2026-03-03 13:17 女子漾／編輯周意軒
2026國中小「免費營養午餐」懶人包 115學年度全面上路縣市一次看！家長每年省下上萬元
物價漲不停，家長最有感的開銷之一，就是孩子每天在學校吃的那一餐。2026年，全台掀起一波「免費營養午餐」政策浪潮，多個縣市拍板，自115學年度（約2026年9月）起全面免繳。這不只是餐費調整，而是牽動教育福利版圖的大改變。
到底哪些縣市已經全面免費？哪些準備在115學年度跟進？哪些仍採補助制？這篇一次幫你整理清楚。
一、已全面免費上路縣市（現行免繳）
以下縣市已制度化實施免費營養午餐，學生不需再負擔餐費，多由地方政府全額支應，部分還同步強化有機、產銷履歷與「三章一Q」食材。
1. 桃園市
自2023年2月起全面實施公私立國中小免費營養午餐。114學年度每餐補助上限提高至51元，搭配在地食材政策。
2. 新竹縣
2002年即領先全國實施，全額補助全縣公立國中小。113學年度起餐費依物價調整，國小約50至64元、國中約53至67元。
3. 彰化縣
107年起全面開辦免費營養午餐，依學校屬性補助不同額度。
4. 南投縣
全縣國中小及公立幼兒園免費午餐，餐費提高至45至50元不等，財源來自砂石疏濬盈餘。
5. 宜蘭縣
108學年度起全面免付費，推動地產地銷與食農教育。
6. 花蓮縣
自99學年度推動免費午餐，115學年度起預計擴大至高中職。
7. 金門縣
1999年起實施免費午餐，2014年擴大至高中職，為全國最早全面實施縣市之一。
8. 澎湖縣
107年起全縣公立國中小全面免費，結合在地水產與有機蔬菜。
9. 連江縣（馬祖）
2005年起實施免費午餐，每餐補助70至80元不等，為離島高額補助代表。
二、115學年度起全面免費（2026年9月上路）
2026年最大轉折來自這一波縣市密集宣布「全面免繳」。以下縣市將自115學年度起全面實施。
1. 基隆市
約2萬2千名學生受惠，每年家長可省1.4萬至1.6萬元。
2. 臺北市
預計18萬名學童受惠，公私立國中小全面免費。
3. 新竹市
每年投入約6.1億元，國小補助60元、國中65元。
4. 臺中市
預計21.4萬名學生受惠，新增預算約25至30億元。
5. 雲林縣
需籌措約5.6億元經費，全縣公立國中小免費。
6. 苗栗縣
國中小與縣立高中免費，餐費提高至60元。
7. 臺南市
約14.2萬名學生受惠，每餐補助約56元。
8. 高雄市
投入約18億元，約18萬名學生受惠。
9. 嘉義縣
約2萬6千名學生受惠，每餐補助62元。
10. 屏東縣
高中至國小全面補助，約5萬名學生受惠。
三、尚未全面免費縣市（仍採補助制）
目前仍未拍板全面免繳的主要縣市包括：
1. 新北市
若全面免費預估需增加約38億元，目前採弱勢全免與一般補助並行模式，持續評估中。
2. 嘉義市
維持補助制度，家長自付國中每餐38元、國小35元，強調品質優先。
四、為何2026掀起「免費午餐潮」？
從各縣市政策脈絡可觀察三大關鍵。
第一，物價與育兒成本上升，午餐費成為最直接減壓政策。
第二，縣市間出現福利競逐效應，形成政策連動。
第三，少子化壓力下，教育福利成為留才與吸引人口的重要工具。
不過，多數地方政府也坦言，免費午餐屬於長期固定支出，一旦上路就難以回頭，未來如何兼顧餐點品質與財政永續，將成為下一階段考驗。