩子的生命，有時只差一個人願意多看一眼。願我們都能成為那個，把門打開的人。